कौन है कनॉट प्लेस और चांदनी चौक का मालिक, कौन वसूलता है किराया?

दिल्ली घूमने आने वाला हर इंसान एक बार कनॉट प्लेस और चांदनी चौक जरूर जाता है. कनॉट प्लेस अपनी शॉपिंग, कैफे और गोलाकार बनावट के लिए मशहूर है, तो वहीं चांदनी चौक अपने पुराने बाजारों और मुगलकालीन इतिहास के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों जगहों का असली मालिक कौन है और यहां की दुकानों-इमारतों का किराया कौन वसूलता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

कनॉट प्लेस का मालिक कौन है?

कनॉट प्लेस को अंग्रेजों के समय बनाया गया था और आज भी इसका ज्यादातर हिस्सा सरकारी नियंत्रण में है. यहां बनी ज्यादातर दुकानों का आधिकारिक मालिक भारत सरकार है, यानी कनॉट प्लेस का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. आजादी से पहले यहां दुकानों और दूसरी जगहों को बेहद कम कीमत पर लीज पर दिया गया था और आज भी कई प्रॉपर्टी पुराने दिल्ली कंट्रोल एक्ट के तहत मौजूद हैं. इलाके की देखरेख न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी करती है, जो दिल्ली का एक प्रमुख वित्तीय, कमर्शियल और बिजनेस सेंटर है और यहां कई बड़ी भारतीय कंपनियों के मुख्यालय भी हैं.

किराया कितना और कौन वसूलता है?

कनॉट प्लेस में आज स्टारबक्स, पिज्जा हट और कई बड़े बैंक जैसे बड़े ब्रांड मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां कई प्रॉपर्टी का महीने का किराया आज भी 3,500 रुपये से कम है. इसकी वजह पुराना रेंट कंट्रोल एक्ट है, जिसके तहत दशकों पहले तय किया गया किराया अब तक नहीं बदला गया है. इस वजह से दुकानदार यहां से लाखों की कमाई करते हैं, जबकि असली मालिक यानी सरकार को बेहद कम किराया मिलता है.

चांदनी चौक का मालिकाना हक किसके पास?

कनॉट प्लेस के उलट, चांदनी चौक में जमीन और दुकानों का मालिकाना हक ज्यादातर निजी हाथों में है. यहां की कई दुकानें और इमारतें सालों से एक ही परिवार के पास चली आ रही हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी सालों पहले खरीदी-बेची जा चुकी हैं. इलाके का सिविक प्रबंधन दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के अधीन आता है, जो सड़कों, सफाई और बुनियादी सुविधाओं की देखरेख करती है, लेकिन जमीन का मालिकाना हक अलग-अलग निजी मालिकों के पास है.

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चांदनी चौक का किराया

यहां भी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का बड़ा असर देखने को मिलता है. कई दुकानों और मकानों पर दशकों पुराने किराया समझौते आज भी लागू हैं, जिसके चलते मकान मालिकों को बाजार दर से बेहद कम किराया मिलता है. इसी वजह से मकान मालिक और किराएदार के बीच अक्सर विवाद भी होते रहते हैं, और कई मामले अदालत तक पहुंच जाते हैं.

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