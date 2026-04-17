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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCSK-RCB Song Controversy: डोसा-इडली, सांभर-चटनी वाले गाने पर CSK नाराज, जानें किन शब्दों पर भारत में है प्रतिबंध?

CSK-RCB Song Controversy: डोसा-इडली, सांभर-चटनी वाले गाने पर CSK नाराज, जानें किन शब्दों पर भारत में है प्रतिबंध?

CSK-RCB Song Controversy: सीएसके और आरसीबी के बीच 'डोसा इडली सांभर चटनी' गाने को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत में कौन से शब्द प्रतिबंधित हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 Apr 2026 11:23 AM (IST)
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  • चेन्नई सुपर किंग्स ने RCB के खिलाफ गाने पर BCCI से शिकायत की।
  • बेंगलुरु स्टेडियम में बजाए गए गाने को अपमानजनक माना गया।
  • भारत में सामान्य बोलचाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • संसद में असंसदीय शब्दों पर रोक, गरिमा हेतु उपाय।

CSK-RCB Song Controversy: चल रहे आईपीएल 2026 सीजन के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है. चेन्नई सुपर किंग्स ने बीसीसीआई से औपचारिक शिकायत की है. दरअसल बेंगलुरु के स्टेडियम में उनकी पारी शुरू होने से ठीक पहले 'डोसा इडली सांभर चटनी' वाला गाना बजाया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइजी ने इस हरकत को मजाक उड़ाने वाला और अपमानजनक माना है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत में कुछ शब्द सचमुच बैन हैं? 

शब्दों पर प्रतिबंध 

भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो रोजमर्रा की बातचीत में कुछ खास शब्दों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता हो. लोग आमतौर पर अपनी मर्जी से बोलने के लिए आजाद हैं.  बशर्ते जब तक कि वे सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े कानूनों का उल्लंघन न करें.

संसद में असंसदीय शब्द 

हालांकि संसद के अंदर भाषा पर कड़ा नियंत्रण होता है. लोकसभा सचिवालय उन शब्दों की एक लिस्ट रखता है जिन्हें असंसदीय माना जाता है. इसका मतलब है कि कार्यवाही के दौरान उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अंग्रेजी में ये शब्द- Bloody, Ashamed, Betrayed, corrupt, coward, criminal, dictatorial, drama, hypocrisy, incompetent, lie, untrue हैं. 

इसी के साथ हिंदी में ये शब्द- जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, तानाशाही, विनाश पुरुष, खालिस्तान, जयचंद, शकुनि, चमचा, गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, काला दिन, लॉलीपॉप हैं. इन शब्दों को अपमानजनक या फिर गरिमाहीन माना जाता है. 

इन शब्दों पर रोक क्यों? 

संसद में ऐसे शब्दों पर प्रतिबंध लगाने का मकसद सेंसरशिप नहीं है. दरअसल यह गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए उठाया गया एक कदम है. यह उम्मीद की जाती है कि बहस सम्मानजनक बनी रहेगी, भले ही राजनीतिक मतभेद कितना भी गहरा क्यों ना हो. 

सोशल मीडिया के नियम 

जहां रोजमर्रा की बातचीत काफी हद तक आजाद है, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट के तहत कड़े नियम से नियंत्रित होते हैं. ऐसी सामग्री जिसमें हेट स्पीच, फेक न्यूज़ या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा शामिल हो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. जैसे धर्म, जाति या फिर नस्ल के आधार पर हिंसा भड़काने वाली पोस्ट दंडनीय है. ठीक इसी तरह जातिगत अपमान और अत्याचार भी एक अपराधी की श्रेणी में ही आता है. एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर किसी सदस्य को उसकी जाति के नाम से अपमानित या डराने की कोशिश करता है तो उसे अपराध माना जाता है.

अश्लीलता और सार्वजनिक शालीनता 

भारत में कुछ ऐसे कानून भी हैं जो सार्वजनिक जगह और मीडिया में अश्लील या फिर यौन रूप से स्पष्ट भाषा पर रोक लगाते हैं. शालीनता के मानकों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाया जा सकता है और उसे बनाने वालों को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: कौन-सा देश‌ भारतीयों को सबसे ज्यादा आता है पसंद, किस कंट्री में भारत मूल के सबसे ज्यादा लोग?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
IPL 2026 CSK-RCB Song Controversy CSK Vs RCB IPL 2026
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