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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi NCR Grap 2 Restrictions: GRAP में कितने स्टेज होते हैं, कब-कौन सा प्रतिबंध लागू होता है?

Delhi NCR Grap 2 Restrictions: GRAP में कितने स्टेज होते हैं, कब-कौन सा प्रतिबंध लागू होता है?

Delhi NCR Grap 2 Restrictions: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए ग्रैप के चार चरण तय किए गए हैं, जो हवा की खराब होती गुणवत्ता के आधार पर लागू होते हैं और स्थिति गंभीर होने पर पाबंदियां बढ़ाते जाते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Nov 2026 11:57 AM (IST)
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Delhi NCR Grap 2 Restrictions: दिल्ली-एनसीआर में जैसे-जैसे ठंड का मौसम नजदीक आता है, जहरीली हवा और बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर संकट का रूप ले लेता है. इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है. हवा की गुणवत्ता में लगातार आ रही गिरावट को रोकने के लिए अलग-अलग चरणों में पाबंदियां तय की गई हैं, ताकि शहरवासियों को सांस लेने लायक साफ हवा मिल सके. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को समय रहते भांपकर उस पर कड़े प्रतिबंध लगाना है. आइए जानें कि ग्रैप में कितने स्टेज होते हैं और कब कौन सा प्रतिबंध लागू होता है.

हवा की सेहत सुधारने की ठोस योजना

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दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के स्तर के आधार पर पूरे सिस्टम को चार अलग-अलग चरणों में बांटा गया है. जब भी हवा का स्तर गिरता है, तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है. इसमें हर एक चरण के लिए अलग कायदे-कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन करना आम नागरिकों से लेकर सरकारी और निजी संस्थानों के लिए अनिवार्य होता है.

पहला चरण: जब हवा होती है खराब

जब AQI का स्तर 201 से 300 के बीच पहुंचता है, तो इसे खराब हवा की श्रेणी माना जाता है. इस शुरुआती दौर में ही प्रशासन धूल उड़ने वाली जगहों पर पानी का छिड़काव शुरू करवा देता है और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल बढ़ाया जाता है. इसके अलावा होटलों और ढाबों पर कोयले या लकड़ी के तंदूर जलाने पर पाबंदी लग जाती है ताकि धुएं को रोका जा सके.

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दूसरा चरण: बहुत खराब हवा में कड़े कदम

हवा का स्तर 301 से 400 तक पहुंचने पर स्थिति बहुत खराब हो जाती है, जिसके तहत ग्रैप का दूसरा चरण एक्टिव किया जाता है. इस दौरान निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक पार्किंग के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का रुख करें. साथ ही, ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों और नगर निगमों के कामकाज के समय में बदलाव किया जाता है.

तीसरा चरण: गंभीर स्थिति और पाबंदियां

AQI के 401 से 450 के बीच पहुंचने पर हवा बेहद गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी होने लगती है. इस गंभीर स्तर पर पहुंचते ही सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है ताकि धूल हवा में न घुले. इसके अलावा, सड़कों पर पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के चलने पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया जाता है.

चौथा चरण: अति गंभीर और आपातकालीन उपाय

जब हवा का स्तर 450 का आंकड़ा पार कर जाता है, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगती है और चौथा चरण लागू किया जाता है. इस आपातकालीन स्थिति में जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है. साथ ही, हालात की नजाकत को देखते हुए दफ्तरों में पचास फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को बंद करने जैसे कड़े फैसले लिए जाते हैं.


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कौन सा चरण सबसे गंभीर?

ग्रैप- 4 को सबसे गंभीर माना जाता है. इस स्थिति तक आते-आते हवा में जहर इतना बढ़ जाता है कि प्रशासन एक पल की भी देरी किए बिना बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाता है. सड़कों पर जहरीला धुआं उगलने वाले पुराने और खटारा वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह ताला लगा दिया जाता है. पेट्रोल से चलने वाली बीएस-3 और डीजल पर दौड़ने वाली बीएस-4 गाड़ियों को इस दौरान सड़क पर उतारने की बिल्कुल अनुमति नहीं होती. इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर भी चौकसी बहुत कड़ी कर दी जाती है और बाहर से आने वाले ऐसे तमाम हल्के और भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश को रोक दिया जाता है जो तय मानकों पर खरे नहीं उतरते.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:57 AM (IST)
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