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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचीन को मालामाल कर रहा ईरान का सस्ता तेल, जानें एक बैरल क्रूड ऑयल में ड्रैगन को कितना फायदा?

चीन को मालामाल कर रहा ईरान का सस्ता तेल, जानें एक बैरल क्रूड ऑयल में ड्रैगन को कितना फायदा?

ईरान अपने तेल पर भारी डिस्काउंट देकर चीन को एक बड़ी आर्थिक राहत देता है, जिससे ड्रैगन अरबों डॉलर बचाता है. प्रति बैरल 5-10 डॉलर के डिस्काउंट से चीन को तेल काफी सस्ता पड़ता है.

By : निधि पाल | Updated at : 27 Apr 2026 05:38 PM (IST)
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  • अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान चीन को तेल रियायती दर पर बेचता है.
  • युद्ध के कारण ईरानी तेल पर मिलने वाली छूट कम या खत्म हुई.
  • कच्चे तेल की प्रति लीटर लागत 53-59 रुपये, पर टैक्स से महंगा.
  • चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार, अरबों डॉलर की बचत.

दुनिया के तेल बाजार में इन दिनों एक अजीब सा समीकरण देखने को मिल रहा है. ईरान, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते अपने तेल के लिए नए रास्ते तलाशने को मजबूर है, वहीं चीन अपनी बढ़ती औद्योगिक जरूरतों के लिए इस अवसर का जमकर फायदा उठा रहा है. ईरान का यह सस्ता कच्चा तेल न केवल चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि ड्रैगन की अर्थव्यवस्था को हर साल अरबों डॉलर की बड़ी बचत भी करा रहा है. आखिर यह खेल क्या है और चीन को एक बैरल तेल पर कितना लाभ होता है? आइए, आंकड़ों की बारीकियों को समझते हैं.

प्रतिबंधों का खेल, चीन के कैसे सस्ता मिला तेल?

ईरान पर लगे कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उसके पारंपरिक खरीदार कम हो गए हैं. इस स्थिति का सीधा फायदा चीन को मिला है. ईरान अपना कच्चा तेल चीन को अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव यानी ब्रेंट क्रूड की तुलना में काफी रियायती दरों पर बेचता है. सामान्य परिस्थितियों में चीन को यह तेल प्रति बैरल 5 से 10 डॉलर तक सस्ता मिल जाता है. यह डिस्काउंट चीन के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा बनता है, जिससे उसकी तेल आयात की कुल लागत में भारी कमी आती है.

युद्ध और बाजार की अस्थिरता का प्रभाव

साल 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 से 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही हैं. लेकिन बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है. अप्रैल 2026 में उपजे युद्ध के हालातों ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है. तेल की सप्लाई में आई रुकावटों और वैश्विक तनाव के चलते ईरान का वह पारंपरिक डिस्काउंट भी अचानक कम या खत्म हो गया. स्थिति यहां तक पहुंची कि कुछ सौदों में ईरानी तेल ब्रेंट क्रूड के बराबर या उससे भी कुछ महंगा बिका. यह दिखाता है कि भू-राजनीतिक हालात तेल की कीमतों को कितनी तेजी से प्रभावित कर सकते हैं.

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बैरल से लीटर का हिसाब और कीमत का गणित

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, एक बैरल कच्चे तेल में करीब 159 लीटर तेल होता है. यदि हम सामान्य डिस्काउंट वाली स्थिति को देखें, जहां कीमत 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहती है, तो भारतीय रुपयों (1 डॉलर = 94 रुपये) में यह लागत लगभग 8,460 से 9,400 रुपये प्रति बैरल बैठती है. यदि हम इसे 159 लीटर से विभाजित करें, तो कच्चे तेल की प्रति लीटर लागत लगभग 53 से 59 रुपये के बीच आती है. यह दर सीधे तौर पर चीन की रिफाइनरियों के लिए एक बेहद किफायती सौदा साबित होती है.

रिफाइनिंग और टैक्स 

यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि 53 से 59 रुपये प्रति लीटर की जो कीमत हम देख रहे हैं, वह केवल कच्चे तेल की बेसिक लागत है. आम आदमी को भ्रम हो सकता है कि पेट्रोल इतना सस्ता क्यों नहीं है. असल में, इस कच्चे तेल को पेट्रोल या डीजल में बदलने की प्रक्रिया काफी लंबी है. इसमें रिफाइनिंग का खर्च, सरकार के टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन की लागत और कंपनियों का मुनाफा शामिल नहीं होता. यही कारण है कि कच्चा तेल भले ही सस्ता मिले, लेकिन पंप पर मिलने वाला पेट्रोल और डीजल इन तमाम शुल्कों के जुड़ने के बाद काफी महंगा हो जाता है.

चीन को कितना होता है फायदा?

चीन वर्तमान में ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. ईरान का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक तेल का निर्यात चीन की ओर ही जाता है. सस्ते तेल की इस आपूर्ति ने चीन को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक लाभ दिया है. हर साल अरबों डॉलर की बचत करके चीन न केवल अपनी औद्योगिक मशीनरी को सस्ता ईंधन दे रहा है, बल्कि वह अपनी वैश्विक पकड़ को भी और मजबूत कर रहा है. यह बचत चीन के विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 05:38 PM (IST)
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Brent Crude Oil Crude Oil Prices Iran China Oil Trade
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