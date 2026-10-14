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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिसे जाता है रामलीला मैदान के किराए का पैसा, कौन है वहां का मालिक?

किसे जाता है रामलीला मैदान के किराए का पैसा, कौन है वहां का मालिक?

दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बैन करने के बाद रामलीला मैदान चर्चा में है. यह कभी तालाब हुआ करता यह 12 एकड़ का मैदान देश के तमाम ऐतिहासिक आंदोलनों और रैलियों का प्रमुख केंद्र रहा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने के नए पुलिस आदेश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शनों के लिए तय किए गए नए ठिकानों पर बहस छिड़ गई है. इन सभी वैकल्पिक जगहों में सबसे पुराना और राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला नाम दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान का है. देश की कई ऐतिहासिक रैलियों और बड़े राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र रहे इस प्रतिष्ठित मैदान की बुकिंग, इसके मालिकाना हक और इससे मिलने वाले राजस्व को लेकर लोगों के मन में अक्सर कई तरह के सवाल उठते हैं, आइए इस बारे में आज समझ ही लेते हैं.

रामलीला मैदान का मालिकाना हक और प्रबंधन

दिल्ली का यह ऐतिहासिक रामलीला मैदान किसी भी निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है. इस विशाल मैदान का प्रबंधन, संचालन और इसकी देखभाल मुख्य रूप से दिल्ली नगर निगम (MCD) के बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा की जाती है. इसके अलावा, इस मैदान के रखरखाव और इसके आवंटन से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की भी अहम भूमिका रहती है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग बारह एकड़ में फैले इस मैदान की क्षमता एक समय में 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की है.

रामलीला मैदान के किराए का पैसा कहां जाता है?

जब भी कोई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या आयोजक किसी कार्यक्रम या प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान की बुकिंग करवाता है, तो उससे तयशुदा शुल्क वसूला जाता है. वर्तमान नियमों के अनुसार, इस मैदान की एक दिन की बुकिंग के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट और टैक्स को मिलाकर कुल 1.21 लाख रुपये तक का खर्च आता है. यह सारा पैसा और बुकिंग से होने वाली आय सीधे तौर पर दिल्ली नगर निगम (MCD) के खजाने में जमा होती है, क्योंकि यह जमीन और इसका पूरा बुनियादी ढांचा निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है.

यह भी पढ़ें: तीनों नए धरनास्थल का चार्ज कितना, कैसे होती है इनकी बुकिंग?


किसे जाता है रामलीला मैदान के किराए का पैसा, कौन है वहां का मालिक?

मैदान का गौरवशाली और ऐतिहासिक सफर

रामलीला मैदान का इतिहास देश के स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक राजनीतिक हलचलों से गहराई से जुड़ा हुआ है. आजादी के दौर में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेताओं के लिए यह जनता से संवाद करने और विरोध जताने का प्रमुख स्थान हुआ करता था. समय के साथ यह मैदान पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के जश्न, देश में लगी इमरजेंसी के विरोध, राम मंदिर आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए जनलोकपाल जैसे तमाम बड़े आंदोलनों का मुख्य गवाह बन चुका है. यहां मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर बाबा रामदेव और अन्ना हजारे तक ने अपनी बात रखने के लिए बड़े मंच साझा किए हैं.

साल 1930 तक एक तालाब हुआ करता था मैदान

बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आज जहां यह विशाल मैदान खड़ा है, वह साल 1930 तक एक बड़ा तालाब हुआ करता था. बाद में इस जगह को पूरी तरह से मिट्टी से भरकर समतल किया गया ताकि यहां बड़े धार्मिक आयोजनों और रामलीलाओं का मंचन किया जा सके. साल 1932 में यहां पहली बार रामलीला का आयोजन शुरू हुआ था जो आज तक निरंतर जारी है, और इसी धार्मिक परंपरा के चलते इस प्रसिद्ध स्थल का नाम रामलीला मैदान पड़ गया. 


किसे जाता है रामलीला मैदान के किराए का पैसा, कौन है वहां का मालिक?

पुराने दस्तावेजों और जानकारों के अनुसार, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस मैदान का दायरा अजमेरी गेट के उस पार तक बहुत दूर तक फैला हुआ था और आज का जाना-पहचाना कमला मार्केट भी कभी इसी ऐतिहासिक भूभाग का एक हिस्सा हुआ करता था. आजादी के बाद वर्ष 1951 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने और उन्हें रोजगार के अवसर देने के लिए इस पूरे इलाके को नए सिरे से विकसित किया गया था.

यह भी पढ़ें: जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन, यह जगह कैसे बनी थी लोकतंत्र की आवाज?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Ramlila Maidan Delhi GK NEWS Ramlila Maidan Delhi Protest
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