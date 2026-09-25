गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजटीएन शेषन को क्यों याद करते हैं लोग, किन फैसलों से बनाई थी चुनाव आयोग की शाख

टीएन शेषन को क्यों याद करते हैं लोग, किन फैसलों से बनाई थी चुनाव आयोग की शाख

T.N. Seshan: भारत में एक बार फिर से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर चर्चा चल रही है. इसी बीच टी एन शेषन के दौर को भी याद किया जा रहा है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 25 Sep 2026 03:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • टीएन शेषन ने चुनाव आयोग को सशक्त व स्वतंत्र निकाय बनाया।
  • उन्होंने आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू की, कदाचार रोका।
  • मतदाता पहचान पत्र लागू कर बूथ कैप्चरिंग पर अंकुश लगाया।
  • चुनाव खर्च सीमित कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोका।

T.N. Seshan: जब भी भारतीय चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता की चर्चा होती है तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन का नाम आता है. 1990 से 1996 तक भारत के दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम करते हुए शेषन ने चुनाव प्रशासन के लिए एक सख्त दृष्टिकोण को पेश किया था और आयोग के अधिकार को मजबूत किया था. 

उन्हें भारत के चुनाव सुधारों में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है. उनका कार्यकाल राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने, चुनाव नियमों को लागू करने, कदाचार को कंट्रोल करने और चुनावी प्रक्रिया के दौरान ज्यादा जवाबदेही पक्का करने के प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
अमेरिका में कैसे बनें भारत के राजदूत? कहां से करें शुरुआत
अमेरिका में कैसे बनें भारत के राजदूत? कहां से करें शुरुआत
जनरल नॉलेज
चीन पर अमेरिका का कितना कर्ज, देख लीजिए आंकड़े
चीन पर अमेरिका का कितना कर्ज, देख लीजिए आंकड़े
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना कारोबार करते हैं बैंक, तीन दिन की हड़ताल से कितना नुकसान?
एक दिन में कितना कारोबार करते हैं बैंक, तीन दिन की हड़ताल से कितना नुकसान?
जनरल नॉलेज
अमेरिका Vs चीन... ताकत के मामले में कौन आगे, जानें किसकी सेना भारी?
अमेरिका Vs चीन... ताकत के मामले में कौन आगे, जानें किसकी सेना भारी?

आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन 

शेषन के कार्यकाल से पहले आदर्श आचार संहिता को अक्सर सीमित प्रवर्तन वाले दिशा निर्देशों के एक सेट के रूप में देखा जाता था. शेषन ने चुनाव नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके इसे ज्यादा महत्व दिया. 

उन्होंने जाति या फिर धर्म के नाम पर वोट मांगने, भड़काऊ भाषण देने और नियमों का पालन किए बिना लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया. नोटिस जारी करना, अभियानों पर प्रतिबंध लगाना और रैलियां रद्द करना उनकी सख्त कार्यशैली से जुड़ गया.


टीएन शेषन को क्यों याद करते हैं लोग, किन फैसलों से बनाई थी चुनाव आयोग की शाख

मतदाता पहचान पत्र का परिचय 

फोटो पहचान पत्र की शुरुआत आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र या फिर ईपीआईसी के रूप में जाना जाता है, शेषन से जुड़े प्रमुख चुनौती सुधारों में से एक है. जब सरकार ने प्रणाली को लागू करने की लागत के बारे में चिंता जताई तो शेषन ने कहा कि जरूरी मतदाता पहचान व्यवस्था के बिना चुनाव नहीं होने चाहिए. इस पहल का उद्देश्य प्रतिरूपण को रोकना और फर्जी मतदान की संभावना को कम करना है. 

आयोग की स्वतंत्रता की स्थापना 

शेषन ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव आयोग एक नियमित सरकारी विभाग के बजाय एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है. उन्होंने कथित तौर पर चुनाव आयोग के आधिकारिक लिफाफे और स्टेशनरी से भारत सरकार शब्द हटाने का आदेश दिया. उनकी स्थिति यह थी कि आयोग सरकार के अधीन एक मंत्रालय के रूप में काम नहीं करता है और उसे अपनी संस्थागत स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए.  


टीएन शेषन को क्यों याद करते हैं लोग, किन फैसलों से बनाई थी चुनाव आयोग की शाख

बूथ कैप्चरिंग और चुनावी हिंसा पर कार्रवाई 

1980 और 1990 के दशक के दौरान बूथ कैपचरिंग, हिंसा और दूसरी चुनावी अनियमितताओं से जुड़ी घटनाओं ने चुनाव के संचालन के लिए चुनौती पैदा की. शेषन ने कदाचार की शिकायतों पर सख्त प्रतिक्रिया अपनाई. जहां गंभीर अनियमितताओं की सूचना मिली वहां उन्होंने प्रभावित चुनाव को रद्द करने और पुनर्मतदान का आदेश देने  का समर्थन किया. संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई.

चुनाव खर्च पर कंट्रोल 

शेषन ने चुनाव में धन का इस्तेमाल पर भी ध्यान केंद्रित किया. उम्मीदवार के खर्च की सीमा लागू कर दी गई और उम्मीदवारों को मतदान के बाद अपने चुनाव खर्च का विवरण जमा करना जरूरी था. जो उम्मीदवार जरूरी जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहते थे या फिर गलत विवरण देते थे उन्हें लागू नियम के तहत अयोग्यता का सामना करना पड़ा. 

यह भी पढ़ें: क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को बाकी चुनाव आयुक्त से ज्यादा मिलती है सैलरी? जानें यहां

सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना 

शेषन के कार्य का एक दूसरा जरूरी क्षेत्र चुनाव अभियान के दौरान सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकना था. चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन, विमान, विश्राम गृह और आधिकारिक मशीनरी का इस्तेमाल प्रतिबंधित था. लापरवाही या फिर राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपी अधिकारियों को निलंबन या फिर स्थानांतरण साहित कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

इन उपायों के जरिए टी एन शेषन ने नियमों को सख्ती से लागू करने और संस्थागत आजादी बनाए रखने के लिए अपनी पहचान बनाई. उनका कार्यकाल भारत की चुनावी व्यवस्था को ज्यादा जवाबदेह, अनुशासित और नियमों पर आधारित बनाने की कोशिशें से गहराई से जुड़ा हुआ है.

यह भी पढ़ें: चीन पर अमेरिका का कितना कर्ज, देख लीजिए आंकड़े

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Election Commission Of India T N Seshan T.N. Seshan Reforms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
अमेरिका में कैसे बनें भारत के राजदूत? कहां से करें शुरुआत
अमेरिका में कैसे बनें भारत के राजदूत? कहां से करें शुरुआत
जनरल नॉलेज
चीन पर अमेरिका का कितना कर्ज, देख लीजिए आंकड़े
चीन पर अमेरिका का कितना कर्ज, देख लीजिए आंकड़े
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना कारोबार करते हैं बैंक, तीन दिन की हड़ताल से कितना नुकसान?
एक दिन में कितना कारोबार करते हैं बैंक, तीन दिन की हड़ताल से कितना नुकसान?
जनरल नॉलेज
अमेरिका Vs चीन... ताकत के मामले में कौन आगे, जानें किसकी सेना भारी?
अमेरिका Vs चीन... ताकत के मामले में कौन आगे, जानें किसकी सेना भारी?
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
बिहार
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
Home Tips
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget