कौन है चिन्मय कृष्ण दास, क्यों हुई है उनकी गिरफ्तारी?

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से जुड़े नेता चिन्मय कृष्ण दास पिछले करीब 22 महीनों से जेल में हैं. नवंबर 2024 में उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में बड़े विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई थी. अब सितंबर 2026 में उनके मामले ने एक बार फिर लोगों को ध्यान खींचा है, क्योंकि बांग्लादेश हाई कोर्ट ने उन्हें चार मामलों में जमानत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ सके.

कौन हैं चिन्मय कृष्ण दास?

चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र में एक हिंदू धार्मिक नेता हैं. वह पहले ISKCON से जुड़े हुए थे. बाद में वह बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता के रूप में सामने आए. यह मंच बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा तथा अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है. 2024 में उन्होंने हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग को लेकर कई सभाओं और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया. इसी दौरान 25 अक्टूबर 2024 को चटगांव में हुई एक रैली से जुड़ा मामला उनकी कानूनी कार्रवाई की वजह बन बना.

गिरफ्तारी की वजह

चिन्मय कृष्ण दास की मूल गिरफ्तारी देशद्रोह के मामले में हुई थी. उन पर आरोप है कि 25 अक्टूबर 2024 की एक रैली के दौरान उन्होनें बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का कथित रूप से अपमान किया. इस मामले में कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद 25 नवंबर 2024 को ढाका एयरपोर्ट से चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया. अगले दिन उन्हें चटगांव की अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया.

गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ?

26 नवंबर 2024 को अदालत में पेशी के बाद उनके समर्थकों और सुरक्षाबलों के बीच चटगांव में हिंसक झड़प हुई. इसी दौरान सरकारी वकील सैफुल इस्लाम अलीफ की मौत हो गई. बाद में इस हत्या को लेकर अलग मुकदमा दर्ज हुआ और चिन्मय दास को भी उस मामले में आरोपी बनाया गया. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए वकील चिन्मय कृष्ण दास के वकील नहीं थे, वह सरकारी पक्ष से जुड़े असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर थे. सितंबर 2026 तक उनके खिलाफ कुल 6 आपराधिक मामले बताए गए हैं.

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मां का हुआ निधन

10 सितंबर को चिन्मय कृष्ण दास की मां संध्या रानी का निधन हो गया. उनकी मां लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी. इस दौरान चिन्मय कृष्ण दास ने मां से मुलाकात के लिए पैरौल की मांग की थी. हालांकि, उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं मिली थी. मां के निधन के बाद वे केवल 5 घंटे के लिए बाहर आए थे. उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बाहर आने दिया था.

चार मामलों में मिल गई है जमानत

अगस्त 2026 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने दो मामलों में उन्हें जमानत दी थी. सितंबर में दो और मामलों में जमानत मिलने के बाद कुल चार मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है. लेकिन राजद्रोह मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, जबकि सैफुल इस्लाम अलीफ की हत्या का मुकदमा चटगांव स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में चल रहा है. इसलिए चार मामलों में जमानत मिलने के बावजूद उनकी अभी तक रिहाई नहीं हुई है.

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