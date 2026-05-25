दिल्ली जिमखाने का मालिक कौन, एक महीने में इससे कितनी होती है कमाई?

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Delhi Gymkhana Club: लुटियंस दिल्ली का ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब इन दिनों एक बड़े कानूनी और प्रशासनिक विवाद के केंद्र में आ गया है. केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने क्लब की लीज को रद्द करते हुए आगामी 5 जून तक पूरा परिसर खाली करने का कड़ा फरमान सुनाया है. सरकार का तर्क है कि इस कीमती जमीन का इस्तेमाल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा. इस बड़े फैसले के बाद देश के सबसे रसूखदार क्लब के मालिकाना हक, इसके गौरवशाली इतिहास और इसकी करोड़ों रुपये की मासिक कमाई को लेकर बात करते हैं.

केंद्र सरकार का सख्त रुख और जमीन पर बेदखली का नोटिस

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य ढांचे को मजबूत करने की दलील देते हुए लुटियंस जोन में स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ एक बेहद कड़ा कदम उठाया है. भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) के माध्यम से जारी किए गए इस सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्देशानुसार क्लब की दशकों पुरानी लीज को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. सरकार ने इस वीआईपी क्लब प्रबंधन को आगामी 5 जून तक अपनी पूरी 27.3 एकड़ की बेशकीमती जमीन को खाली कर केंद्र को सौंपने की सख्त समयसीमा तय की है.

मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगामी 26 मई (मंगलवार) को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है, जिससे यह तय होगा कि क्लब को कोई कानूनी राहत या स्टे मिलता है या फिर सरकार 5 जून को इस जमीन पर अपना कब्जा जमा लेगी.

कब शुरू हुई जिमखाना क्लब की कहानी?

इस बेहद रसूखदार क्लब का इतिहास सीधा ब्रिटिश राज की सियासत से जुड़ा हुआ है, जब साल 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का बड़ा एलान किया था. इसके बाद दिल्ली आए हजारों ब्रिटिश अफसरों को मनोरंजन और पोलिटिकल चर्चा के लिए एक आलीशान शाम के अड्डे की जरूरत महसूस हुई. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 3 जुलाई 1913 को 'इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब' की स्थापना की गई थी, जहां अंग्रेज हुक्मरान बैठकर देश को चलाने की नीतियां तय किया करते थे.

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कौन थे इसके पहले अध्यक्ष?

साल 1928 में तत्कालीन सरकार ने इस क्लब को महज 1,000 रुपये सालाना के टोकन किराये पर यह 27.3 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित की थी. इस क्लब की मुख्य ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 1930 के दशक में हुआ था, जिसे कनॉट प्लेस और तीन मूर्ति भवन जैसी प्रसिद्ध इमारतों को बनाने वाले ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर रसेल ने डिजाइन किया था. इस प्रतिष्ठित इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के सबसे पहले अध्यक्ष स्पेंसर हारकोर्ट बटलर बने थे, जो उस समय के आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर के रूप में कार्यरत थे.

दिलीप कुमार की शादी की ऐतिहासिक यादें

साल 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और इस क्लब के नाम से केवल 'इम्पीरियल' शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया गया. आजादी के बाद भी इस क्लब की जमीन, इमारत और सालाना किराया पूरी तरह वही रहा, लेकिन इसके भीतर बैठने वाले लोग बदल गए और ब्रिटिश गोरे साहबों की जगह देश के वीआईपी प्रशासनिक अधिकारियों और रसूखदार नेताओं ने ले ली. इस क्लब की ऐतिहासिक साख इतनी बड़ी रही है कि साल 1966 में यहां भारत और जर्मनी का ऐतिहासिक टेनिस मैच खेला गया था और अभिनेता दिलीप कुमार एवं सायरा बानो की शादी भी इसी परिसर में संपन्न हुई थी.

कौन चलाता है दिल्ली जिमखाना क्लब?

यदि मौजूदा समय में इसके मालिकाना हक और कामकाज को समझें, तो इस पूरे क्लब का एडमिनिस्ट्रेशन और संचालन 'दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड' नाम की एक गैर-लाभकारी (Non-Profit) कंपनी करती है. इस क्लब की एक मुख्य प्रबंध समिति (Managing Committee) होती है, जिसमें देश के बेहद वरिष्ठ नौकरशाह, सेना के पूर्व शीर्ष अधिकारी और कई गणमान्य नागरिक शामिल होते हैं. इस प्रभावशाली कमेटी के सभी सदस्यों का बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से बकायदा चुनाव कराया जाता है, जो क्लब की आंतरिक व्यवस्था और सदस्यता से जुड़े सभी अहम फैसले सामूहिक रूप से लेते हैं.

हर महीने कितने करोड़ की होती है कमाई?

वित्तीय आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जिमखाना क्लब का कुल सालाना राजस्व लगभग 79.8 करोड़ रुपये के आसपास दर्ज किया जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि यह क्लब हर महीने औसतन 6.65 करोड़ रुपये की मोटी कमाई करता है. इस भारी-भरकम आय का सबसे बड़ा और मुख्य जरिया क्लब की मेंबरशिप फीस, परिसर के भीतर चलने वाली कैटरिंग सर्विस और बार में होने वाली शराब व अन्य महंगे पेय पदार्थों की रिकॉर्ड बिक्री है. इसके विपरीत, एक हैरान करने वाला तथ्य यह भी है कि खेल-कूद (Sports) जैसी बुनियादी क्लब गतिविधियों पर यह प्रबंधन अपनी कुल सालाना आय का 3% हिस्सा भी खर्च नहीं करता है.

सदस्यता के लिए 37 साल की लंबी वेटिंग और लाखों की फीस

इस बेहद खास और आलीशान क्लब के कुल परमानेंट सदस्यों की संख्या लगभग 12,000 है, लेकिन इसकी कुल सदस्यता का दायरा करीब 14,000 लोगों तक फैला हुआ है. इस क्लब में एंट्री पाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां हर साल केवल 100 नए लोगों को ही सदस्यता मिल पाती है. वर्तमान में भी क्लब की मेंबरशिप पाने के लिए 3,000 से अधिक रसूखदार लोगों की अर्जियां वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई हैं और आम तौर पर एक आम आवेदक को अपनी बारी के लिए 35 से 37 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसके लिए लोग 20 लाख रुपये तक की भारी-भरकम कॉर्पोरेट फीस चुकाते हैं.

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