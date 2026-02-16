हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत के संविधान में महिलाओं की अहम भूमिका, इन सभी नामों को जानना है जरूरी

भारत के संविधान में महिलाओं की अहम भूमिका, इन सभी नामों को जानना है जरूरी

देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं. उस समय महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में आना आसान नहीं था. समाज में कई तरह की पाबंदियां थीं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 Feb 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लोकतंत्र, समानता और न्याय की नींव है. आज हम जिस आजादी, अधिकार और समान अवसर की बात करते हैं, उसकी बुनियाद 1946 में बनी संविधान सभा ने रखी थी. आजादी से पहले बनाई गई इस सभा में देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिनिधि चुने गए थे. देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं. उस समय महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में आना आसान नहीं था. समाज में कई तरह की पाबंदियां थीं, लेकिन इन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और देश के भविष्य को आकार देने में अपनी जरूर भूमिका निभाई. इन्होंने शिक्षा, समान अधिकार, महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, मजदूरों के हक, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. तो आइए जानते हैं उन 15 महान महिलाओं के बारे में, जिनका योगदान भारत के संविधान में हमेशा याद किया जाएगा. 

भारत के संविधान में इन 15 महिलाओं की अहम भूमिका

1. Ammu Swaminathan (अम्मू स्वामीनाथन) - केरल से आने वाली अम्मू स्वामीनाथन महिला अधिकारों की मजबूत आवाज थीं. उनका मानना था कि भारतीय संविधान यह साबित करेगा कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं. उन्होंने बराबरी और न्याय की बात को मजबूती से रखा. 

2. Sarojini Naidu (सरोजिनी नायडू) - भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू महिलाओं की शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों की समर्थक थीं. उन्होंने महिलाओं को समाज और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. 

3. Begum Aizaz Rasul (बेगम कुदसिया ऐजाज रसूल) - वे संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं. उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत का समर्थन किया और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया. 

4. Hansa Mehta (हंसा मेहता) - हंसा मेहता ने यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई कि संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलें. वे महिला सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक थीं. 

5. Sucheta Kripalani (सुचेता कृपलानी) - सुचेता कृपलानी आगे चलकर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं. उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और मजदूर वर्ग के अधिकारों पर जोर दिया.

6. Durgabai Deshmukh (दुर्गाबाई देशमुख) - दुर्गाबाई देशमुख ने लड़कियों की शिक्षा और महिला कल्याण योजनाओं के महत्व को रेखांकित किया. वे समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय रहीं.

7. Vijaya Lakshmi Pandit (विजयलक्ष्मी पंडित) - उन्होंने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और महिलाओं की स्थिति को लेकर अपने विचार रखे. वे बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी बनीं.

8. Rajkumari Amrit Kaur (राजकुमारी अमृत कौर) - उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और महिला अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया. स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव रखी.

9. Annie Mascarene (एनी मस्कारेन) - उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की मजबूती से वकालत की और सामाजिक समानता की बात कही.

10. Renuka Ray (रेणुका रे) - रेणुका रे ने महिलाओं की कानूनी और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर बल दिया. वे सामाजिक न्याय की समर्थक थीं.

11. Purnima Banerjee (पूर्णिमा बनर्जी) - उन्होंने गरीबों और महिलाओं के लिए न्याय की मांग की और समान अवसरों की बात उठाई.

12. Leela Roy (लीला रॉय) - लीला रॉय ने महिला शिक्षा और समाज सुधार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

13. Malati Choudhury (मालती चौधरी) - उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया.

14. Dakshayani Velayudhan (दक्षायनी वेलायुधन) - वे संविधान सभा की पहली दलित महिला सदस्य थीं. उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और समाज के वंचित वर्ग की आवाज बनीं.

यह भी पढ़ें - इस मुस्लिम देश में है दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर, जानें किसने बनवाया था यह?

Published at : 16 Feb 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Indian Constitution Women Rights Constituent Assembly Women Contribution
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy
India Vs Pakistan Match: पाकिस्तान हाथ मलता रह गया! | IND Vs PAK | Shoaib Akhtar
Akhilesh Yadav के साथ सिद्दीकी...'27' में साइकिल दौड़ेगी? | UP Politics | CM Yogi | ABP News
India Vs Pakistan Match: कोलंबो में भारत- पाक का मुकाबला ! | T20 World Cup
Sandeep Chaudhary: गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे...देश का माहौल बिगाड़ेंगे! | Tipu-Shivaji Remark | Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
O'Romeo BO Day 3 Worldwide: तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन
तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड कलेक्शन
यूटिलिटी
क्या एसी खरीदने के लिए यह वक्त सबसे सही, जानें कहां मिल रहीं सबसे अच्छी डील्स?
क्या एसी खरीदने के लिए यह वक्त सबसे सही, जानें कहां मिल रहीं सबसे अच्छी डील्स?
जनरल नॉलेज
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
ट्रेंडिंग
दीवार थी बदहाल, कलाकार ने किया कमाल- यूनिवर्सिटी की टूटी फूटी दीवार पर आर्टिस्ट ने उकेरी पेंटिंग, वीडियो वायरल
दीवार थी बदहाल, कलाकार ने किया कमाल- यूनिवर्सिटी की टूटी फूटी दीवार पर आर्टिस्ट ने उकेरी पेंटिंग, वीडियो वायरल
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget