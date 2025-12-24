हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या मैच खत्म होने के बाद शराब नहीं पी सकते क्रिकेटर्स, क्या हैं ICC के नियम?

क्या मैच खत्म होने के बाद शराब नहीं पी सकते क्रिकेटर्स, क्या हैं ICC के नियम?

ICC Rules: मैच के बीच के आराम के समय भी क्रिकेटर्स पर ICC के नियम लागू होते हैं. ऐसे में सवाल यह है कि क्या खिलाड़ी इस कड़ी पाबंदी के बावजूद अपनी आजादी मना सकते हैं?

By : निधि पाल | Updated at : 24 Dec 2025 01:27 PM (IST)
इंग्लैंड क्रिकेट टीम गाबा में दूसरे टेस्ट में आठ विकेट से हारने के बाद क्वींसलैंड के नूसा शहर में चार रात रुकने गई, जो सीरीज के बीच का ब्रेक था. इस दौरान खिलाड़ियों पर आरोप हैं उन्होंने शराब का अधिक सेवन किया है. ट्रिप के आयोजक ब्रेंडन मैकुलम ने इसे खिलाड़ियों के लिए रिफ्रेशमेंट बताया, जबकि टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब इस ट्रिप में शामिल नहीं हुए. एडिलेड में 82 रन से हार के बाद कुछ रिपोर्ट्स ने इसे बैचलर पार्टी से जोड़ा, और अब ICC या टीम जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा. ऐसे में सवाल है कि क्या मैच खत्म होने के बाद क्रिकेटर्स शराब नहीं पी सकते हैं?

ICC के नियम और खिलाड़ियों पर प्रतिबंध

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि पेशेवर क्रिकेटर्स के लिए खेल के दौरान और उससे जुड़े ब्रेक के समय भी शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन सख्ती से नियंत्रित है. इसका उद्देश्य खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल की गुणवत्ता और दर्शकों के विश्वास को बनाए रखना है. ICC के नियमों के अनुसार, खिलाड़ी सीरीज के दौरान, चाहे मैच के बीच ब्रेक हो या अभ्यास के समय, सार्वजनिक और निजी दोनों परिस्थितियों में नशीले पदार्थों से बचें.

मैच ब्रेक के दौरान क्यों है प्रतिबंध

मैच के बीच में लिए गए ब्रेक का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा करना है. यदि इस दौरान खिलाड़ी शराब का सेवन करें, तो उनकी प्रतिक्रिया समय, फोकस और शारीरिक क्षमता पर असर पड़ सकता है. ICC की सख्ती का कारण सिर्फ नियम पालन नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की फिटनेस और खेल की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना भी है.

नियम तोड़ने पर क्या हो सकती है कार्रवाई

ICC का कोड ऑफ कंडक्ट स्पष्ट करता है कि नियम तोड़ने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इसमें जुर्माना, मैच से बाहर करना या लंबी अवधि के लिए प्रतिबंध लगाना शामिल हो सकता है. इसके अलावा, टीम की आंतरिक नीति और राष्ट्रीय बोर्ड भी खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए स्वतंत्र होते हैं.

हालिया घटनाएं

हाल ही में कई युवा खिलाड़ियों को सीरीज के दौरान सोशल मीडिया पर शराब के सेवन के आरोपों के चलते चेतावनी दी गई है. ICC ने इन मामलों को गंभीरता से लिया और खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों और टीम मैनेजमेंट के माध्यम से कड़े निर्देश दिए हैं. 

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 24 Dec 2025 01:27 PM (IST)
