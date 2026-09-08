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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजरेंट एग्रीमेंट में क्या-क्या लिखा होता है, क्या इससे जिम्मेदारी से बच सकता है मकान मालिक?

रेंट एग्रीमेंट में क्या-क्या लिखा होता है, क्या इससे जिम्मेदारी से बच सकता है मकान मालिक?

Delhi Satya Niketan Building Collapsed: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद पीजी के रेंट एग्रीमेंट की एक तस्वीर सामने आई है. आइए जानते हैं कि आखिर रेंट एग्रीमेंट में क्या-क्या लिखा होता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 08 Sep 2026 11:42 AM (IST)
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  • सत्य निकेतन इमारत ढहने से मालिक की कानूनी जिम्मेदारी पर सवाल।
  • किराएदार की जान-माल के नुकसान पर मालिक एग्रीमेंट से जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
  • मालिक खतरनाक संपत्ति, आवश्यक सेवाएं और अवैध गतिविधियों के लिए जवाबदेह है।

Delhi Satya Niketan Building Collapsed: दिल्ली के सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद पांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही इमारत के मालिक और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पीजी बिल्डिंग के रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी सामने आई है जिसमें एक क्लॉज है कि मकान मालिक या फिर पीजी अथॉरिटी किराएदार की जान या फिर संपत्ति को होने वाले किसी भी हादसे, अनहोनी घटना या फिर जोखिम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. इससे एक जरूरी कानूनी सवाल उठता है कि क्या मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में ऐसी शर्त डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? आइए जानते हैं.

रेंट एग्रीमेंट में क्या-क्या जानकारी होती है? 

एक स्टैंडर्ड रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक, किराएदार और किराए पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी से शुरू होता है. इसमें आमतौर पर दोनों पक्षों के नाम और पते के साथ-साथ पहचान और प्रॉपर्टी से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी दर्ज की जाती हैं. एग्रीमेंट में महीने का किराया और पेमेंट की समय सीमा भी बताई जाती है. इससे यह साफ हो जाता है कि किराएदार को कितना पेमेंट करना है और पेमेंट कब करना है. 

एक और जरूरी प्रावधान सिक्योरिटी डिपॉजिट से जुड़ा होता है. इसमें किराएदार द्वारा दी गई रकम और प्रॉपर्टी खाली करने के बाद उसे वापस करने की शर्तों का आम तौर पर जिक्र होता है. किराएदारी की अवधि भी दर्ज की जाती है. भारत में रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं. हालांकि सही समय और रजिस्ट्रेशन की जरूरतें हालात और लागू राज्य के कानून के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं.


रेंट एग्रीमेंट में क्या-क्या लिखा होता है, क्या इससे जिम्मेदारी से बच सकता है मकान मालिक?

किराए में बढ़ोतरी और नोटिस पीरियड 

रेंट एग्रीमेंट में किराए में बढ़ोतरी का क्लॉज हो सकता है. इसमें बताया जाता है कि किराया कब और कितना बढ़ सकता है. इससे यह साफ होता है कि तय शर्तों के खिलाफ मनमानी बढ़ोतरी को रोका जा सकता है. एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड भी तय किया जाता है. इसमें बताया जाता है कि किराएदारी खत्म करने से पहले मकान मालिक या किराएदार को आमतौर पर कितना पहले नोटिस देना होगा.

यूटिलिटी और मरम्मत का खर्च कौन उठाता है? 

एग्रीमेंट में आमतौर पर बिजली, पानी, इंटरनेट और मेंटेनेंस चार्ज की जिम्मेदारी साफ की जाती है. इसमें बड़ी और छोटी मरम्मत के बीच अंतर भी किया जा सकता है. बड़ी स्ट्रक्चरल समस्या, सीपेज या पाइपलाइन की बड़ी दिक्कतें आमतौर पर मकान मालिक की जिम्मेदारियों में आ सकती हैं. इसी के साथ रोजमर्रा की छोटी-मोटी मरम्मत की जिम्मेदारी किराएदार को दी जा सकती है.

क्या मकान मालिक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? 

सिर्फ एग्रीमेंट में कोई शर्त लिख देने से मकान मालिक की कानूनी जिम्मेदारी अपने आप खत्म नहीं हो जाती. उदाहरण के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी खतरनाक या फिर बनावट के लिहाज से असुरक्षित है तो मकान मालिक सिर्फ यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि वह किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. 

अगर किसी बिल्डिंग की बनावट में गंभीर कमी है, वह खतरनाक हालत में है और जिम्मेदार व्यक्ति सही कदम नहीं उठाता है तो कांट्रेक्ट में लिखी बातें लागू होने वाले कानूनी कर्तव्यों से ऊपर नहीं हो सकतीं.


रेंट एग्रीमेंट में क्या-क्या लिखा होता है, क्या इससे जिम्मेदारी से बच सकता है मकान मालिक?

जरूरी सेवाएं मनमाने ढंग से बंद नहीं की जा सकतीं 

किराएदारी से जुड़े कानून और नियम जरूरी सेवाओं के मामले में भी सुरक्षा देते हैं. मकान मालिक आमतौर पर किराएदारी एग्रीमेंट का इस्तेमाल अपनी या फिर बिजली जैसी जरूरी सेवाएं मनमाने ढंग से काटने के लिए नहीं कर सकता. इस वजह से अगर कोई शर्त मकान मालिक को जरूरी सेवा काटने का बेरोकटोक अधिकार देती है तो वह लागू कानून के खिलाफ होने पर शायद लागू न हो पाए.

यह भी पढ़ेंः इमारत अचानक कैसे गिरती है? नींव से लेकर छत तक समझें पूरा साइंस

गैरकानूनी गतिविधियों का क्या?

किराएदार अपने गैरकानूनी कामों के लिए खुद जिम्मेदार होता है. हालांकि मकान मालिक सिर्फ यह कहकर हर कानूनी नतीजे से नहीं बच सकता है कि प्रॉपर्टी पर होने वाली किसी भी चीज के लिए सिर्फ किराएदार ही जिम्मेदार है.  अगर मकान मालिक जानबूझकर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है, उन्हें बढ़ावा देता है या फिर ऐसी स्थिति में उन्हें नजरंदाज करता है जिससे कानूनी जिम्मेदारी बनती है तो एग्रीमेंट ऐसे नतीजे से अपने आप सुरक्षा नहीं देता.

यह भी पढ़ेंः क्या पुलिस कर सकती है डिजिटल अरेस्ट, इसे लेकर क्या हैं नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
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