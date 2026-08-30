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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या इनकम टैक्स ऑफिसर किसी को लगा सकता है हथकड़ी, जानें क्या कहते हैं नियम?

क्या इनकम टैक्स ऑफिसर किसी को लगा सकता है हथकड़ी, जानें क्या कहते हैं नियम?

Income Tax Raid Rules: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर भी हथकड़ी लगा सकते हैं या फिर नहीं. आइए जानते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Aug 2026 05:54 PM (IST)
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  • आयकर अधिकारी छापेमारी में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते।
  • पुलिस सुरक्षा देती है, पर आयकर अधिकारी गिरफ्तारी नहीं करते।
  • अधिकारी दस्तावेज जब्त, ताले तोड़, आवाजाही भी रोक सकते हैं।

Income Tax Raid Rules: इनकम टैक्स डिपार्मेंट के छापे अक्सर काफी खतरनाक लग सकते हैं, जिसमें अधिकारी घर और कार्यालय की तलाशी लेते हैं, दस्तावेज का जब्त करते हैं और व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं. लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई इनकम टैक्स ऑफिसर छापेमारी के दौरान किसी को गिरफ्तार कर सकता है या फिर हथकड़ी लगा सकता है? इसका जवाब टैक्स अधिकारियों को दी गई खास कानूनी शक्ति और आपराधिक कार्यवाही में पुलिस और अदालत की भूमिका पर निर्भर करता है. 

क्या कोई आयकर अधिकारी किसी को सीधे गिरफ्तार कर सकता है? 

इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आमतौर पर सामान्य तलाशी या फिर छापेमारी के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हथकड़ी लगाने की शक्ति नहीं होती. अगर विभाग को गंभीर टैक्स चोरी या फिर दूसरे अपराधों के सबूत मिलते हैं तो वह इनकम टैक्स अधिनियम के लागू प्रावधान के तहत अभियोजन शुरू कर सकता है. 

किसी भी बाद की आपराधिक कार्यवाही को न्यायिक प्रक्रिया के जरिए निपटाया जा सकता है. अपराध और परिस्थिति के आधार पर अदालत मामले को आगे बढ़ा सकती है और कानून के तहत उचित आदेश जारी कर सकती है. इसका मतलब यह है की इनकम टैक्स छापे से किसी अधिकारी को किसी व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं मिल जाता क्योंकि उस व्यक्ति की जांच की जा रही है.


क्या इनकम टैक्स ऑफिसर किसी को लगा सकता है हथकड़ी, जानें क्या कहते हैं नियम?

छापेमारी के दौरान पुलिस क्या भूमिका निभा सकती है?

तलाशी के दौरान इनकम टैक्स टीम के साथ पुलिस या फिर दूसरे सुरक्षाकर्मी भी हो सकते हैं.  खासकर जब अधिकारियों को प्रतिरोध की आशंका हो या फिर अपने कर्तव्य का पालन करते समय सुरक्षा की जरूरत हो. 

पुलिस कर्मी की भूमिका इनकम टैक्स अधिकारियों से अलग होती है. अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी पर हमला करता है, कानूनी कार्यवाही में बाधा डालता है या फिर कोई दूसरे संज्ञेय अपराध करता है तो संबंधित कानून के तहत पुलिस कार्रवाई संभव हो सकती है. इस वजह से इनकम टैक्स छापे के दौरान पुलिस की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है की इनकम टैक्स अधिकारियों ने अपने आप पुलिस की शक्तियों को हासिल कर लिया है. 

इनकम टैक्स ऑफिसर के पास क्या शक्ति है? 

आमतौर पर टैक्स छापे के दौरान किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकते, आयकर अधिकारियों के पास आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं जो खोज और जब्ती से संबंधित हैं.

कानूनी रूप से अधिकृत तलाशी के दौरान तलाशी के लिए वैधानिक शर्तें पूरी होने पर अधिकारी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं. इसमें आवासीय संपत्ति, कार्यालय और जांच से जुड़े दूसरे स्थान भी शामिल हो सकते हैं. 

अधिकारी दस्तावेज, खाते की पुस्तक और दूसरी सामग्री की भी जांच कर सकते हैं. अगर नकदी, आभूषण, दस्तावेज या फिर दूसरी संपत्ति पाई जाती है और जब्ती के लिए कानूनी जरूरत को पूरा करती है तो उन्हें विभागीय हिरासत में लिया जा सकता है.


क्या इनकम टैक्स ऑफिसर किसी को लगा सकता है हथकड़ी, जानें क्या कहते हैं नियम?

क्या अधिकारी ताले तोड़ सकते हैं? 

कानूनी खोज अधिकारियों को खोज के अंतर्गत आने वाले स्थान या फिर कंटेनर तक पहुंच प्राप्त करने की शक्ति देता है. इसमें उचित स्थिति में ताले को खोलने या फिर तोड़ना शामिल हो सकता है. यह पक्का करने की शक्ति मौजूद है कि कोई व्यक्ति किसी कमरे, अलमारी, तिजोरी या फिर दूसरी जगह तक पहुंच प्रदान करने से इनकार करके वैध तलाशी को रोक नहीं सकता.

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क्या इनकम टैक्स छापे के दौरान लोग निकल सकते हैं? 

तलाशी के दौरान अधिकारी कार्यवाही को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जरूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें तलाशी के दौरान परिसर में मौजूद लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना शामिल हो सकता है. अगर ऐसा करने से खोज में बाधा उत्पन्न होगी तो कोई व्यक्ति आसानी से भाग नहीं सकता. अधिकारियों को मौजूद लोगों से उपलब्ध रहने और कार्यवाही में सहयोग करने की जरूरत हो सकती है. 

हालांकि आवाजाही पर इस प्रतिबंध को औपचारिक गिरफ्तारी के साथ नहीं समझना चाहिए. किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान परिसर में रहने की जरूरत होने का यह मतलब नहीं होता कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 05:54 PM (IST)
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