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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCrude Oil Exploration Process : कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे मौजूद है तेल, किस सर्वे से मिलती है जानकारी?

Crude Oil Exploration Process : कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे मौजूद है तेल, किस सर्वे से मिलती है जानकारी?

Crude Oil Exploration Process: तेल जमीन के अंदर लाखों-करोड़ों साल में बनता है. यह समुद्री जीवों, पौधों और दबाव के कारण बनी चट्टानों के बीच फंसा रहता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Apr 2026 02:57 PM (IST)
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Crude Oil Exploration Process: अक्सर बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या उनकी जमीन के नीचे तेल या प्राकृतिक गैस हो सकती है. आपने कई बार सुना होगा कि कहीं जमीन से तेल निकल आया और जमीन का मालिक अमीर बन गया. ऐसा फिल्मों और कहानियों में अक्सर दिखाया जाता है कि किसी की जमीन पर अचानक खुदाई हुई और वहां से तेल निकल आया, लेकिन तेल ढूंढना कोई आसान या सीधा काम नहीं है. यह एक लंबी, वैज्ञानिक, महंगी और सरकारी नियमों से जुड़ी प्रक्रिया होती है.

तेल जमीन के अंदर लाखों-करोड़ों साल में बनता है. यह समुद्री जीवों, पौधों और दबाव के कारण बनी चट्टानों के बीच फंसा रहता है. इसे ढूंढने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के सर्वे और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं. सिर्फ अंदाजा या ऊपर से देखने से यह तय नहीं किया जा सकता कि जमीन के नीचे तेल है या नहीं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल मौजूद है और किस सर्वे से जानकारी मिलती है. 

जमीन के नीचे तेल होने के संकेत कैसे मिलते हैं?

वैज्ञानिक सीधे देखकर नहीं बता सकते कि तेल है या नहीं, लेकिन कुछ प्राकृतिक संकेत होते हैं जो इसके होने के संकेत देते हैं. जैसे कभी-कभी जमीन या पानी की सतह पर काला या चिकना पदार्थ दिख सकता है. यह नीचे से तेल रिसने का संकेत हो सकता है. तालाब या पानी में लगातार बुलबुले उठना प्राकृतिक गैस का संकेत हो सकता है. कभी-कभी सड़े अंडे जैसी गंध महसूस होती है, जो गैस का संकेत हो सकती है. जहां तेल या गैस होती है, वहां पेड़-पौधों की ग्रोथ असामान्य हो सकती है या कुछ हिस्से सूखे दिख सकते हैं. अगर पास के इलाकों में पहले से तेल निकाला जा रहा है, तो आपकी जमीन के नीचे भी संभावना हो सकती है. हालांकि तेल की खोज बिना अनुमति के नहीं की जा सकती है. इसके लिए सरकारी परमिट, पर्यावरण मंजूरी और कानूनी समझौते यानी lease agreements जरूरी है. बिना इनकी खुदाई करना गैरकानूनी हो सकता है. 

कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल मौजूद है

तेल की खोज की शुरुआत जमीन की बनावट और उसकी भूगर्भीय संरचना को समझने से होती है. भूवैज्ञानिक यह अध्ययन करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं, क्योंकि हर चट्टान तेल को जमा करने या रोकने की क्षमता नहीं रखती है. वे यह भी देखते हैं कि क्या ये चट्टानें तेल और गैस को फंसा कर रखने वाली संरचना बना सकती हैं, जैसे प्राकृतिक ट्रैप. इसके अलावा यह भी जांचा जाता है कि क्या वह इलाका करोड़ों साल पहले समुद्र या घने जंगल का हिस्सा था, क्योंकि तेल बनने के लिए प्राचीन जीव-जंतुओं और पौधों का लंबे समय तक दबकर बदलना जरूरी होता है, आमतौर पर तेल तलछटी चट्टानों (Sedimentary Rocks) में पाया जाता है, क्योंकि ये चट्टानें परतों के रूप में बनती हैं और इनके बीच तेल और गैस सुरक्षित रूप से जमा हो सकते हैं. 

किस सर्वे से जानकारी मिलती है

भूकंपीय सर्वे (Seismic Survey) तेल खोजने की सबसे जरूरी और आधुनिक तकनीक है, जिसमें जमीन के नीचे की संरचना को समझने के लिए कंट्रोल तरीके से छोटे-छोटे कंपन पैदा किए जाते हैं, जैसे विशेष मशीनों या कभी-कभी छोटे विस्फोटों के जरिए. ये कंपन या ध्वनि तरंगें जमीन के भीतर गहराई तक जाती हैं और अलग-अलग प्रकार की चट्टानों से टकराकर वापस लौटती हैं. इन लौटती हुई तरंगों को जमीन पर लगे सेंसर, जिन्हें जियोफोन (Geophones) कहा जाता है, रिकॉर्ड कर लेते है. इसके बाद वैज्ञानिक आंकड़ों की मदद से जमीन के नीचे की 2D और 3D तस्वीर बनाते हैं, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कहां पर चट्टानों के अंदर तेल या गैस फंसने की संभावना है और ड्रिलिंग कहां करनी चाहिए.

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जमीन के नीचे तेल अन्य वैज्ञानिक तकनीकें

1. ग्रैविटी सर्वे - इसमें जमीन के गुरुत्वाकर्षण में छोटे बदलाव मापे जाते हैं. जिसमें हल्की चट्टानों में तेल होने की संभावना ज्यादा होती है. 

2.  मैग्नेटिक सर्वे - पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव देखकर चट्टानों का अध्ययन किया जाता है. 

3. सैटेलाइट और एरियल सर्वे - हवाई जहाज और सैटेलाइट से बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है. 

टेस्ट ड्रिलिंग कब की जाती है

अगर सर्वे में अच्छे संकेत मिलते हैं, तो एक छोटा टेस्ट कुआं खोदा जाता है. इसमें देखा जाता है कि क्या सच में तेल है,  कितना तेल है और क्या निकालना फायदेमंद हो सकता है. यह सबसे महंगा और जोखिम वाला स्टेप होता है. अगर तेल मिल जाता है, तो बड़ी मात्रा में ड्रिलिंग की जाती है, पाइपलाइन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है और तेल को रिफाइनरी तक भेजा जाता है. 

यह भी पढ़ें - क्या पाइपलाइन बिछाकर रूस से क्रूड ऑयल मंगा सकता है भारत, जानें कितना मुश्किल है यह प्लान?

Published at : 22 Apr 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Seismic Survey Oil Exploration Process Oil Under Ground Crude Oil And Gas Exploration
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