दशहरा सेलिब्रेशन के बाद कितनी प्रदूषित हुई दिल्ली, यह कितना खतरनाक?

विशाल विजय के पर्व दशहरा पर पूरे देश में उत्साह का माहौल रहता है, लेकिन आतिशबाजी और पटाखों के धुएं के साथ इस जश्न का सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा पर भारी पड़ता नजर आया है. त्योहार के तुरंत बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा का जहर इस कदर घुल गया कि इस सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक लुढ़ककर खराब श्रेणी में जा गिरा. हालात की गंभीरता को भांपते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तुरंत प्रभाव से ग्रेप का पहला चरण लागू कर दिया है ताकि बढ़ते प्रदूषण के इस खतरनाक सिलसिले को समय रहते नियंत्रित किया जा सके.

कितना बढ़ा एक्यूआई का स्तर?

त्योहार के ठीक एक दिन पहले जहां राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी यानी 189 के आसपास दर्ज किया जा रहा था, वहीं आतिशबाजी और मौसमी बदलाव के चलते इसमें अचानक भारी उछाल आ गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बुधवार सुबह होते-होते दिल्ली का समग्र एक्यूआई बढ़कर 238 पर पहुंच गया, जो सीधे तौर पर खराब हवा की श्रेणी में आता है. महज चौबीस घंटे के भीतर प्रदूषण के अंकों में करीब 59 अंकों की यह तेज बढ़ोतरी इस बात का सबूत है कि उत्सव के बाद का धुआं किस कदर फिजाओं में घुल चुका है.

जहांगीरपुरी और पूसा में बेहद खराब हवा

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थापित करीब 59 में से 56 निगरानी स्टेशनों से जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं. राजधानी के जहांगीरपुरी और पूसा जैसे इलाकों में तो हालात इतने बिगड़ गए कि वहां का एक्यूआई 300 को पार करके सीधे बेहद खराब श्रेणी यानी क्रमशः 308 और 314 तक जा पहुंचा. हालांकि कुछ चुनिंदा मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की स्थिति मध्यम बनी हुई थी, लेकिन बहुतायत इलाकों में लोगों को सांस लेने में भारी घुटन और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सीधा सामना करना पड़ रहा है.

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लागू हुआ चार चरणों वाला ग्रेप सिस्टम

राजधानी में हवा की सेहत बिगड़ने पर प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता, बल्कि हालात की नजाकत को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप के तहत सख्त कदम उठाए जाते हैं. इस व्यवस्था को प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर कुल चार चरणों में बांटा गया है, जहां एक्यूआई 201 से 300 होने पर पहला चरण, 301 से 400 तक पहुंचने पर दूसरा चरण, तथा इससे ऊपर जाने पर क्रमशः गंभीर और अत्यंत गंभीर पाबंदियां लगाई जाती हैं. पहले चरण के सक्रिय होने से अब पूरे शहर में धूल नियंत्रण, निर्माण स्थलों पर नियमों की सख्ती और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की धरपकड़ तेज कर दी गई है.

निर्माण कार्यों और कचरे पर प्रशासनिक शिकंजा

ग्रेप का पहला चरण लागू होने के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले तमाम स्रोतों पर लगाम कसने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत सड़कों पर मशीनों से धूल साफ करने और पानी का नियमित छिड़काव करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है ताकि हवा में उड़ने वाले सूक्ष्म कण नीचे बैठ सकें. इसके अलावा खुले में कचरा जलाने, होटलों तथा ढाबों में कोयले और लकड़ी के कमर्शियल इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, साथ ही डीजल वाहनों और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि धुएं के स्तर को घटाया जा सके.





मौसम का मिजाज और बढ़ता प्रदूषण स्तर

हवा के इस भयंकर प्रदूषण के पीछे केवल पटाखों और इंसानी गतिविधियों का ही हाथ नहीं है, बल्कि बदलते मौसम की चाल ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है. अक्टूबर के महीने में जैसे-जैसे रात के तापमान में गिरावट आनी शुरू होती है, वैसे-वैसे हवा की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है और ठंड की वजह से हवा भारी होकर जमीन के करीब बैठने लगती है. भारी और ठंडी हवा होने के कारण कारखानों, वाहनों और पराली का धुआं आसमान में ऊपर दूर जाने के बजाय जमीन की सतह के आसपास ही एक गुंबद की तरह फंस जाता है, जिससे प्रदूषण कई गुना ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है.

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