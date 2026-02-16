भारत के संविधान में महिलाओं की अहम भूमिका, इन सभी नामों को जानना है जरूरी

भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लोकतंत्र, समानता और न्याय की नींव है. आज हम जिस आजादी, अधिकार और समान अवसर की बात करते हैं, उसकी बुनियाद 1946 में बनी संविधान सभा ने रखी थी. आजादी से पहले बनाई गई इस सभा में देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिनिधि चुने गए थे. देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं. उस समय महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में आना आसान नहीं था. समाज में कई तरह की पाबंदियां थीं, लेकिन इन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और देश के भविष्य को आकार देने में अपनी जरूर भूमिका निभाई. इन्होंने शिक्षा, समान अधिकार, महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, मजदूरों के हक, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. तो आइए जानते हैं उन 15 महान महिलाओं के बारे में, जिनका योगदान भारत के संविधान में हमेशा याद किया जाएगा.

भारत के संविधान में इन 15 महिलाओं की अहम भूमिका

1. Ammu Swaminathan (अम्मू स्वामीनाथन) - केरल से आने वाली अम्मू स्वामीनाथन महिला अधिकारों की मजबूत आवाज थीं. उनका मानना था कि भारतीय संविधान यह साबित करेगा कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं. उन्होंने बराबरी और न्याय की बात को मजबूती से रखा.

2. Sarojini Naidu (सरोजिनी नायडू) - भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू महिलाओं की शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों की समर्थक थीं. उन्होंने महिलाओं को समाज और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

3. Begum Aizaz Rasul (बेगम कुदसिया ऐजाज रसूल) - वे संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं. उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत का समर्थन किया और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया.

4. Hansa Mehta (हंसा मेहता) - हंसा मेहता ने यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई कि संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलें. वे महिला सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक थीं.

5. Sucheta Kripalani (सुचेता कृपलानी) - सुचेता कृपलानी आगे चलकर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं. उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और मजदूर वर्ग के अधिकारों पर जोर दिया.

6. Durgabai Deshmukh (दुर्गाबाई देशमुख) - दुर्गाबाई देशमुख ने लड़कियों की शिक्षा और महिला कल्याण योजनाओं के महत्व को रेखांकित किया. वे समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय रहीं.

7. Vijaya Lakshmi Pandit (विजयलक्ष्मी पंडित) - उन्होंने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और महिलाओं की स्थिति को लेकर अपने विचार रखे. वे बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी बनीं.

8. Rajkumari Amrit Kaur (राजकुमारी अमृत कौर) - उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और महिला अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया. स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव रखी.

9. Annie Mascarene (एनी मस्कारेन) - उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की मजबूती से वकालत की और सामाजिक समानता की बात कही.

10. Renuka Ray (रेणुका रे) - रेणुका रे ने महिलाओं की कानूनी और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर बल दिया. वे सामाजिक न्याय की समर्थक थीं.

11. Purnima Banerjee (पूर्णिमा बनर्जी) - उन्होंने गरीबों और महिलाओं के लिए न्याय की मांग की और समान अवसरों की बात उठाई.

12. Leela Roy (लीला रॉय) - लीला रॉय ने महिला शिक्षा और समाज सुधार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

13. Malati Choudhury (मालती चौधरी) - उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया.

14. Dakshayani Velayudhan (दक्षायनी वेलायुधन) - वे संविधान सभा की पहली दलित महिला सदस्य थीं. उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और समाज के वंचित वर्ग की आवाज बनीं.

यह भी पढ़ें - इस मुस्लिम देश में है दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर, जानें किसने बनवाया था यह?