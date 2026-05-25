हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi Gymkhana Club: दिल्ली जिमखाने का मालिक कौन, एक महीने में इससे कितनी होती है कमाई?

Delhi Gymkhana Club: दिल्ली जिमखाने का मालिक कौन, एक महीने में इससे कितनी होती है कमाई?

Delhi Gymkhana Club: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर दिल्ली जिमखाना क्लब को 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का नोटिस दिया है. आइए जानें कि इसका मालिक कौन है और इसमें कितनी कमाई होती है.

By : निधि पाल | Updated at : 25 May 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सदस्यता के लिए 37 साल का इंतजार और 20 लाख रुपये तक की फीस.

Delhi Gymkhana Club: लुटियंस दिल्ली का ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब इन दिनों एक बड़े कानूनी और प्रशासनिक विवाद के केंद्र में आ गया है. केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने क्लब की लीज को रद्द करते हुए आगामी 5 जून तक पूरा परिसर खाली करने का कड़ा फरमान सुनाया है. सरकार का तर्क है कि इस कीमती जमीन का इस्तेमाल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा. इस बड़े फैसले के बाद देश के सबसे रसूखदार क्लब के मालिकाना हक, इसके गौरवशाली इतिहास और इसकी करोड़ों रुपये की मासिक कमाई को लेकर बात करते हैं.

केंद्र सरकार का सख्त रुख और जमीन पर बेदखली का नोटिस

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य ढांचे को मजबूत करने की दलील देते हुए लुटियंस जोन में स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ एक बेहद कड़ा कदम उठाया है. भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) के माध्यम से जारी किए गए इस सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्देशानुसार क्लब की दशकों पुरानी लीज को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. सरकार ने इस वीआईपी क्लब प्रबंधन को आगामी 5 जून तक अपनी पूरी 27.3 एकड़ की बेशकीमती जमीन को खाली कर केंद्र को सौंपने की सख्त समयसीमा तय की है.

मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगामी 26 मई (मंगलवार) को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है, जिससे यह तय होगा कि क्लब को कोई कानूनी राहत या स्टे मिलता है या फिर सरकार 5 जून को इस जमीन पर अपना कब्जा जमा लेगी.

कब शुरू हुई जिमखाना क्लब की कहानी?

इस बेहद रसूखदार क्लब का इतिहास सीधा ब्रिटिश राज की सियासत से जुड़ा हुआ है, जब साल 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का बड़ा एलान किया था. इसके बाद दिल्ली आए हजारों ब्रिटिश अफसरों को मनोरंजन और पोलिटिकल चर्चा के लिए एक आलीशान शाम के अड्डे की जरूरत महसूस हुई. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 3 जुलाई 1913 को 'इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब' की स्थापना की गई थी, जहां अंग्रेज हुक्मरान बैठकर देश को चलाने की नीतियां तय किया करते थे.

यह भी पढ़ें: किन-किन देशों को हथियार बेचता है भारत, डिफेंस एक्सपोर्ट में किस नंबर पर?

कौन थे इसके पहले अध्यक्ष?

साल 1928 में तत्कालीन सरकार ने इस क्लब को महज 1,000 रुपये सालाना के टोकन किराये पर यह 27.3 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित की थी. इस क्लब की मुख्य ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 1930 के दशक में हुआ था, जिसे कनॉट प्लेस और तीन मूर्ति भवन जैसी प्रसिद्ध इमारतों को बनाने वाले ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर रसेल ने डिजाइन किया था. इस प्रतिष्ठित इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के सबसे पहले अध्यक्ष स्पेंसर हारकोर्ट बटलर बने थे, जो उस समय के आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर के रूप में कार्यरत थे.

दिलीप कुमार की शादी की ऐतिहासिक यादें

साल 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और इस क्लब के नाम से केवल 'इम्पीरियल' शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया गया. आजादी के बाद भी इस क्लब की जमीन, इमारत और सालाना किराया पूरी तरह वही रहा, लेकिन इसके भीतर बैठने वाले लोग बदल गए और ब्रिटिश गोरे साहबों की जगह देश के वीआईपी प्रशासनिक अधिकारियों और रसूखदार नेताओं ने ले ली. इस क्लब की ऐतिहासिक साख इतनी बड़ी रही है कि साल 1966 में यहां भारत और जर्मनी का ऐतिहासिक टेनिस मैच खेला गया था और अभिनेता दिलीप कुमार एवं सायरा बानो की शादी भी इसी परिसर में संपन्न हुई थी.

कौन चलाता है दिल्ली जिमखाना क्लब?

यदि मौजूदा समय में इसके मालिकाना हक और कामकाज को समझें, तो इस पूरे क्लब का एडमिनिस्ट्रेशन और संचालन 'दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड' नाम की एक गैर-लाभकारी (Non-Profit) कंपनी करती है. इस क्लब की एक मुख्य प्रबंध समिति (Managing Committee) होती है, जिसमें देश के बेहद वरिष्ठ नौकरशाह, सेना के पूर्व शीर्ष अधिकारी और कई गणमान्य नागरिक शामिल होते हैं. इस प्रभावशाली कमेटी के सभी सदस्यों का बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से बकायदा चुनाव कराया जाता है, जो क्लब की आंतरिक व्यवस्था और सदस्यता से जुड़े सभी अहम फैसले सामूहिक रूप से लेते हैं. 

