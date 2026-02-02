Defense Budget 2026: जब देश की सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ती हैं और दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बनता है, तब सरकारों के फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहते हैं. इस बार संसद में पेश हुआ बजट भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है. आंकड़े बड़े हैं, इरादे साफ हैं और संदेश सीधा है. सवाल यह है कि भारत ने रक्षा पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया और दुनिया में आखिर वह कौन सा देश है, जो हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करता है?

रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का ऐलान

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया. इस बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए कुल 7.8 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बड़ा इजाफा है. सरकार के इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

क्यों जरूरी था रक्षा बजट बढ़ाना?

बीते कुछ वर्षों में वैश्विक हालात तेजी से बदले हैं. सीमाओं पर तनाव, नई तकनीक वाली जंग और आधुनिक हथियारों की जरूरत ने रक्षा खर्च को बढ़ाना जरूरी बना दिया है. भारत की तीनों सेनाएं- थल सेना, नौसेना और वायु सेना लगातार आधुनिकीकरण की मांग कर रही थीं. बढ़ा हुआ बजट इन जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा.

मॉडर्नाइजेशन पर खास जोर

इस बजट का सबसे अहम हिस्सा कैपिटल आउटले है, यानी वह राशि जो नए हथियार, उपकरण और तकनीक खरीदने में खर्च होती है. वित्त वर्ष 2026-27 में रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये तय किए गए हैं. यह राशि पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इसमें 21.84 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो साफ दिखाता है कि सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बना रही है.

दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा खर्च कौन करता है?

अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है. संयुक्त राज्य अमेरिका का सालाना सैन्य बजट लगभग 76 लाख करोड़ रुपये के आसपास माना जाता है. यह राशि भारत के रक्षा बजट से कई गुना ज्यादा है. अमेरिका इस पैसे का इस्तेमाल नए हथियारों के विकास, अत्याधुनिक तकनीक, वैश्विक सैन्य ठिकानों और अपने सैनिकों की तैनाती पर करता है. इसी वजह से उसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति कहा जाता है.

भारत का बढ़ता कदम, साफ संदेश

भारत भले ही अमेरिका जितना खर्च न करता हो, लेकिन उसका फोकस जरूरत के हिसाब से मजबूत क्षमता तैयार करने पर है. सरकार का मानना है कि सही दिशा में किया गया निवेश ही देश की सुरक्षा को लंबे समय तक मजबूत रख सकता है. रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी उसी सोच का नतीजा मानी जा रही है.

