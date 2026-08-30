क्या इनकम टैक्स ऑफिसर किसी को लगा सकता है हथकड़ी, जानें क्या कहते हैं नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आयकर अधिकारी छापेमारी में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते।

पुलिस सुरक्षा देती है, पर आयकर अधिकारी गिरफ्तारी नहीं करते।

अधिकारी दस्तावेज जब्त, ताले तोड़, आवाजाही भी रोक सकते हैं।

Income Tax Raid Rules: इनकम टैक्स डिपार्मेंट के छापे अक्सर काफी खतरनाक लग सकते हैं, जिसमें अधिकारी घर और कार्यालय की तलाशी लेते हैं, दस्तावेज का जब्त करते हैं और व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं. लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई इनकम टैक्स ऑफिसर छापेमारी के दौरान किसी को गिरफ्तार कर सकता है या फिर हथकड़ी लगा सकता है? इसका जवाब टैक्स अधिकारियों को दी गई खास कानूनी शक्ति और आपराधिक कार्यवाही में पुलिस और अदालत की भूमिका पर निर्भर करता है.

क्या कोई आयकर अधिकारी किसी को सीधे गिरफ्तार कर सकता है?

इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आमतौर पर सामान्य तलाशी या फिर छापेमारी के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हथकड़ी लगाने की शक्ति नहीं होती. अगर विभाग को गंभीर टैक्स चोरी या फिर दूसरे अपराधों के सबूत मिलते हैं तो वह इनकम टैक्स अधिनियम के लागू प्रावधान के तहत अभियोजन शुरू कर सकता है.

किसी भी बाद की आपराधिक कार्यवाही को न्यायिक प्रक्रिया के जरिए निपटाया जा सकता है. अपराध और परिस्थिति के आधार पर अदालत मामले को आगे बढ़ा सकती है और कानून के तहत उचित आदेश जारी कर सकती है. इसका मतलब यह है की इनकम टैक्स छापे से किसी अधिकारी को किसी व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं मिल जाता क्योंकि उस व्यक्ति की जांच की जा रही है.





छापेमारी के दौरान पुलिस क्या भूमिका निभा सकती है?

तलाशी के दौरान इनकम टैक्स टीम के साथ पुलिस या फिर दूसरे सुरक्षाकर्मी भी हो सकते हैं. खासकर जब अधिकारियों को प्रतिरोध की आशंका हो या फिर अपने कर्तव्य का पालन करते समय सुरक्षा की जरूरत हो.

पुलिस कर्मी की भूमिका इनकम टैक्स अधिकारियों से अलग होती है. अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी पर हमला करता है, कानूनी कार्यवाही में बाधा डालता है या फिर कोई दूसरे संज्ञेय अपराध करता है तो संबंधित कानून के तहत पुलिस कार्रवाई संभव हो सकती है. इस वजह से इनकम टैक्स छापे के दौरान पुलिस की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है की इनकम टैक्स अधिकारियों ने अपने आप पुलिस की शक्तियों को हासिल कर लिया है.

इनकम टैक्स ऑफिसर के पास क्या शक्ति है?

आमतौर पर टैक्स छापे के दौरान किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकते, आयकर अधिकारियों के पास आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं जो खोज और जब्ती से संबंधित हैं.

कानूनी रूप से अधिकृत तलाशी के दौरान तलाशी के लिए वैधानिक शर्तें पूरी होने पर अधिकारी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं. इसमें आवासीय संपत्ति, कार्यालय और जांच से जुड़े दूसरे स्थान भी शामिल हो सकते हैं.

अधिकारी दस्तावेज, खाते की पुस्तक और दूसरी सामग्री की भी जांच कर सकते हैं. अगर नकदी, आभूषण, दस्तावेज या फिर दूसरी संपत्ति पाई जाती है और जब्ती के लिए कानूनी जरूरत को पूरा करती है तो उन्हें विभागीय हिरासत में लिया जा सकता है.





क्या अधिकारी ताले तोड़ सकते हैं?

कानूनी खोज अधिकारियों को खोज के अंतर्गत आने वाले स्थान या फिर कंटेनर तक पहुंच प्राप्त करने की शक्ति देता है. इसमें उचित स्थिति में ताले को खोलने या फिर तोड़ना शामिल हो सकता है. यह पक्का करने की शक्ति मौजूद है कि कोई व्यक्ति किसी कमरे, अलमारी, तिजोरी या फिर दूसरी जगह तक पहुंच प्रदान करने से इनकार करके वैध तलाशी को रोक नहीं सकता.

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क्या इनकम टैक्स छापे के दौरान लोग निकल सकते हैं?

तलाशी के दौरान अधिकारी कार्यवाही को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जरूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें तलाशी के दौरान परिसर में मौजूद लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना शामिल हो सकता है. अगर ऐसा करने से खोज में बाधा उत्पन्न होगी तो कोई व्यक्ति आसानी से भाग नहीं सकता. अधिकारियों को मौजूद लोगों से उपलब्ध रहने और कार्यवाही में सहयोग करने की जरूरत हो सकती है.

हालांकि आवाजाही पर इस प्रतिबंध को औपचारिक गिरफ्तारी के साथ नहीं समझना चाहिए. किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान परिसर में रहने की जरूरत होने का यह मतलब नहीं होता कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

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