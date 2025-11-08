कार में गर्लफ्रेंड को कर रहे किस तो क्या पकड़ सकती है पुलिस? जान लें नियम

आजकल के युवा अक्सर कपल्स डेट पर जाते हैं. इस दौरान युवा एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक-दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं. यह खास समय उन्हें करीब आने का मौका भी देता है, ऐसे में युवा कई बार फिजिकल हो जाते हैं या फिर उनमें नजदीकिंया 'किसिंग' तक बढ़ हाती हैं.

हालांकि, इस दौरान वे अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना भूल जाते हैं. कहीं पार्किंग लॉट या सुनसान जगहों पर अपनी कार में बैठकर एक-दूसरे के करीब समय बिताते हैं. कई बार लोग सोचते हैं कि कार उनके लिए प्राइवेट स्पेस है, इसलिए इसमें वो कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना पूरी तरह कानूनी है या पुलिस इसमें कारवाई कर सकती है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कार में गर्लफ्रेंड को किस कर रहे तो क्या पुलिस पकड़ सकती है और क्या नियम है.

पब्लिक प्लेस पर कपल्स के अधिकार

अगर आप अपने पार्टनर के हाथ पकड़कर चल रहे हैं, हग कर रहे हैं या सिर्फ बैठकर बातें कर रहे हैं तो यह पूरी तरह से कानूनी है. ऐसे मामलों में पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती क्योंकि आप कोई अश्लील हरकत नहीं कर रहे हैं. जब तक आप कोई अश्लील हरकत यानी Obscene Act नहीं कर रहे, तब तक कोई भी पुलिसवाला आपको पकड़ नहीं सकता है. लेकिन अगर कोई कपल Obscene Act करता है, तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है. इसमें तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है. कानून के अनुसार, पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करने पर आपको जेल हो सकती है. ऐसे मामलों में पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है और कोर्ट में पेश कर सकती है.

कार में गर्लफ्रेंड को किस कर रहे तो क्या पुलिस पकड़ सकती है

अक्सर कपल्स सोचते हैं कि अगर उनकी कार किसी मॉल या पार्किंग लॉट में खड़ी है तो इसमें बैठकर वे किस कर सकते हैं. कानून के हिसाब से यह गलत है. भारत में पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकत करना गैरकानूनी है. अगर आपकी कार किसी पब्लिक प्लेस पर खड़ी है तो उसमें बैठकर किस करना अश्लील गतिविधि माना जा सकता है. इस स्थिति में पुलिस आपको रोक सकती है, पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ने पर हिरासत में भी ले सकती है. यह नियम पति-पत्नी और गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड दोनों पर लागू होता है.

पुलिस कब रोक सकती है?

1. पब्लिक न्यूसेंस - अगर आपकी हरकतों से किसी पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस यानी उपद्रव या असुविधा हो रही हो.

2. शिकायत पर - अगर आपके पार्टनर या कोई तीसरा व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत करता है.

3. आदेश न मानने पर - अगर पुलिस आपको रोकती है और आप उसका विरोध करते हैं या बहस करते हैं.

यह भी पढ़ें चीन ने बनाया अपना सबसे एडवांस्ड वॉरशिप, यह कितने देशों के लिए बड़ा खतरा?