Budget Session 2026: चल रहे बजट सत्र की बहस के दौरान आजादी के बाद से भारत की आर्थिक यात्रा पर चर्चा एक बार फिर से फोकस में आ चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'जब भारत को आजादी मिली तब हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे. लेकिन इन लोगों ने इसे 11वें स्थान पर पहुंचा दिया. आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं.' इसी बीच आइए जानते हैं कि जब नेहरू पीएम बने तब किस पायदान पर थी भारत की इकोनॉमी.

आजादी के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था

आजादी के वक्त जब 1947 में जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तब देश को लगभग दो सदियों के औपनिवेशिक शासन से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी. लेकिन इसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी. 1964 में उनकी मृत्यु तक भारत अभी तक एक मजबूत आर्थिक शक्ति नहीं बन पाया था. लेकिन इस दौरान कई संस्थागत और औद्योगिक नींव रखी जा चुकी थी.

आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी. देश की जीडीपी लगभग ₹2.7 लाख करोड़ थी. वैश्विक जीडीपी में इसका हिस्सा 18वीं सदी के लगभग 24% से घटकर 4% से भी कम हो गया था. औपनिवेशिक काल के दौरान आर्थिक विकास लगभग रुका हुआ था जो सालाना औसतन 0.1% था.

इसी के साथ सामाजिक संकेतक भी गंभीर चुनौतियों को दिखाते थे. लिटरेसी मुश्किल से 12% थी, औद्योगिक क्षमता काफी कम थी और लगभग 70% आबादी गरीबी में रहती थी.

1964 तक आर्थिक स्थिति

1964 में नेहरू के निधन तक भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक विकास के संकेत दिखने लगे थे. 1950 और 1964 के बीच औसत वार्षिक जीडीपी विकास दर बढ़कर लगभग 3.5% से 4% हो गई. यह आजादी से पहले के युग की तुलना में काफी ज्यादा थी. कई पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, बांधों और बिजली परियोजनाओं में भारी निवेश किया. बड़े स्टील प्लांट, वैज्ञानिक संस्थान और आईआईटी और एआईआईएमएस जैसे उच्च शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए गए.

कृषि और नीतिगत आधार

हालांकि 1960 के दशक की शुरुआत में कृषि विकास असमान रहा लेकिन इस अवधि के दौरान की गई नीतिगत पहलों ने हरित क्रांति की नींव रखी. सिंचाई, कृषि अनुसंधान और उर्वरक उत्पादन में निवेश ने धीरे-धीरे इस क्षेत्र को मजबूत किया. भले ही नेहरू के कार्यकाल के आखिरी सालों में भोजन की कमी और आयात पर निर्भरता बनी रही.

कार्यकाल के आखिर में लगातार चुनौतियां

संस्थागत प्रगति के बावजूद भी 1964 में भी अर्थव्यवस्था को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. भारत सीमित विदेशी मुद्रा भंडार, धीमी औद्योगिक उत्पादकता और चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद रक्षा खर्च की वजह से आर्थिक दबाव से जूझ रहा था. गरीबी बड़े पैमाने पर फैली हुई थी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि काफी मामूली थी. इससे पता चलता है कि विकास का संरचनात्मक आधार तो बन गया था लेकिन जरूरी आर्थिक बदलाव अभी बाकी थे.

