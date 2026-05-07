बंगाल या तमिलनाडु, किस राज्य के सीएम को ज्यादा मिलती है सैलरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में मुख्यमंत्री का वेतन राज्य विधानसभा द्वारा तय होता है.

मुख्यमंत्री के वेतन में राज्यों के बीच बड़ा अंतर पाया जाता है.

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के सीएम के वेतन में मामूली अंतर है.

वेतन से कहीं ज़्यादा मुख्यमंत्री को मिलती हैं सरकारी सुविधाएं.

Chief Minister Salary In India: भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां हर राज्य की अपनी स्वायत्तता है, और यह बात मुख्यमंत्री के वेतन पर भी लागू होती है. जब चुनाव खत्म होते हैं और नई सरकारें आती हैं, तो जनता के मन में यह उत्सुकता स्वाभाविक है कि उनके सूबे के मुखिया को कितनी तनख्वाह मिलती है. क्या बंगाल की मुख्यमंत्री की सैलरी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से ज्यादा है? या फिर असम और केरल जैसे राज्यों में यह गणित कुछ और है? दिलचस्प बात यह है कि यह वेतन कोई केंद्रीय नियम नहीं, बल्कि राज्यों की अपनी विधानसभाओं द्वारा तय किए गए मानकों पर आधारित होता है.

विधानसभा के हाथों में वेतन की कमान

अक्सर लोगों को लगता है कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक समान वेतन मिलता होगा, क्योंकि उनका पद और कद एक जैसा होता है. हालांकि, हकीकत इसके उलट है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(5) के तहत यह अधिकार राज्यों को दिया गया है. हर राज्य की विधानसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण खुद करे. यही कारण है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना में दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन जमीन-आसमान का अंतर दिखा सकता है.

बंगाल और तमिलनाडु के सीएम की सैलरी में कितना अंतर?

जब हम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के वेतन की तुलना करते हैं, तो आंकड़ों में बहुत ज्यादा फासला नजर नहीं आता है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को हर महीने लगभग 2.10 लाख रुपये का वेतन मिलता है. इसके मुकाबले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मासिक सैलरी करीब 2.05 लाख रुपये तय है. आंकड़ों को देखें तो बंगाल के मुख्यमंत्री को मिलने वाली राशि तमिलनाडु से थोड़ी अधिक है, लेकिन यह अंतर इतना कम है कि इसे लगभग एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है.

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वेतन से कहीं बढ़कर हैं सुविधाएं

किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की असल ताकत और उनका पैकेज केवल उनकी मासिक सैलरी से तय नहीं होता. सैलरी तो कुल सुविधाओं का एक छोटा हिस्सा मात्र है. मुख्यमंत्री को मिलने वाली सरकारी सुख-सुविधाएं इसे काफी बड़ा बना देती हैं. इसमें आलीशान सरकारी बंगला, चौबीसों घंटे की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, निजी स्टाफ की एक बड़ी फौज और आधिकारिक यात्राओं के लिए मिलने वाली विशेष सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा मेडिकल और अन्य भत्ते इस पैकेज को और भी ज्यादा प्रभावी बना देते हैं.

विभिन्न राज्यों के सीएम का वेतन

मुख्यमंत्री के वेतन के मामले में भारत के राज्यों के बीच विविधता चौंकाने वाली है. जहां कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री को 2 लाख रुपये के आसपास वेतन मिलता है, वहीं तेलंगाना जैसे राज्यों में यह राशि 4 लाख रुपये से भी अधिक है. यह पूरी तरह से उस राज्य के आर्थिक प्रावधानों और विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर निर्भर करता है. तमिलनाडु और बंगाल के अलावा केरल और असम जैसे राज्यों में भी वेतन के अपने अलग-अलग स्लैब हैं, जो राज्य के राजस्व और व्यय नियमों के हिसाब से समय-समय पर बदलते रहते हैं.

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