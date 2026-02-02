हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDefense Budget 2026: देश के रक्षा बजट में हुआ बंपर इजाफा, जानिए डिफेंस पर कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा खर्च?

Defense Budget 2026: देश के रक्षा बजट में हुआ बंपर इजाफा, जानिए डिफेंस पर कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा खर्च?

Defense Budget 2026: भारत ने इस बार रक्षा बजट बढ़ाकर साफ कर दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. आइए जानें कि रक्षा बजट पर कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्चा करता है.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Feb 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

Defense Budget 2026: जब देश की सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ती हैं और दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बनता है, तब सरकारों के फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहते हैं. इस बार संसद में पेश हुआ बजट भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है. आंकड़े बड़े हैं, इरादे साफ हैं और संदेश सीधा है. सवाल यह है कि भारत ने रक्षा पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया और दुनिया में आखिर वह कौन सा देश है, जो हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करता है?

रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का ऐलान

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया. इस बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए कुल 7.8 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बड़ा इजाफा है. सरकार के इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

क्यों जरूरी था रक्षा बजट बढ़ाना?

बीते कुछ वर्षों में वैश्विक हालात तेजी से बदले हैं. सीमाओं पर तनाव, नई तकनीक वाली जंग और आधुनिक हथियारों की जरूरत ने रक्षा खर्च को बढ़ाना जरूरी बना दिया है. भारत की तीनों सेनाएं- थल सेना, नौसेना और वायु सेना लगातार आधुनिकीकरण की मांग कर रही थीं. बढ़ा हुआ बजट इन जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा.

मॉडर्नाइजेशन पर खास जोर

इस बजट का सबसे अहम हिस्सा कैपिटल आउटले है, यानी वह राशि जो नए हथियार, उपकरण और तकनीक खरीदने में खर्च होती है. वित्त वर्ष 2026-27 में रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये तय किए गए हैं. यह राशि पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इसमें 21.84 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो साफ दिखाता है कि सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बना रही है.

दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा खर्च कौन करता है?

अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है. संयुक्त राज्य अमेरिका का सालाना सैन्य बजट लगभग 76 लाख करोड़ रुपये के आसपास माना जाता है. यह राशि भारत के रक्षा बजट से कई गुना ज्यादा है. अमेरिका इस पैसे का इस्तेमाल नए हथियारों के विकास, अत्याधुनिक तकनीक, वैश्विक सैन्य ठिकानों और अपने सैनिकों की तैनाती पर करता है. इसी वजह से उसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति कहा जाता है.

भारत का बढ़ता कदम, साफ संदेश

भारत भले ही अमेरिका जितना खर्च न करता हो, लेकिन उसका फोकस जरूरत के हिसाब से मजबूत क्षमता तैयार करने पर है. सरकार का मानना है कि सही दिशा में किया गया निवेश ही देश की सुरक्षा को लंबे समय तक मजबूत रख सकता है. रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी उसी सोच का नतीजा मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: Budget 2026: क्या मुगलों के जमाने में भी पेश किया जाता था बजट, कौन था उनका सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 02 Feb 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Budget Budget 2026 Defense Budget 2026 India Defence Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK तमाचा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK तमाचा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
बॉलीवुड
Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
हेल्थ
Skin Ageing Causes: झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
शिक्षा
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget