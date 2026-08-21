वंदे मातरम को लेकर अंग्रेज क्या सोचते थे, कब-कब लगाया प्रतिबंध?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंग्रेजों ने इसे युद्धघोष मानकर 1905 से लगातार प्रतिबंधित किया।

Vande Mataram Politics Controversy: अंग्रेजों की हुकूमत में भारत के स्वाधीनता संग्राम की सबसे बुलंद आवाज बना गीत वंदे मातरम एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है. हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा अपने आयोजनों में इस राष्ट्रीय गीत के केवल शुरुआती दो पैराग्राफ गाने के फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. इस फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे 1937 के उस पुराने दौर से जोड़ा, जब ऐतिहासिक रूप से गीत के टुकड़े किए गए थे. चलिए जानें कि ब्रिटिश हुकूमत इसे लेकर क्या सोचती थी और इस पर कब-कब प्रतिबंध लगाया गया.

वंदे मातरम पर राजनीतिक विवाद और 1937 का संदर्भ

हालिया विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में गीत गायन को लेकर हुए मतभेद के बाद हुई. इसके बाद पार्टी की कार्यकारी समिति ने औपचारिक ऐलान किया कि भविष्य में सभी संगठनात्मक कार्यक्रमों में केवल पहले दो छंदों का ही गायन किया जाएगा. इस निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कदम हैरान करने वाला है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह वही सोच है जिसकी शुरुआत 1937 में हुई थी. तत्कालीन समय में मुस्लिम नेताओं की आपत्तियों को देखते हुए राष्ट्रगीत के केवल दो छंदों को अपनाया गया था. इस निर्णय को लेकर राजनीतिक गलियारों में आज भी तीखी चर्चाएं देखने को मिलती हैं.

1937 में क्यों चुने गए शुरुआती दो छंद?

इतिहास के पन्नों को देखें तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 के दौरान कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक के दौरान गीत के विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ. जवाहरलाल नेहरू ने 29 अक्टूबर 1937 को स्पष्ट किया था कि राष्ट्रगीत के पहले दो छंद पूरी तरह से प्रकृति की सुंदरता, हरे-भरे खेतों और मातृभूमि की ममता को समर्पित हैं, जिनमें किसी धर्म विशेष का कोई संदर्भ नहीं है. हालांकि, बाद के छंदों में कई धार्मिक प्रतीकों और देवी-देवताओं का उल्लेख आता है. इसी बात को नेहरू ने 6 अप्रैल 1938 को मोहम्मद अली जिन्ना को लिखे अपने पत्र में भी दोहराया था, ताकि सभी समुदायों को एक मंच पर साथ लाया जा सके.

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अंग्रेजों की नजर में क्या था वंदे मातरम?

ब्रिटिश हुकूमत के नजरिए से वंदे मातरम सिर्फ एक गीत या पंक्तियां मात्र नहीं थीं, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा युद्धघोष भी था. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वर्ष 1882 में अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ में रचा गया यह गीत 1905 आते-आते जन-आंदोलनों की मुख्य ऊर्जा बन चुका था. औपनिवेशिक अधिकारी इस बात से भली-भांति वाकिफ थे कि यह नारा भारतीयों के दिलों में देशप्रेम और बगावत का अदम्य साहस भर रहा है. यही वजह थी कि अंग्रेज सरकार इस गीत को अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती मानते थे और इसे दबाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे.

1905 का बंगाल विभाजन और वंदे मातरम पर पहली पाबंदी

ब्रिटिश शासन द्वारा इस गीत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की शुरुआत वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन के दौरान हुई. जब कलकत्ता के टाउन हॉल से लेकर सड़कों तक हजारों देशभक्त इस गीत को गाकर अपना विरोध जताने लगे, तो ब्रिटिश सरकार घबरा गई. लॉर्ड कर्जन के प्रशासन ने तुरंत इस गीत के सार्वजनिक गायन और नारे लगाने पर सख्त रोक लगा दी. सड़कों पर वंदे मातरम का नारा लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए गए. यह पहला मौका था जब साम्राज्यवादी हुकूमत ने किसी गीत से डरकर उस पर सरकारी पाबंदी लगाई.

बारीसाल सम्मेलन और शैक्षणिक संस्थानों पर दमन

इसके अगले ही साल अप्रैल 1906 में नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत के बारीसाल शहर में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ. इस दौरान अंग्रेजों ने सार्वजनिक जुलूस निकालने और वंदे मातरम का नारा लगाने पर कानूनी रोक लगा दी और जबरन सम्मेलन को रोक दिया. वर्ष 1907 और 1908 के बीच स्वदेशी आंदोलन के प्रसार, मिल मजदूरों की हड़तालों और लोकमान्य तिलक पर चले मुकदमों के दौरान लाहौर, तूतुकुरीन, बॉम्बे और पुणे में पुलिस ने इस नारे को लगाने वालों का बर्बर तरीके से दमन किया साथ ही, कई स्कूलों और कॉलेजों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि छात्रों ने यह गीत गाया तो उनकी संस्था की मान्यता रद्द कर दी जाएगी.





रियासतों का संघर्ष और उस्मानिया विश्वविद्यालय का आंदोलन

नवंबर 1938 आते-आते अंग्रेजों के इस दबाव का असर देश की विभिन्न रियासतों पर भी दिखाई देने लगा. हैदराबाद रियासत और कर्नाटक के क्षेत्रों में ब्रिटिश अधिकारियों के इशारे पर स्थानीय प्रशासन ने छात्रों द्वारा वंदे मातरम गाने पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए. हैदराबाद के प्रसिद्ध उस्मानिया विश्वविद्यालय में जब छात्रों को राष्ट्रगीत गाने से रोका गया, तो एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हो गया. छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और सरकारी आदेशों की परवाह किए बिना विरोध दर्ज कराया. इन सब घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश हुकूमत के कड़े कानूनों और पाबंदियों के बावजूद आम जनता के दिल से इस पावन गीत के प्रति आस्था और देशभक्ति की भावना को मिटाया नहीं जा सका.

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