हर महीने कितने करोड़ की होती है कमाई?

वित्तीय आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जिमखाना क्लब का कुल सालाना राजस्व लगभग 79.8 करोड़ रुपये के आसपास दर्ज किया जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि यह क्लब हर महीने औसतन 6.65 करोड़ रुपये की मोटी कमाई करता है. इस भारी-भरकम आय का सबसे बड़ा और मुख्य जरिया क्लब की मेंबरशिप फीस, परिसर के भीतर चलने वाली कैटरिंग सर्विस और बार में होने वाली शराब व अन्य महंगे पेय पदार्थों की रिकॉर्ड बिक्री है. इसके विपरीत, एक हैरान करने वाला तथ्य यह भी है कि खेल-कूद (Sports) जैसी बुनियादी क्लब गतिविधियों पर यह प्रबंधन अपनी कुल सालाना आय का 3% हिस्सा भी खर्च नहीं करता है. 

सदस्यता के लिए 37 साल की लंबी वेटिंग और लाखों की फीस

इस बेहद खास और आलीशान क्लब के कुल परमानेंट सदस्यों की संख्या लगभग 12,000 है, लेकिन इसकी कुल सदस्यता का दायरा करीब 14,000 लोगों तक फैला हुआ है. इस क्लब में एंट्री पाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां हर साल केवल 100 नए लोगों को ही सदस्यता मिल पाती है. वर्तमान में भी क्लब की मेंबरशिप पाने के लिए 3,000 से अधिक रसूखदार लोगों की अर्जियां वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई हैं और आम तौर पर एक आम आवेदक को अपनी बारी के लिए 35 से 37 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसके लिए लोग 20 लाख रुपये तक की भारी-भरकम कॉर्पोरेट फीस चुकाते हैं.

यह भी पढ़ें: Wind Turbine: 100 गज के घर में हवा से कैसे बना सकते हैं बिजली, इसमें कितनी होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल की बचत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 25 May 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Delhi Gymkhana Club Delhi Gymkhana Club Owner Delhi Gymkhana Earning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली जिमखाने का मालिक कौन, एक महीने में इससे कितनी होती है कमाई?
दिल्ली जिमखाने का मालिक कौन, एक महीने में इससे कितनी होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
Cow Dung Electricity: क्या घर पर गोबर से बिजली बना सकते हैं, क्या इससे AC भी चल सकता है?
क्या घर पर गोबर से बिजली बना सकते हैं, क्या इससे AC भी चल सकता है?
जनरल नॉलेज
किन-किन देशों को हथियार बेचता है भारत, डिफेंस एक्सपोर्ट में किस नंबर पर?
किन-किन देशों को हथियार बेचता है भारत, डिफेंस एक्सपोर्ट में किस नंबर पर?
जनरल नॉलेज
Eid al Adha 2026: अमेरिका में रहने वाले मुसलमान कैसे मनाते हैं बकरीद, क्या वहां भी होती है घर पर बकरे की कुर्बानी?
अमेरिका में रहने वाले मुसलमान कैसे मनाते हैं बकरीद, क्या वहां भी होती है घर पर बकरे की कुर्बानी?
Advertisement

वीडियोज

Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
US-Israel-Iran War: ट्रंप के शांति समझौता संकेत से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट! | US Oil Crash
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Petrol-Diesel Price Hike:पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: बीजेपी के इन विधायकों ने बदलना चाहा पाला तब भी सपा में शामिल नहीं करेंगे अखिलेश यादव? खुद बताई वजह
बीजेपी के इन विधायकों ने बदलना चाहा पाला तब भी सपा में शामिल नहीं करेंगे अखिलेश यादव? खुद बताई वजह
इंडिया
नवीन पटनायक को बड़ा झटका! BJD के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी, चिट्ठी में क्या लिखा?
नवीन पटनायक को बड़ा झटका! BJD के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी, चिट्ठी में क्या लिखा?
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
इंडिया
दिल्ली जिमखाना क्लब: 1913 में 7 महाराजाओं ने बसाई 27.3 एकड़ की रियासत, मेंबरशिप के लिए पैदा होने से पहले अप्लाई, जानें दिलचस्प किस्से
7 महाराजाओं ने 27 एकड़ में बसाया दिल्ली जिमखाना क्लब! मेंबरशिप के लिए पैदा होने से पहले अप्लाई
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Hike Live Updates: आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
जनरल नॉलेज
Police Searched By Gangster In Bihar: क्या छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी ले सकता है आम आदमी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल; जानें कानून?
क्या छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी ले सकता है आम आदमी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल; जानें कानून?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget