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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या गोद लिए बच्चे की वापस की जा सकती है कस्टडी, जानें नियम?

क्या गोद लिए बच्चे की वापस की जा सकती है कस्टडी, जानें नियम?

आपने अक्सर बच्चे को गोद लेनी की खबर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी गोद लिए हुए बच्चे की वापसी के बारे में सुना है? जानिए दिल्ली हाइकोर्ट में पहुंचे ऐसे ही एक मामलें के बारे में.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Oct 2026 10:29 AM (IST)
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भारत में किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेना केवल बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी लेना नहीं होता, बल्कि उससे माता-पिता और बच्चे के बीच कानूनी रिश्ता भी स्थापित होता है. इसलिए गोद लेने के बाद बच्चे को अपनी इच्छा से वापस कर देना आसान नहीं होता. हाल ही में दिल्ली हाइकोर्ट में एक ऐसा ही मामला पहुंचा है, जहां एक महिला गोद लिए हुए बच्चे को वापस करना चाहती है.

हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अनुसार, वैध रूप से पूरा हो चुका दत्तक ग्रहण न तो दत्तक माता-पिता रद्द कर सकते हैं और न ही गोद लिया गया बच्चा अपनी स्थिति छोड़कर जन्म देने वाले परिवार में वापस जा सकता है. हालांकि सभी मामलों में स्थिती एक जैसी नहीं होती. ऐसे में आइए जानते इसके पीछे के नियमों के बारे में.

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क्या है पूर मामला?

दरअसल, यह मामला ग्रेटर नोएडा में रहने वाली एक महिला का है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने पति के साथ साल 2018 में असम के एक अनाथालय से छह साल के बच्चे को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की प्रक्रिया के तहत कानूनी रूप से गोद लिया था. गोद लेने के कुछ समय बाद ही बच्चे के व्यवहार को लेकर परेशानियां सामने आने लगीं. महिला के अनुसार, बच्चे ने अपने साथ पढ़ने वाले एक साथी के साथ गलत व्यवहार भी किया और घटना के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया.

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बच्चे के व्यवहार में आया बदलाव

महिला ने बताया कि 2021 में पति की मृत्यु के बाद बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई. महिला ने दावा किया कि समय के साथ बच्चे का व्यवहार अधिक आक्रामक हो गया और वह घर से पैसे और कीमती सामान चुराने लगा. महिला ने बच्चे की मेडिकल जांच कराने का भी दावा किया, जिसमें हाइपरसेक्सुअल व्यवहार की बात सामने आई है. महिला का कहना है कि वह अपनी बुजुर्ग मां के साथ रहती है और उसे घर में सुरक्षा को लेकर चिंता है.

अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर केंद्र सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, CARA और बाल कल्याण समिति से जवाब मांगा था. महिला ने बच्चे की कस्टडी किसी उपयुक्त संस्था को सौंपने और उसे जरूरी चिकित्सा सहायता दिलाने की मांग की थी. यह मामला सितंबर 2026 में कोर्ट के सामने आया था, जिसमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) को नोटिस जारी कर इस संवेदनशील कानूनी मुद्दे पर जवाब मांगा था.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
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