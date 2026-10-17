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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिसी को हिरासत में कितनी देर रख सकती है पुलिस, क्या है कानून?

किसी को हिरासत में कितनी देर रख सकती है पुलिस, क्या है कानून?

Police Custody: हाल ही में अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को हिरासत में लिया गया है. आइए जानते हैं कि पुलिस किसी व्यक्ति को कितनी देर तक हिरासत में रख सकती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 17 Oct 2026 01:22 PM (IST)
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  • हालिया गिरफ्तारियों ने पुलिस हिरासत नियमों पर सवाल उठाए हैं।
  • गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।
  • पुलिस रिमांड अधिकतम 15 दिनों की, किस्तों में भी संभव है।
  • न्यायिक हिरासत 60 या 90 दिनों तक चल सकती है।

Police Custody: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस हिरासत से जुड़े सवाल चर्चा में आ चुके हैं. शुक्रवार को पुलिस ने दिपके को तब हिरासत में लिया जब वह कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम 5:00 बजे होने वाली तिरंगा सभा में शामिल होने जा रहे थे.

उनके हिरासत में लिए जाने के कुछ ही समय बाद दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया. इसी बीच आइए जानते हैं कि किसी को भी पुलिस हिरासत में कितनी देर तक रख सकती है.

24 घंटे का अनिवार्य नियम 

भारतीय कानून के मुताबिक पुलिस आमतौर पर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रख सकती. इस सुरक्षा प्रावधान के तहत भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 58 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) आते हैं. 

गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है. इस समय की गणना करते समय हिरासत वाली जगह से अदालत तक पहुंचने में लगने वाले समय को नहीं गिना जाता. इस नियम का उद्देश्य यह पक्का करना है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का फैसला पूरी तरह से पुलिस की मर्जी पर ना हो बल्कि उस पर न्यायिक निगरानी बनी रहे. 

अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तय समय सीमा से ज्यादा समय तक थाने में रखते हैं तो ऐसी हिरासत गैरकानूनी हो सकती है और इसे कानूनी कार्यवाही के जरिए चुनौती दी जा सकती है. 24 घंटे की समय सीमा का मतलब यह नहीं होता कि इस समय के पूरा होते ही गिरफ्तार व्यक्ति को अपने आप रिहा कर दिया जाएगा. दरअसल अगर हिरासत जारी रखनी है तो पुलिस को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा.


किसी को हिरासत में कितनी देर रख सकती है पुलिस, क्या है कानून?

24 घंटे के बाद पुलिस रिमांड 

जब जांचकर्ताओं को यह लगता है कि पूछताछ या फिर जांच से जुड़ा दूसरा काम शुरुआती 24 घंटे में पूरा नहीं हो सकता तो वह मजिस्ट्रेट से पुलिस रिमांड की मांग कर सकते हैं. मजिस्ट्रेट इस अनुरोध पर विचार करते हैं और इस बात को तय करते हैं कि क्या आगे पुलिस कस्टडी में रखना कानूनी रूप से सही है. 

पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि कुल 15 दिन की हो सकती है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इन 15 दिनों को लगातार पूरा करना जरूरी नहीं है. मामले के हिसाब से पुलिस 40 या फिर 60 दिनों की शुरुआती अवधि के अंदर अलग-अलग हिस्सों में कस्टडी की मांग कर सकती है. 

इसका मतलब यह है कि 24 घंटे का नियम और 15 दिन की पुलिस रिमांड की सीमा दोनों के अलग-अलग उद्देश्य हैं. पहला नियम इस बात को पक्का करता है कि आरोपी को समय पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और दूसरा नियम यह तय करता है कि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए कितनी पुलिस कस्टडी दी जा सकती है. पुलिस केवल यह तय करके कि "और पूछताछ जरूरी है" किसी व्यक्ति का हिरासत का समय खुद नहीं बढ़ा सकती


किसी को हिरासत में कितनी देर रख सकती है पुलिस, क्या है कानून?

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न्यायिक हिरासत और आगे की हिरासत 

जब पुलिस रिमांड खत्म हो जाती है या फिर जांचकर्ताओं को पूछताछ के लिए आरोपी की और जरूरत नहीं होती तो उस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है. पुलिस कस्टडी से अलग न्यायिक हिरासत का मतलब है कि आरोपी को पुलिस लॉकअप के बजाय अदालत की देखरेख और अधिकार के तहत जेल में रखा जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक मामले की गंभीरता और चार्ज शीट दाखिल करने की समय सीमा के आधार पर न्यायिक हिरासत 60 या फिर 90 दिनों तक चल सकती है. यह अवधि शुरुआती 24 घंटे के नियम या फिर अधिकतम 15 दिन की पुलिस कस्टडी से अलग है. किसी भी मामले में आगे क्या होगा यह लागू प्रक्रिया और अदालत के आदेश से तय होता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Police Custody Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Abhijit Dipke
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