क्या अस्सलाम अलैकुम-इंशाअल्लाह नहीं बोल सकते IAS-IPS? क्या है नियम
Bushra Bano Case: एक आईपीएस अधिकारी द्वारा अस्सलामु अलैकुम का इस्तेमाल करने के बाद विवाद हो गया है. आइए जानते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता.
- आईपीएस बुशरा बानो के वीडियो में धार्मिक अभिवादन से विवाद।
- भारतीय कानून निजी धार्मिक अभिवादन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।
- पर आधिकारिक पद पर धर्मनिरपेक्षता व निष्पक्षता अनिवार्य है।
- सेवा नियम तटस्थता बनाए रखने को कहते, वर्दी में बचें।
Bushra Bano Case: पश्चिम बंगाल की आईपीएस अधिकारी डॉक्टर बुशरा बानो हाल ही में अस्सलामु अलैकुम कहते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आ गई हैं. उनके द्वारा एक वीडियो कोचिंग अकादमी के संदर्भ में बनाया गया था और उसमें उन्होंने इंशाअल्लाह और जजाकल्लाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. इसके बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है. इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई सरकारी अधिकारी सार्वजनिक रूप से बोलते समय कानूनी रूप से धार्मिक अभिवादन का इस्तेमाल कर सकता है या फिर नहीं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
क्या भारतीय कानून अस्सलामु अलैकुम पर प्रतिबंध लगाता है?
भारतीय कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो अस्सलामु अलैकुम कहना अपराध बनाता हो. भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए अभिवादन बिल्कुल भी निषेध नहीं है.
संविधान के अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के भाग III के दूसरे प्रावधानों के अधीन, अंतरात्मा की आजादी और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है.
इस वजह से कोई सरकारी कर्मचारी सिर्फ इसलिए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं खो देता क्योंकि वह सार्वजनिक पद पर है. अपने निजी जीवन में एक अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी अभिवादन या फिर धार्मिक अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है. सवाल तब मुश्किल हो जाता है जब कोई अधिकारी आधिकारिक हैसियत से बोल रहा हो या फिर काम कर रहा हो.
क्या कहता है अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम?
आईपीएस अधिकारी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 द्वारा शासित होते हैं. इन नियमों के तहत सेवा के सदस्यों को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने और राजनीतिक तटस्थता को बनाए रखने की जरूरत होती है.
एक सिद्धांत यह है कि आधिकारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय किसी अधिकारी के आचरण से धार्मिक बायस, भेदभाव या फिर तरजीही व्यवहार की धारणा नहीं बननी चाहिए.
इसका मतलब यह नहीं है कि हर धार्मिक अभिव्यक्ति स्वचालित रूप से सदाचार के अंतर्गत आती है. कॉन्ट्रेक्स्ट काफी ज्यादा जरूरी है. आधिकारिक कर्तव्यों के बाहर दिया गया एक व्यक्तिगत बयान उस आधिकारिक संचार से अलग होता है जिसमें एक अधिकारी एक धर्म का पक्ष लेता है और उसे बढ़ावा देता है.
इस तरह सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहना अपने आप में एक आपराधिक अपराध या फिर सेवा नियमों का अपने आप उल्लंघन नहीं माना जा सकता. क्या कोई खास काम किसी अनुशासनात्मक मुद्दे को उठाता है, यह स्थिति उस समय अधिकारी की भूमिका और क्या आचरण आधिकारिक निष्पक्षता की जरूरत को प्रभावित करता है, पर निर्भर करेगा.
वर्दी में धार्मिक अभिवादन के बारे में क्या?
एक अलग मुद्दा अनुशासित बलों से जुड़ी परंपराओं से जुड़ा हुआ है. पुलिस और दूसरी वर्दीधारी सेवा आमतौर पर व्यक्तिगत धार्मिक पहचान के बजाय एक सामान्य संस्थागत पहचान पर जोर देती हैं. ऐसी चर्चा के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव के मुताबिक जय हिंद जैसे अभिवादन आमतौर पर वर्दीधारी कर्मियों द्वारा पसंद किए जाते हैं क्योंकि वह एक धर्मनिरपेक्ष और संस्थागत चरित्र को दर्शाते हैं.
पूर्व पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक विशेषज्ञों ने इस बात का तर्क भी दिया है कि आधिकारिक सेटिंग में वर्दी में दिखाई देने वाले अधिकारियों को धार्मिक अभिवादन या फिर प्रतीक से बचना चाहिए.
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व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम आधिकारिक जिम्मेदारी
इस भेद को दो स्थितियों से समझा जा सकता है.
अगर कोई आईपीएस अधिकारी व्यक्तिगत सेटिंग में लोगों का अभिवादन करते समय अस्सलामु अलैकुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो कोई सामान्य कानून नहीं है जो इसे प्रतिबंधित करता हो.
हालांकि जब कोई अधिकारी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हो खास तौर से वर्दी में या फिर आधिकारिक जिम्मेदारियों को निभाते समय, उस वक्त धार्मिक तटस्थता की अपेक्षा ज्यादा जरूरी हो जाती है. अधिकारी को यह पक्का करना होगा कि व्यक्तिगत धार्मिक मान्यता आधिकारिक फैसलों को प्रभावित न करें या नागरिकों के खिलाफ भेदभाव पैदा न करें.
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