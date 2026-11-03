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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi Grap 2: अगर GRAP 4 से ज्यादा बढ़ जाए प्रदूषण तो क्या होगा, क्या है नियम?

Delhi Grap 2: अगर GRAP 4 से ज्यादा बढ़ जाए प्रदूषण तो क्या होगा, क्या है नियम?

Delhi Grap 2: ग्रैप-4 के बाद कोई नया चरण नहीं होता, बल्कि एक्यूआई अत्यधिक बढ़ने पर प्रशासन इसी चौथे चरण के नियमों को और अधिक सख्ती से लागू कर वाहन, निर्माण और दफ्तरों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Nov 2026 05:20 PM (IST)
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Delhi Grap 2: राजधानी दिल्ली और उससे जुड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता लगातार खतरनाक स्तर की ओर बढ़ती जा रही है, जिससे आम नागरिकों की सांसों पर संकट मंडराने लगा है. प्रदूषण के इस बेलगाम होते ग्राफ को थामने के लिए प्रशासन ने ग्रैप के दूसरे चरण को जमीन पर उतार दिया है. हालांकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा तैयार इस योजना में कुल चार चरण तय किए गए हैं, लेकिन जानकारों के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि यदि स्थिति ग्रैप के चौथे चरण यानी साढ़े चार सौ एक्यूआई के आंकड़े को भी पार कर जाए, तो प्रशासन क्या कदम उठाएगा और कौन से आपातकालीन नियम लागू होंगे. चलिए समझें.

ग्रैप का अंतिम और उच्चतम स्तर क्या?

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तकनीकी रूप से देखा जाए तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की व्यवस्था में आधिकारिक तौर पर कोई स्टेज 5 या इससे ऊपर का चरण निर्धारित नहीं किया गया है. ग्रैप का चौथा यानी सिवियर प्लस स्तर ही इस प्रणाली का सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा सख्त पड़ाव माना गया है. जब भी हवा का जहर इस सीमा को लांघकर आपदा जैसी स्थिति पैदा करता है, तो आयोग और राज्य सरकारें इसी चौथे चरण के प्रावधानों को पूरी ताकत और सख्ती के साथ मैदान में उतार देती हैं.

ग्रैप-4 लागू होने पर ट्रकों और बाहरी वाहनों पर कड़ा पहरा

जब प्रदूषण का स्तर ग्रैप-4 की सीमाओं को पार कर जाता है, तो सड़क यातायात पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं. राजधानी की सीमाओं पर कड़ा पहरा बैठाकर आवश्यक वस्तुओं को ढोने वाले वाहनों के अलावा बाकी सभी भारी ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है. इस दौरान केवल पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और आधुनिक बीएस-6 मानकों वाले ट्रकों को ही शहर की सीमा में दाखिल होने की छूट दी जाती है.

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दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

हवा की गंभीर स्थिति में शहर की सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव घटाने के लिए कॉरपोरेट और सरकारी दफ्तरों को कड़े निर्देश जारी किए जाते हैं. नियम के तहत अधिकांश दफ्तरों में केवल पचास प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति की अनुमति दी जाती है, जबकि बाकी आधे कर्मचारियों के लिए घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाता है.


Delhi Grap 2: अगर GRAP 4 से ज्यादा बढ़ जाए प्रदूषण तो क्या होगा, क्या है नियम?

निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर पूर्ण विराम

धूल और निर्माण जनित प्रदूषण को रोकने के लिए चौथे चरण और उससे ऊपर की आपात स्थितियों में सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगा दिया जाता है. चाहे वह बड़े हाईवे प्रोजेक्ट हों, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हो या फिर कोई अन्य रोड और पाइपलाइन से जुड़ा प्रोजेक्ट हो, धूल उड़ाने वाली हर गतिविधि को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाता है ताकि हवा में प्रदूषण के कणों को जोड़ा न जा सके.

ऑड-ईवन योजना और आपातकालीन विकल्प

हालात जब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं, तो प्रशासन सड़क पर गाड़ियों की संख्या आधी करने के लिए सम-विषम यानी ऑड-ईवन योजना को सक्रिय करने का गंभीर विचार करता है. इसके अलावा आपातकालीन बैठकों के दौर चलते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर बाकी हर गैर-जरूरी वाणिज्यिक गतिविधि पर कड़ी पाबंदियां लगा दी जाती हैं ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके.

पर्यावरण कानून के तहत कड़ी सजा

ग्रैप के इन सख्त और आपातकालीन नियमों की अनदेखी करने वालों या इन्हें तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत कड़ी होती है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ पांच साल तक की जेल की सजा या एक लाख रुपये तक का भारी जुर्माना, अथवा दोनों सजाएं एक साथ सुनाई जा सकती हैं.

मोटर व्हीकल एक्ट और भारी चालान

सड़क पर प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहन चलाने या पाबंदियों के बावजूद प्रतिबंधित गाड़ियां उतारने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी भरकम आर्थिक दंड वसूला जाता है. नियम तोड़ने वाले वाहनों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और गाड़ी को मौके पर ही जब्त किया जा सकता है. इसके अलावा जिनके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उनका भी भारी चालान काटा जाता है.

वाहन प्रतिबंध और बीएस मानक

चौथे चरण की इस व्यवस्था में पुराने और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक रहती है. विशेष तौर पर बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया गाड़ियों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है. बाहर से आने वाले ऐसे तमाम वाहनों को सीमा पर ही लौटा दिया जाता है जो तय मानकों पर खरे नहीं उतरते, जिससे प्रदूषण के स्तर को तेजी से नियंत्रित किया जा सके.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 03 Nov 2026 05:20 PM (IST)
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