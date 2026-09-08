इंसान कितनी ऊंची इमारत बना सकता है, कहां ठहर जाती है इंजीनियरिंग?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऊंची इमारतें बनाना आर्थिक रूप से मुश्किल, भविष्य में टिकाऊ निर्माण प्राथमिकता।

राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा इमारतों की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर गहरे सवाल खड़े करता है. इस हादसे की वजह बेसमेंट में चल रहा अवैध बदलाव और लापरवाही मानी जा रही है. जब भी कोई ऐसी घटना होती है, तो यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान मजबूती और ऊंचाई के किस पैमाने तक निर्माण कर सकता है. क्या सचमुच बिल्डिंगों के आकाश को छूने की कोई सीमा है या इंजीनियरिंग के सामने कोई ऐसा अदृश्य बैरियर है, जिसे लांघना फिलहाल नामुमकिन है? आइए समझ लेते हैं.

सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली बिल्डिंग की वर्तमान स्थिति

आज के दौर में गगनचुंबी इमारतों का जिक्र आते ही संयुक्त अरब अमीरात का नाम सबसे पहले आता है. दुबई में स्थित 828 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा वर्तमान में पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है. इसके बाद सऊदी अरब में जेद्दा टावर के जरिए 1 किलोमीटर (1,000 मीटर) की ऊंचाई का आंकड़ा पार करने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. हालांकि, यह परियोजना तकनीकी और वित्तीय जटिलताओं के कारण बीच में ही रुक गई. यह घटना दर्शाती है कि कागज पर बनी योजनाएं जमीन पर उतारते समय किस कदर मुश्किलों से घिर जाती हैं.

इंजीनियरिंग की सीमाएं

सैद्धांतिक रूप से इंसान अल्ट्रा-हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और बेहद हल्के एवं मजबूत नए पदार्थों की मदद से 1600 से 3200 मीटर या 4 किलोमीटर तक ऊंची इमारतें बना सकता है. लेकिन व्यावहारिक धरातल पर सबसे पहली रुकावट खुद इमारत का वजन बन जाता है. जैसे-जैसे ढांचा ऊपर जाता है, उसके नीचे की मंजिलों पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है. एक खास बिंदु के बाद कंक्रीट और स्टील अपने ही भार से टूटने और दबने लगते हैं, जिससे पूरा ढांचा कमजोर पड़ जाता है.

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हवा की प्रचंड ताकत सबसे बड़ा खतरा

गगनचुंबी इमारतों के लिए गुरुत्वाकर्षण से भी बड़ा दुश्मन हवा का दबाव होता है. धरातल से सैकड़ों मीटर ऊपर हवा की गति इतनी भीषण होती है कि वह पूरी इमारत को हिला सकती है. बुर्ज खलीफा के चीफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर के अनुसार, इमारतों का आकार इस तरह तय करना पड़ता है कि हवा का प्रभाव बिखर जाए. इसी चुनौती से निपटने के लिए बट्रेस्ड कोर तकनीक खोजी गई. इस प्रणाली में बीच में एक सेंट्रल कंक्रीट कोर होता है, जिससे तीन पंख जुड़े होते हैं. यह ढांचा हवा के दबाव को बांटकर इमारत को स्थिरता प्रदान करता है.

लिफ्ट और बुनियादी सुविधाओं की बाधा

केवल बाहरी ढांचा खड़ा कर देना ही काफी नहीं होता, बल्कि इमारत के भीतर इंसानी जीवन को सुचारू बनाना भी उतना ही जटिल है. मौजूदा तकनीक की केबल वाली लिफ्ट्स 500 से 1000 मीटर से ज्यादा लंबी यात्रा एक बार में नहीं कर सकतीं. इतनी ऊंचाई तक लगातार पानी पहुंचाना, भारी पंपिंग सिस्टम लगाना और सीवेज को सुरक्षित नीचे लाना अत्यधिक बिजली की खपत मांगता है. आपातकालीन स्थिति में हजारों फीट की ऊंचाई से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना भी एक बड़ी मानवीय चुनौती है.

आर्थिक लाभ और निर्माण लागत में अंतर

आकाश की बुलंदियों को छूने में सबसे बड़ी रुकावट वित्तीय व्यवहार्यता पर आकर टिकती है. 1 किलोमीटर से अधिक ऊंची इमारत बनाने का खर्च घाटे का सौदा साबित होने लगता है. जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है, इमारत के निचले हिस्सों का एक बड़ा हिस्सा लिफ्ट शाफ्ट, बड़े पिलर और बुनियादी सेवाओं के लिए रिजर्व करना पड़ता है. इसका नतीजा यह होता है कि बेचने या किराए पर देने योग्य स्थान बहुत कम बचता है और निर्माण लागत के मुकाबले मुनाफा न के बराबर रह जाता है.





भविष्य की राह और टिकाऊ निर्माण

इंजीनियरिंग के जानकारों का मानना है कि इंसान के लिए सीमाएं केवल उपकरण और तकनीक की हैं. भविष्य में यदि अधिक मजबूत और हल्की सामग्री विकसित होती है, तो कई किलोमीटर ऊंचे टावर बनाना भी संभव हो जाएगा. हालांकि, भविष्य की गगनचुंबी इमारतों की दौड़ में केवल ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाना मुख्य मकसद नहीं होगा. सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या वे इमारतें पर्यावरण के अनुकूल, कार्बन उत्सर्जन से मुक्त और आम लोगों के लिए रहने में व्यावहारिक और सुरक्षित साबित हो पाएंगी या नहीं.

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