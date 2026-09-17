कितना ज्यादा पैसा होने पर दर्ज होता है आय से अधिक संपत्ति का केस? जानें नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीबीआई ने रेलवे अधिकारी पर 89.51 लाख आय से अधिक संपत्ति दर्ज की।

आय से अधिक संपत्ति: ज्ञात स्रोतों से अधिक, अस्पष्टीकृत संपत्ति है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 10% तक अतिरिक्त संपत्ति को अनुमेय माना।

यदि असमानता मार्जिन से अधिक, तो कठोर कानूनी कार्रवाई होती है।

Disproportionate Assets: सीबीआई ने दिल्ली में उत्तर रेलवे सेंट्रल अस्पताल के मुख्य कार्यालय अधीक्षक दिलीप कुमार चावला और उनकी पत्नी ज्योति चावला के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन पर यह आरोप लगा है कि उनके पास इनकम के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा 89.51 लाख की संपत्ति है. कथित आय से ज्यादा संपत्ति 2 जनवरी 2023 से 19 फरवरी 2026 की अवधि से जुड़ी हुई है. इस मामले ने एक बार फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. कितनी ज्यादा संपत्ति से किसी सरकारी कर्मचारी या फिर लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बन सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

आय से अधिक संपत्ति का मामला क्या है?

आय से अधिक संपत्ति का मामला एक लोक सेवक द्वारा कथित तौर पर जाम की गई संपत्ति या फिर संपत्ति से संबंधित है जो उनकी आय के ज्ञात अवैध स्रोत से परे है और इसके लिए वे कोई संतोषजनक कानूनी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते.

ऐसे मामलों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(बी) के तहत निपटाया जाता है. जांच एजेंसी किसी लोक सेवक के वित्तीय मामलों की जांच कर सकती हैं जब यह आरोप हो कि उनकी संपत्ति उनकी वैध कमाई से कमाई गई संपत्ति से काफी ज्यादा है.





10% नियम क्या है?

आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में आमतौर पर चर्चा किया जाने वाला सिद्धांत 10% का मार्जिन है. इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक मामले के तथ्यों के आधार पर गणना की गई वैध आय से 10% तक ज्यादा संपत्ति पाए जाने पर इसे अनुमेय मार्जिन के रूप में माना जा सकता है.

इस तरह के मार्जिन के पीछे तर्क यह है कि लंबे समय में हर इनकम, खर्च और बचत का बिल्कुल सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. इस वजह से किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति की गणना करते समय छोटी-छोटी विसंगतियां पैदा हो सकती हैं. हालांकि 10% के आंकड़े को अनएक्सप्लेंड वेल्थ रखने के लिए एक व्यापक लाइसेंस के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.





डीए केस कब दर्ज किया जा सकता है?

अगर किसी लोक सेवक की संपत्ति और उनके इनकम के ज्ञात स्रोत के बीच कथित असमानता लागू स्वीकार्य मार्जिन से ज्यादा हो जाती है तो जांच एजेंसी कार्यवाही शुरू कर सकती है.

उदाहरण के लिए अगर गणना की गई अनुपातहीनता 15%, 50% या फिर 100% है तो एजेंसी अतिरिक्त संपत्ति के स्रोत की जांच कर सकती है और कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकती है अगर लोक सेवक उन्हें संतोषजनक ढंग से नहीं समझा सकता है.

सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और लोकायुक्त प्राधिकरण जैसी एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र और मामले की स्थिति के आधार पर इनकम से ज्यादा संपत्ति के आरोप की जांच कर सकती हैं.

आय से ज्यादा संपत्ति की गणना कैसे की जाती है?

जांच एजेंसी आमतौर पर एक खास समय की पहचान करती है जिसे चेक अवधि के रूप में जाना जाता है. फिर वे उस अवधि की शुरुआत और अंत में व्यक्ति की वित्तीय स्थिति की जांच करते हैं.

गणना के दौरान तीन बड़े घटकों पर विचार किया जाता है.

वैध इनकम

इसमें सरकारी कर्मचारी का वेतन और दूसरी कानूनी रूप से अर्जित इनकम शामिल हो सकती है. बैंक ब्याज, कृषि आय और कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति से किराए पर भी विचार किया जा सकता है जहां उचित रूप से स्थापित किया गया हो.

व्यय

जांचकर्ता चेक अवधि के दौरान किए गए खर्चों की जांच करते हैं. इनमें घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, यात्रा, कर्ज की किस्त और दूसरे जरूरी खर्च शामिल हो सकते हैं.

संपत्ति

जांच में संबंधित अवधि के दौरान अर्जित बैंक शेष, मकान, जमीन, वाहन, सोना और चांदी और दूसरी मूल्यवान संपत्ति शामिल हो सकती हैं.

सरल गणना

मूल अवधारणा को इनकम, खर्च और संपत्ति की एक सरल तुलना के जरिए समझा जा सकता है. अगर वैध इनकम और खर्च को ध्यान में रखने के बाद प्रासंगिक समय के दौरान जमा की गई संपत्ति का मूल्य अनुमेय मार्जिन से ज्यादा अनुपात दिखता है तो जांच एजेंसी यह तय करती है कि क्या अतिरिक्त को वैध स्रोतों के जरिए से समझाया जा सकता है.

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अगर आरोप सिद्ध हो गया तो क्या होगा?

आय से अधिक संपत्ति का आरोप अपने आप में अपराध स्थापित नहीं करता है. मामले को कानूनी प्रक्रिया के जरिए से आगे बढ़ना चाहिए और अभियोजन पक्ष को अदालत के समक्ष अपराध को स्थापित करना होगा.

अगर आरोप अंत में अदालत में साबित हो जाता है तो लोक सेवक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. इस मामले में 4 साल से लेकर 10 साल तक की कैद और जुर्माना है.

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