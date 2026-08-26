भारत से अमीर, लेकिन रुपये से कमजोर है इन देशों की करेंसी

मंगलवार को विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया शुरुआती कमजोरी से उबरते हुए मजबूती के साथ बंद हुआ. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे बढ़कर 95.44 के स्तर पर पहुंच गया. इस मजबूती की मुख्य वजह भारतीय शेयर बाजार में तेजी, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में नरमी और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट रही. मुद्रा विशेषज्ञों की मानें तो अमेरिका में ब्याज दरें न बढ़ने की उम्मीदों से डॉलर पर दबाव बना हुआ है, जिसका सीधा फायदा भारतीय मुद्रा को मिल रहा है. आने वाले दिनों में यह एक्सचेंज रेट मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप और कच्चे तेल के दामों पर निर्भर करेगा. अब इस बीच यह भी जान लेते हैं कि भारत का रुपया करीब 7 से 8 देशों में मजबूत स्थिति में है. आइए आपको रुपये की कीमत के बारे में बताएं.



इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान

इंडोनेशिया और मध्य एशिया का देश उज्बेकिस्तान भारतीय मुद्रा के सामने कमजोर करेंसी वाले देशों में शामिल है. इंडोनेशियाई रुपिया के मामले में 1 भारतीय रुपए की कीमत 273 से अधिक रुपिया के बराबर होता है, जिसके चलते बाली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भारतीयों के लिए बजट में आ जाते हैं. दूसरी ओर उज्बेकिस्तान में 1 रुपये की कीमत लगभग 150 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर है. इन देशों में स्थानीय करेंसी की कम वैल्यू के कारण होटल बुकिंग, शॉपिंग और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च भारतीयों की जेब पर भारी नहीं पड़ता है.



वियतनाम और लाओस



दक्षिण-पूर्व एशिया के दो प्रमुख देश वियतनाम और लाओस भारतीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है, जहां 1 भारतीय रुपया 235 से ज्यादा डोंग के बराबर होता है. वहीं लाओस की मुद्रा लाओशियन किप है, जहां 1 रुपये के बदले 250 से ज्यादा किप मिलते हैं. इन दोनों देशों की मजबूत पर्यटन संरचना, सुंदर प्राकृतिक दृश्य और सस्ती करेंसी भारतीय यात्रियों को कम बजट में प्रीमियम अनुभव और लग्जरी सुविधाएं लेने का बेहतरीन मौका देती हैं.

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ईरान के रियाल की स्थिति

ईरानी रियाल वैश्विक स्तर पर सबसे कम मूल्य वाली मुद्राओं में शामिल है. लंबे समय से लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक चुनौतियों के कारण इसकी कीमत में भारी गिरावट आई है. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, 1 भारतीय रुपये की कीमत लगभग 14,432 ईरानी रियाल के बराबर बैठती है. ईरान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है. इस मुद्रा अंतर की वजह से भारतीय पर्यटकों के लिए वहां रहना, खाना-पीना और ऐतिहासिक शहरों की सैर करना बहुत किफायती साबित होता है.



वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाम मुद्रा का मूल्य

किसी देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा होना या वहां के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होना हमेशा इस बात की गारंटी नहीं देता कि उसकी मुद्रा की विनिमय दर भी ज्यादा होगी. मुद्रा का मूल्य कई आर्थिक कारकों जैसे महंगाई दर, चालू खाता घाटा, देश की मौद्रिक नीति और ऐतिहासिक अवमूल्यन पर निर्भर करता है. यही कारण है कि कई समृद्ध या तेजी से बढ़ते पर्यटन स्थलों की मुद्रा भारत के एक रुपये के मुकाबले गिनती में काफी पीछे रह जाती है. इस अंतर के कारण भारतीय यात्रियों के लिए इन देशों में यात्रा करना बेहद सस्ता और आसान हो जाता है.







भारतीय पर्यटकों के लिए बढ़ता आकर्षण

कमजोर स्थानीय मुद्रा वाले देशों में भारतीय रुपये की ज्यादा खरीदारी क्षमता की वजह से वहां पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिला है. कम बजट में बेहतर सुविधाएं मिलना, भारतीय यात्रियों को शॉपिंग, फाइव स्टार होटलों में स्टे और लोकल खान-पान का खुलकर आनंद लेने की सुविधा देता है. यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में इन देशों में भारतीय पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है. कम खर्च में विदेश यात्रा का सपना पूरा करने के लिए ये देश भारतीय नागरिकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.

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