Delhi Business Figures: आज देश की राजधानी दिल्ली की सियासत पूरी तरह गर्माई हुई है, क्योंकि ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन है. इस विशाल शक्ति प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे देश के तमाम दिग्गज विपक्षी नेता शामिल होकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं. इस हाई-प्रोफाइल राजनीतिक आयोजन को लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में कड़े बंदोबस्त किए हैं, और चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में बनी रहे. ऐसे में दिल्ली का कारोबार प्रभावित होने के पूरे आसार हैं, आइए जानें कि राजधानी में रोज कितने करोड़ का बिजनेस होता है.

दैनिक कारोबार का आंकड़ा

राजधानी दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है, जहां हर रोज छोटे-बड़े उद्योगों और बाजारों में पैसों का बड़ा लेनदेन होता है. देश के प्रमुख व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट (CAIT) के आंकड़ों के मुताबिक, सामान्य दिनों में दिल्ली के भीतर रोजाना औसतन लगभग 2,200 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कारोबार होता है. इस दैनिक व्यापार में खान-पान, रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं, दवाइयां और खुदरा बिक्री जैसी तमाम जरूरी चीजें शामिल होती हैं, जो शहर की आर्थिकी को रफ्तार देती हैं.

त्योहारों पर बढ़ता व्यापार

जब साल में कोई बड़ा त्योहार या शादियों का विशेष सीजन आता है, तो दिल्ली के बाजारों में रौनक और बिक्री कई गुना बढ़ जाती है. करवाचौथ, धनतेरस और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के खास मौके पर अकेले राजधानी के भीतर लगभग 25,000 करोड़ रुपये के बंपर व्यापार का अनुमान लगाया जाता है. इस अवधि में शहर के कोने-कोने में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे व्यापारियों को सालभर का सबसे अच्छा मुनाफा कमाने का बड़ा अवसर मिलता है.

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दिल्ली के प्रमुख बाजारों की हिस्सेदारी

दिल्ली के व्यापारिक तंत्र में कुछ पुराने और ऐतिहासिक बाजार रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं. चांदनी चौक, सदर बाजार और चावड़ी बाजार जैसे विशाल और प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्रों की देश के कुल वाणिज्य में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. पीक सीजन और त्योहारी दिनों के दौरान इन चुनिंदा बाजारों में अकेले ही हजारों करोड़ रुपये का लेन-देन होता है, जो पूरे उत्तर भारत के थोक व्यापार को नियंत्रित और संचालित करने का काम करते हैं.

राजनीतिक रैलियों का व्यापार पर असर

शहर के भीतर होने वाले बड़े राजनीतिक प्रदर्शन, बंद और इस तरह की विशाल रैलियों का सीधा असर व्यापारियों के दैनिक कामकाज पर पड़ता है. जब राजधानी में ट्रैफिक डायवर्ट होता है और सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध लगते हैं, तब बाजारों तक ग्राहकों की आवाजाही बाधित हो जाती है. व्यापारी संगठनों का मानना है कि त्योहारों या शादियों के सीजन से ठीक पहले इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों के कारण शुरुआती दौर में करीब 3,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपये तक के व्यापार के प्रभावित होने की गंभीर आशंका बनी रहती है.





राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक योगदान

राजधानी दिल्ली का व्यापारिक प्रभाव केवल स्थानीय स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है. आंकड़ों के अनुसार, नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के पूरे त्योहारी सीजन में समूचे देश का व्यापार 7 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाता है, जिसमें अकेले दिल्ली का हिस्सा बहुत बड़ा और अहम होता है. यही वजह है कि दिल्ली की किसी भी बड़ी राजनीतिक गतिविधि या व्यवधान का सीधा असर देश के व्यापारिक जगत पर भी पड़ता है.

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