भारत के पास है हिंद महासागर, फिर वहां से क्यों नहीं निकाला जाता क्रूड ऑयल? जानें वजह

Crude Oil Crisis : आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच तनाव ने पश्चिम एशिया में हालात को अस्थिर कर दिया है. भले ही वहां फिलहाल सीधा युद्ध या मिसाइल हमले जैसी स्थिति कम हो गई हो, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है, जिसका असर तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है. होर्मुज जलमार्ग, जो कच्चे तेल की आवाजाही का सबसे अहम रास्ता है, प्रभावित हो चुका है. भारत और चीन जैसे बड़े देश, जो अपनी तेल जरूरतों के लिए काफी हद तक विदेशों से आयात पर निर्भर हैं, ऐसी स्थिति में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.

इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि जब भारत के पास हिंद महासागर जैसा बड़ा समुद्र है, तो वहां से क्रूड ऑयल आसानी से निकाला जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि भारत के पास है हिंद महासागर, फिर वहां से क्रूड ऑयल क्यों नहीं निकाला जाता है.

होर्मुज जलमार्ग क्यों इतना अहम है?

होर्मुज जलमार्ग ईरान और ओमान के बीच स्थित एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है. इसे दुनिया का तेल गला भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल (crude oil) की सप्लाई इसी रास्ते से होती है. बड़ी मात्रा में LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) भी इसी से गुजरती है. भारत, चीन, जापान और कई यूरोपीय देश इस पर निर्भर हैं. अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं.

भारत की तेल निर्भरता कहां है?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तेल बाहर से खरीदता है. भारत के पास घरेलू तेल उत्पादन बहुत कम है और मांग बहुत ज्यादा है. इसलिए भारत को हर साल बड़ी मात्रा में तेल आयात करना पड़ता है. तेल का बड़ा हिस्सा पहले पश्चिम एशिया से आता था, लेकिन अब रूस, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों से भी सप्लाई ली जा रही है.

हिंद महासागर से क्रूड ऑयल क्यों नहीं निकाला जाता है

हर महासागर से तेल नहीं निकाला जा सकता है. जैसे पर्शियन गल्फ जैसे कुछ क्षेत्रों में समुद्र के नीचे विशेष भूगर्भीय परिस्थितियां होती हैं, जहां लाखों साल पहले जैविक पदार्थ दबकर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) में बदल गए, इसलिए वहां बड़े तेल भंडार मिलते हैं, लेकिन हिंद महासागर के अधिकतर हिस्सों में ऐसी भूगर्भीय संरचना नहीं है, इसलिए वहां बड़े पैमाने पर तेल भंडार मौजूद नहीं हैं या बहुत सीमित हैं. इसी कारण हर महासागर तेल का स्रोत नहीं होता और क्रूड ऑयल सिर्फ कुछ खास भौगोलिक क्षेत्रों में ही पाया जाता है. अगर कुछ जगहों पर तेल मिलता भी है, तो उसे खोजने में बहुत महंगी तकनीक लगती है. गहरे समुद्र (deep sea) में ड्रिलिंग करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है, साथ ही पर्यावरण को नुकसान का खतरा भी रहता है.

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