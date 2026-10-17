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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसरकार से बगावत की कहां-कैसी सजा, किन देशों में दे दी जाती है मौत?

सरकार से बगावत की कहां-कैसी सजा, किन देशों में दे दी जाती है मौत?

Rebellion Punishment: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर मौत की सजा दे दी जाती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 17 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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  • दुनियाभर में विद्रोह, राजद्रोह पर कठोर सजाएँ होती हैं।
  • ईरान, चीन जैसे देशों में मौत की सजा आम है।
  • कई देशों में मृत्युदंड समाप्त; आजीवन कारावास मिलता है।

Rebellion Punishment: भारत इस वक्त बड़े विरोध प्रदर्शनों का गवाह बन चुका है. कुछ वक्त पहले हुए पेपर लीक विरोध प्रदर्शन और अब हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन अपने सरकार का घेराव किया है. लेकिन आपको बता दें कि कई देशों में विद्रोह, देशद्रोह और सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए काफी कठोर सजा दी जा सकती है. इनमें लंबी जेल की सजा से लेकर मौत की सजा तक शामिल है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक चीन, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में विद्रोह या फिर सरकार विरोधी गतिविधियों के मामले में अक्सर मौत की सजा दे दी जाती है. 

ईरान का असहमति के प्रति सख्त रुख

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन, देशद्रोह और दंगे भड़काने को लेकर काफी सख्त कानून है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का विरोध करने या फिर प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के संदेह में सुरक्षा बल लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं. इसके बाद अदालतें उन्हें मौत की सजा सुना सकती हैं. बीते कुछ सालों में कई प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दिए जाने की खबरें आई हैं. इन्हीं बातों से पता चलता है कि मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत और राजनीतिक असहमति दिखाने के कितने गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं.


सरकार से बगावत की कहां-कैसी सजा, किन देशों में दे दी जाती है मौत?

सऊदी अरब और गंभीर राजनीतिक अपराध 

सऊदी अरब में राजनीतिक प्रदर्शनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. सरकार का विरोध करने या फिर विरोध में शामिल होने पर लंबी जेल की सजा हो सकती है. देशद्रोह या फिर आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में सजा के तौर पर सिर काटकर या फिर फांसी देकर जान ली जा सकती है. इस वजह से सजा इस बात पर निर्भर करती है कि अधिकारी किसी काम को किस श्रेणी में रखते हैं और उस पर कौन सा अपराध दर्ज करते हैं.

चीन 

चीन में सरकार या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विद्रोह, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और देशद्रोह के मामलों में मौत की सजा दी जा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक वहां मौत की सजा देने के तरीकों में फायरिंग स्क्वॉड और घातक इंजेक्शन शामिल हैं. इसमें यह भी बताया गया है कि चीन में मौत की सजा के इस्तेमाल से जुड़े आधिकारिक आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रखे जाते हैं. ऐसा इसलिए ताकि यह पता लगाना मुश्किल हो जाए कि असल में कितने लोगों को मौत की सजा दी गई है. 


सरकार से बगावत की कहां-कैसी सजा, किन देशों में दे दी जाती है मौत?

उत्तर कोरिया और यमन 

उत्तर कोरिया में सर्वोच्च नेता या फिर सरकार के खिलाफ असहमति जताना एक काफी गंभीर अपराध माना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोह के दोषी पाए गए लोगों को सबके सामने मौत की सजा दी जा सकती है. इसमें आमतौर पर फायरिंग स्क्वॉड का इस्तेमाल किया जाता है.

यमन के दंड संहिता के मुताबिक ताजीर श्रेणी में आने वाले गंभीर अपराध जैसे कि देशद्रोह, सरकार के खिलाफ जासूसी और आतंकवाद को बढ़ावा देना मौत की सजा की वजह बन सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वहां ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर मौत की सजा दी जा सकती है.

वे देश जहां मौत की सजा खत्म कर दी गई 

रिपोर्ट्स के मुताबिक 110 से ज्यादा देशों में मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इन क्षेत्रों में देशद्रोह या फिर विद्रोह से जुड़े मामलों में दूसरे कानूनी दंड दिए जाते हैं. यूरोपीय संघ और आस्ट्रेलिया सहित कई लोकतांत्रिक देश में सरकार को गिराने की साजिश रचने पर या सशस्त्र विद्रोह भड़कने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. 

दूसरे देशों में विद्रोह या फिर राजद्रोह के लिए लंबी जेल की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. इसी के साथ वित्तीय संपत्ति भी जब्त की जा सकती है. 

सैन्य कानून और युद्ध के समय विद्रोह 

कुछ देशों में ऐसे सीमित प्रावधान हैं जो सैन्य अदालतों को युद्ध के समय सेना या फिर सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर मृत्युदंड देने की अनुमति देते हैं. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली के कनॉट प्लेस का क्या है इतिहास, अंग्रेजों के जमाने में कैसी थी यह जगह?

दुनिया भर में मृत्युदंड देने के तरीके 

मृत्युदंड देने के 6 तरीके बताए गए हैं. फांसी देना, फायरिंग स्क्वॉड द्वारा गोली मारना, सिर काटना, घातक इंजेक्शन देना, नाइट्रोजन गैस के जरिए हाइपोक्सिया पैदा करना, और इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल करके बिजली का झटका देना. 

इसमें सिर काटने की सजा का संबंध मुख्य रूप से सऊदी अरब से बताया गया है. इसी के साथ चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में घातक इंजेक्शन का जिक्र है. इसका मतलब यह नहीं होता कि हर देश में विद्रोह से जुड़े अपराधों के लिए इन सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है.

यह भी पढ़ें: किसी को हिरासत में कितनी देर रख सकती है पुलिस, क्या है कानून?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Death Penalty Rebellion Punishment Treason Laws
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