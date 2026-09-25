टीएन शेषन को क्यों याद करते हैं लोग, किन फैसलों से बनाई थी चुनाव आयोग की शाख
T.N. Seshan: भारत में एक बार फिर से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर चर्चा चल रही है. इसी बीच टी एन शेषन के दौर को भी याद किया जा रहा है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
- टीएन शेषन ने चुनाव आयोग को सशक्त व स्वतंत्र निकाय बनाया।
- उन्होंने आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू की, कदाचार रोका।
- मतदाता पहचान पत्र लागू कर बूथ कैप्चरिंग पर अंकुश लगाया।
- चुनाव खर्च सीमित कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोका।
T.N. Seshan: जब भी भारतीय चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता की चर्चा होती है तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन का नाम आता है. 1990 से 1996 तक भारत के दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम करते हुए शेषन ने चुनाव प्रशासन के लिए एक सख्त दृष्टिकोण को पेश किया था और आयोग के अधिकार को मजबूत किया था.
उन्हें भारत के चुनाव सुधारों में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है. उनका कार्यकाल राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने, चुनाव नियमों को लागू करने, कदाचार को कंट्रोल करने और चुनावी प्रक्रिया के दौरान ज्यादा जवाबदेही पक्का करने के प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया था.
आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन
शेषन के कार्यकाल से पहले आदर्श आचार संहिता को अक्सर सीमित प्रवर्तन वाले दिशा निर्देशों के एक सेट के रूप में देखा जाता था. शेषन ने चुनाव नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके इसे ज्यादा महत्व दिया.
उन्होंने जाति या फिर धर्म के नाम पर वोट मांगने, भड़काऊ भाषण देने और नियमों का पालन किए बिना लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया. नोटिस जारी करना, अभियानों पर प्रतिबंध लगाना और रैलियां रद्द करना उनकी सख्त कार्यशैली से जुड़ गया.
मतदाता पहचान पत्र का परिचय
फोटो पहचान पत्र की शुरुआत आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र या फिर ईपीआईसी के रूप में जाना जाता है, शेषन से जुड़े प्रमुख चुनौती सुधारों में से एक है. जब सरकार ने प्रणाली को लागू करने की लागत के बारे में चिंता जताई तो शेषन ने कहा कि जरूरी मतदाता पहचान व्यवस्था के बिना चुनाव नहीं होने चाहिए. इस पहल का उद्देश्य प्रतिरूपण को रोकना और फर्जी मतदान की संभावना को कम करना है.
आयोग की स्वतंत्रता की स्थापना
शेषन ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव आयोग एक नियमित सरकारी विभाग के बजाय एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है. उन्होंने कथित तौर पर चुनाव आयोग के आधिकारिक लिफाफे और स्टेशनरी से भारत सरकार शब्द हटाने का आदेश दिया. उनकी स्थिति यह थी कि आयोग सरकार के अधीन एक मंत्रालय के रूप में काम नहीं करता है और उसे अपनी संस्थागत स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए.
बूथ कैप्चरिंग और चुनावी हिंसा पर कार्रवाई
1980 और 1990 के दशक के दौरान बूथ कैपचरिंग, हिंसा और दूसरी चुनावी अनियमितताओं से जुड़ी घटनाओं ने चुनाव के संचालन के लिए चुनौती पैदा की. शेषन ने कदाचार की शिकायतों पर सख्त प्रतिक्रिया अपनाई. जहां गंभीर अनियमितताओं की सूचना मिली वहां उन्होंने प्रभावित चुनाव को रद्द करने और पुनर्मतदान का आदेश देने का समर्थन किया. संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई.
चुनाव खर्च पर कंट्रोल
शेषन ने चुनाव में धन का इस्तेमाल पर भी ध्यान केंद्रित किया. उम्मीदवार के खर्च की सीमा लागू कर दी गई और उम्मीदवारों को मतदान के बाद अपने चुनाव खर्च का विवरण जमा करना जरूरी था. जो उम्मीदवार जरूरी जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहते थे या फिर गलत विवरण देते थे उन्हें लागू नियम के तहत अयोग्यता का सामना करना पड़ा.
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सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना
शेषन के कार्य का एक दूसरा जरूरी क्षेत्र चुनाव अभियान के दौरान सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकना था. चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन, विमान, विश्राम गृह और आधिकारिक मशीनरी का इस्तेमाल प्रतिबंधित था. लापरवाही या फिर राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपी अधिकारियों को निलंबन या फिर स्थानांतरण साहित कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
इन उपायों के जरिए टी एन शेषन ने नियमों को सख्ती से लागू करने और संस्थागत आजादी बनाए रखने के लिए अपनी पहचान बनाई. उनका कार्यकाल भारत की चुनावी व्यवस्था को ज्यादा जवाबदेह, अनुशासित और नियमों पर आधारित बनाने की कोशिशें से गहराई से जुड़ा हुआ है.
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