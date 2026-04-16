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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS China Tension: होर्मुज पर चल रहा हाई-वोल्टेज ड्रामा, आपस में भिड़े US और चीन तो किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान?

US China Tension: होर्मुज पर चल रहा हाई-वोल्टेज ड्रामा, आपस में भिड़े US और चीन तो किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान?

US China Tension: चीन का एक तेल टैंकर अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरा है. आइए जानते हैं कि अगर इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किस देश को होगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Apr 2026 05:18 PM (IST)
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  • चीनी तेल टैंकर ने अमेरिकी नाकाबंदी को दरकिनार कर यात्रा की।
  • होर्मुज स्ट्रेट तेल आपूर्ति का प्रमुख वैश्विक मार्ग है।
  • चीन का तेल आयात बाधित होने से सबसे बड़ा जोखिम होगा।
  • ईरान, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर भी पड़ेगा असर।

US China Tension: होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ चुका है. दरअसल चीनी तेल टैंकर रिच स्टैरी कथित तौर पर अमेरिका द्वारा घोषित नाकाबंदी के बावजूद भी इस रास्ते से गुजर गया है. इस कदम ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. दरअसल चीन ने खुले तौर पर यह घोषणा कर दी है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के नाकाबंदी के फैसले का पालन नहीं करेगा. इस घटना ने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भू राजनीतिक टकराव के जमीन तैयार कर दी है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर हालात और बिगड़ जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किस देश को उठाना पड़ेगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

होर्मुज स्ट्रेट क्यों है जरूरी? 

दरअसल इस रास्ते को दुनिया के सबसे जरूरी तेल परिवहन मार्गो में से एक बताया जाता है. दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. यहां पर होने वाली किसी भी रुकावट का असर सिर्फ किसी एक क्षेत्र पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देता है.

चीन को सबसे बड़ा जोखिम 

इस टकराव में चीन को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है. दरअसल वह दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है. चीन की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 40% से 50% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर करता है. उनके कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा और एलएनजी आयात का एक तिहाई हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. इसके अलावा ईरान के तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन को जाता है. अगर नाकाबंदी और सख्त होती है तो चीन के उद्योग, परिवहन और पूरी आर्थिक गतिविधि पर भारी मंदी आ सकती है.

ईरान को भी होगा नुकसान 

इसी के साथ ईरान को भी काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल निर्यात पर ही निर्भर करती है. इसका ज्यादातर हिस्सा इसी रास्ते से होकर चीन को भेजा जाता है. नाकाबंदी लागू होने की स्थिति में ईरान को अपना तेल बेचने या फिर जरूरी सामान को आयात करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.  यह स्थिति उसकी पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को एक और गहरे संकट की तरफ धकेल सकती है.

भारत, जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव 

भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी खाड़ी क्षेत्र से होने वाले तेल इंपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. हालांकि अमेरिका की तरफ से हो रही नाकाबंदी में भारत पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद काफी कम है. लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल की कीमतें बढ़कर $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है. 

संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव 

बाकी देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है. एक प्रमुख तेल उत्पादक होने के नाते यह इस क्षेत्र से होने वाले आयात पर कम निर्भर है. हालांकि यह पूरी तरह से अप्रभावित नहीं रहेगा. वैश्विक मंदी का जोखिम, बढ़ती महंगाई और बाजार में अस्थिरता अभी भी इसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है.

यह भी पढ़ें: आजादी के बाद से कितनी बार हो चुका डिलिमिटेशन, जानें हर बार क्या हुआ बदलाव?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Oil Supply US China Tension Hormuz Crisis
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