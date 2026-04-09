Government Employees: ड्यूटी पर न मिले सरकारी कर्मचारी तो कितनी मिलती है सजा, क्या जा सकती है जॉब?
Government Employees Rules: हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जीएसटी कार्यालय का अचानक से निरीक्षण किया. आइए जानते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिलता तो उसे क्या सजा दी जा सकती है.
Government Employees Rules: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 8 अप्रैल को आईटीओ के पास स्थित राज्य जीएसटी कार्यालय का अचानक से निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री के अचानक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. कई कर्मचारी अपनी डेस्क पर मौजूद नहीं मिले, कमरे बंद पाए गए और टेबल खाली पड़ी थीं. इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ना मिले तो उन्हें कितनी सजा दी जा सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
एक गंभीर अपराध
सरकारी सेवा में बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता मानी जाती है. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों जैसे नियम यह साफ करते हैं कि उपस्थिति और अनुशासन एक जरूरी कर्तव्य है. सजा इस बात पर निर्भर करती है कि कर्मचारी कितने समय तक अनुपस्थित रहता है और क्या उसके पास कोई वैध वजह है.
क्या होती है प्रारंभिक कार्रवाई?
पहला कदम आमतौर पर कर्मचारियों को एक औपचारिक नोटिस या फिर ज्ञापन जारी करना होता है. अधिकारी अनुपस्थित के संबंध में वजह और स्पष्टीकरण मांगते हैं. अगर जवाब से संतोष नहीं मिलता या फिर कोई स्पष्टीकरण नहीं देता तो मामला अनुशासनात्मक कार्यवाही में बदल जाता है.
वेतन की कटौती
सबसे तत्काल दंडों में से एक है आर्थिक दंड. अनुपस्थिति की अवधि को डाईज नॉन के रूप में बताया जा सकता है. इसका मतलब होता है कि उन दिनों के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता. इसके अलावा यह अवधि प्रमोशन, वेतन वृद्धि या फिर पेंशन लाभों के लिए नहीं गिनी जाती.
निलंबन और कम वेतन
ज्यादा गंभीर मामलों में कर्मचारियों को निलंबित किया जा सकता है. इसी के साथ निलंबन के दौरान उन्हें पूरा वेतन नहीं मिलता. जांच पूरी होने तक लगभग 50% वेतन ही निर्वाह भत्ते के रूप में दिया जाता है.
विभागीय जांच और आरोप पत्र
अगर अनुपस्थित जारी रहती है या फिर जानबूझकर किया गया काम लगता है तो एक औपचारिक आरोप पत्र भी जारी किया जाता है. एक विभागीय जांच की जाती है जिसमें सबूतों की जांच होती है. कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले कर्मचारियों को अपना बचाव करने का मौका दिया जाता है.
नौकरी कब जा सकती है?
अगर कोई कर्मचारी बिना अनुमति के 1 साल से ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसके मूल नियमों के तहत इस्तीफा दिया हुआ माना जा सकता है. इसके अलावा पांच सालों तक लगातार अनुपस्थित रहना कर्मचारियों को सेवा से हटाने की वजह बन सकती है. इसमें भले ही कर्मचारियों को अनुमति ही क्यों न मिली हो. साथ ही अगर जांच में जानबूझकर की गई लापरवाही या ड्यूटी का परित्याग साबित हो जाता है तो कर्मचारी को नौकरी पर से हटाने की संभावना ज्यादा बन जाती है.
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Source: IOCL