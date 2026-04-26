इस देश में है ऐसी जेल, जहां बंद होने के लिए पैसा देते हैं लोग 

China Fat Jail: अक्सर आपने सुना होगा कि कोई आरोपी अपराध करने के बाद जेल की सजा काटने जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी मर्जी से पैसे देकर जेल में बंद होने जाए. चीन में एक ऐसी ही अनोखी जगह मौजूद है, जिसे “फैट जेल” कहा जाता है. यहां अपराधियों को नहीं, बल्कि मोटापे से परेशान लोगों को रखा जाता है. हैरानी की बात यह है कि लोग खुद ही यहां आने के लिए पैसे देते हैं और कुछ समय तक कैद जैसी जिंदगी जीते हैं. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है और धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय भी हो रहा है.

सजा नहीं, वजन घटाने का तरीका

चीन में तेजी से लोकप्रिय हो रहे इन वेट लॉस कैंपों को सेना के ट्रेनिंग कैंप की तरह तैयार किया गया है. यह जगह असली जेल नहीं बल्कि एक तरह का वेट लॉस कैंप है, जहां लोग अपना वजन कम करने के लिए आते हैं. दवा किया जाता है की यहां करीब 28 दिनों का कार्यक्रम चलता है, जिसमें सख्त नियमों और अनुशासन के साथ लोगों का वजन कम कराया जाता है.

इंस्टाग्राम पर @eggeats नाम से वीडियो बनाने वाली टीएल हुआंग ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के What in the World पॉडकास्ट को बताया कि उनका अनुभव बिल्कुल जेल जैसा था. वह 28 दिनों तक कैंपस से बाहर नहीं जा सकीं और उन्हें रोज अपना वजन भी चेक करना पड़ता था. उन्होंने बताया कि इस 28 दिन के कार्यक्रम के लिए उन्हें करीब 1000 डॉलर यानी लगभग 89 हजार रुपये खर्च करने पड़े. साथ ही इस दौरान उन्हें पूरी तरह नियंत्रित माहौल में रखा जाता है और उनका जीवन बिल्कुल कैदियों जैसा बना दिया जाता है.

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सख्त रूटीन और कड़ी मेहनत

इस फैट जेल में रहने वालों को हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. रिपोर्ट के अनुसार, इस कैंप में दिन की शुरुआत बहुत ही सख्त रूटीन से होती है. सुबह से ही एक्सरसाइज का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें एरोबिक्स, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और अन्य फिटनेस गतिविधियां शामिल होती हैं . हर दिन करीब चार घंटे तक लगातार कड़ी मेहनत करवाई जाती है. इतना ही नहीं, यहां खाने-पीने पर भी पूरी तरह कंट्रोल रखा जाता है. दिन में सिर्फ तीन बार सीमित मात्रा में खाना दिया जाता है और बाहर का कोई भी फूड या जंक फूड लाने की इजाजत नहीं होती है .

खाने-पीने पर पूरी पाबंदी

इस फैट जेल में खाने-पीने पर भी पूरा कंट्रोल रखा जाता है. दिन में सिर्फ तीन बार खाना दिया जाता है और वह भी तय मात्रा में, खाना ट्रे में परोसा जाता है, ताकि कोई ज्यादा न खा सके. नाश्ता बेहद हल्का होता है, जबकि दोपहर के खाने में ब्रेज्ड डक, तली हुई सब्जियां और कच्ची गाजर जैसी चीजें शामिल होती हैं. बाहर से कुछ भी खाने की इजाजत नहीं होती. कैंप में एंट्री के समय सभी लोगों से उनके प्रतिबंधित खाने के सामान जमा करवा लिए जाते हैं.

जेल जैसा माहौल, बाहर जाने की मनाही

इस फैट जेल को देखकर पहली नजर में कोई भी इसे आम जेल समझ सकता है. इस कैंप का माहौल किसी जेल से कम नहीं होता. ऊंची दीवारें, बड़े गेट और सख्त निगरानी इसे पूरी तरह कैद जैसा बना देती हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिना किसी ठोस वजह के यहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती यानी एक बार अंदर गए, तो 28 दिन पूरे करना ही होते हैं. हालांकि कुछ लोग इसे वजन घटाने का असरदार तरीका मानते हैं, लेकिन कई लोग इसे बहुत सख्त और खतरनाक भी बताते हैं. यही वजह है कि चीन की यह अनोखी “फैट जेल” दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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