क्या पुलिस व्यवस्था को किया जा सकता है भंग, जानें किसके पास है यह पावर?

उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया तल्ख टिप्पणी के बाद पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर हर कदम में एजेंडा दिखेगा तो पुलिस पर जनता का विश्वास कैसे कायम रहेगा. अदालत ने यहां तक कह दिया कि क्यों न सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपकर राज्य पुलिस को भंग कर दिया जाए. अदालत के इस मौखिक कड़े रुख के बाद हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में किसी राज्य की पूरी पुलिस व्यवस्था को अचानक खत्म किया जा सकता है और आखिर भारत के संविधान में ऐसा फैसला लेने की शक्ति किसके पास है.

यूपी पुलिस पर अदालत का सख्त रुख

अदालतों द्वारा सुनवाई के दौरान की जाने वाली ऐसी कठोर टिप्पणियां दरअसल किसी विभाग को तुरंत बंद करने का अंतिम कानूनी आदेश नहीं होतीं. न्यायपालिका इस तरह के कड़े शब्दों का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराने और जांच में निष्पक्षता लाने के मकसद से करती है. जब पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठते हैं, तब सर्वोच्च अदालत चेतावनी के रूप में ऐसी बातें कहती है, ताकि जांच अधिकारियों में डर और जवाबदेही पैदा हो सके. इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, न कि रातों-रात पूरे अमले को सस्पेंड या खत्म कर देना.

क्यों मुमकिन नहीं है पुलिस व्यवस्था को अचानक बंद करना?

व्यावहारिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी राज्य में पुलिस बल को पूरी तरह से समाप्त कर देना मुमकिन नहीं है. पुलिस समाज में शांति, सुरक्षा और कानून का राज बनाए रखने वाली सबसे मुख्य एजेंसी है. अगर किसी राज्य से पुलिस बल को अचानक हटा दिया जाए, तो वहां पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी और अपराधों पर नियंत्रण पाना नामुमकिन हो जाएगा. इसके अलावा, इतनी बड़ी फोर्स की जगह रातों-रात कोई दूसरा विकल्प खड़ा करना भी किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन जैसा काम है.

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संविधान में पुलिस बल को लेकर क्या तय किए गए हैं नियम?

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य सूची का हिस्सा माना गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर राज्य के पास अपना पुलिस बल होना संवैधानिक रूप से बेहद जरूरी है. पुलिस को यह अधिकार और ताकत कानून के जरिए मिलती है, ताकि वह नागरिकों की रक्षा कर सके और आपराधिक मामलों की सही जांच कर सके. यही वजह है कि संविधान के ढांचे से बाहर जाकर इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है.

इस मामले में किसके पास है पावर?

अगर पुलिस व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करना हो, पुनर्गठन करना हो या किसी खास विंग को खत्म करना हो, तो इसकी प्राथमिक ताकत राज्य सरकार और उसकी विधानसभा के पास ही होती है. राज्य का गृह मंत्रालय पुलिस के रोजमर्रा के कामकाज और प्रशासनिक नियंत्रण को संभालता है. राज्य सरकार के पास यह अधिकार जरूर होता है कि वह पुलिस के कानूनों में संशोधन करे, कैडर में फेरबदल करे या पुलिस सुधार से जुड़े नए नियम लागू करे, लेकिन वह भी पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती है.

विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति शासन की भूमिका

सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार किसी राज्य की पुलिस के काम में सीधा दखल नहीं देती, लेकिन असाधारण स्थितियों में तस्वीर बदल जाती है. यदि किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, तो वहां संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की शक्तियां निलंबित हो जाती हैं और पुलिस महकमे का पूरा नियंत्रण राज्यपाल के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है. हालांकि, तब भी पुलिस बल काम करता रहता है, बस उसकी कमान केंद्र के पास आ जाती है.





न्यायपालिका की सीमाएं और पुलिस सुधार पर उसका कड़ा रुख

भारत में अदालतें किसी राज्य की पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से भंग करने का सीधा फरमान जारी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि यह विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का मामला है. हालांकि, यदि पुलिस अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है या किसी मामले में पक्षपातपूर्ण जांच करती है, तो कोर्ट उस विशिष्ट जांच को सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को ट्रांसफर कर सकती है. इसके साथ ही अदालतें जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश देकर पुलिस सुधार की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करती हैं.

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