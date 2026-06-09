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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइंसान ही नहीं कॉकरोच भी होते हैं बीयर लवर्स, जानिए क्यों इस ड्रिंक के दीवाने हैं ये ‘अमर जीव’

इंसान ही नहीं कॉकरोच भी होते हैं बीयर लवर्स, जानिए क्यों इस ड्रिंक के दीवाने हैं ये ‘अमर जीव’

कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से घरों में पाया जाने वाला कॉकरोच अचानक लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया है. आइए जानें कि कॉकरोच को बीयर क्यों पसंद होती है और वह इसकी महक से क्यों खिंचा चला जाता है.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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  • लोग बीयर का उपयोग कॉकरोच को आकर्षित कर फंसाने के लिए करते हैं.

इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में कॉकरोच अचानक एक बहुत बड़ा स्टार बनकर उभरा है. वैसे तो आमतौर पर इस जीव का नाम सुनते ही लोगों के मन में गंदगी, बीमारी और घिन की भावना आ जाती है और इसे देखते ही लोग चीखने-चिल्लाने लगते हैं. लेकिन हाल ही में सुर्खियों में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी' के कारण इस जीव को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा छिड़ गई है. लोग अब इस छोटे से जीव के बारे में तरह-तरह की बातें इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं और इसकी कुछ ऐसी आदतों और खूबियों के बारे में जान रहे हैं जो सचमुच होश उड़ा देने वाली हैं.

बिना सिर के भी जिंदा रहने का हुनर

घरों में आतंक मचाने वाले इस छोटे से कीड़े के पास एक ऐसी जादुई ताकत होती है जो इसे एक 'अमर जीव' की तरह दिखाती है. अगर किसी हादसे में कॉकरोच का सिर कट जाए या अलग हो जाए, तब भी यह जीव लगभग 1 हफ्ता यानी पूरे 7 दिन तक मजे से जिंदा रह सकता है. दरअसल, इसका सिर इसके जिंदा रहने या सांस लेने के लिए जरूरी नहीं होता है. कॉकरोच के शरीर के हर हिस्से में छोटे-छोटे बारीक छेद होते हैं, जिन्हें स्पाइरैकल्स कहते हैं और यह जीव अपने पूरे शरीर से सीधे सांस लेने की क्षमता रखता है.

बीयर का बेहद शौकीन है यह जीव

कॉकरोच से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली और दिलचस्प बात यह है कि इंसानों की तरह यह जीव भी बीयर का बहुत बड़ा दीवाना होता है. विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्ट्स और रिसर्च के मुताबिक, खासकर अमेरिकन कॉकरोच को बीयर पीना और उसके आसपास रहना बेहद पसंद होता है. बीयर की महक मिलते ही वह उसकी तरफ तेजी से खिंचा चला आता है. सोशल मीडिया पर लोग इस बात को जानकर बेहद हैरान हैं कि एक मामूली सा दिखने वाला घरेलू कीड़ा इस कदर एक खास अल्कोहलिक ड्रिंक का शौकीन हो सकता है.

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कॉकरोच क्यों पसंद करते हैं बीयर?

अब सवाल यह उठता है कि आखिर बीयर में ऐसा क्या होता है जो कॉकरोच को इतना ज्यादा लुभाता है. इसका असली जवाब बीयर को बनाने के तरीके में छिपा हुआ है. बीयर के भीतर किण्वित शर्करा यानी फर्मेंटेड शुगर, माल्ट और हॉप्स का एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण होता है. यह मीठा और माल्ट वाला कॉम्बिनेशन कॉकरोच के लिए एक उच्च-ऊर्जा यानी हाई-एनर्जी वाला पसंदीदा खाना बन जाता है. इस ड्रिंक में मौजूद मीठापन और हॉप्स का स्वाद इस कीड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सबसे ज्यादा मजबूर करता है.

महक से खिंचे चले आते हैं कीड़े

बीयर की एक और खासियत जो कॉकरोच को अपना दीवाना बनाती है, वह है इसकी तीखी और बहुत तेज गंध. कॉकरोच की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है और बीयर की महक को वह दूर से ही पहचान लेता है. इस तेज गंध को सूंघकर कॉकरोच बिना वक्त गंवाए दूर-दूर से उस जगह की तरफ भागे चले आते हैं जहां बीयर रखी होती है. इसके अलावा कॉकरोच को चीनी और मीठी चीजों के साथ-साथ तेज बदबू वाली चीजें जैसे देसी घी, चीज, मांस और सड़ी-गली सब्जियां भी काफी ज्यादा पसंद होती हैं.

कॉकरोच पकड़ने का अनोखा घरेलू तरीका

इस अजीबोगरीब लत का फायदा उठाकर लोग घरों से कॉकरोच को भगाने या पकड़ने के लिए इसे एक प्राकृतिक जाल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए बस एक खाली बोतल या गहरे जार में थोड़ी सी बीयर डालकर उस जगह पर रख दिया जाता है जहां कॉकरोच सबसे ज्यादा आते हैं. कॉकरोच इसकी तेज और मीठी महक को सूंघते हुए जार के पास आते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं. जार के भीतर जाने के बाद वे उस लिक्विड से बाहर नहीं निकल पाते और उसी बीयर में डूब जाते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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