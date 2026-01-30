Budget 2026: जब भारत का आम बजट पेश होता है, तो सिर्फ देश ही नहीं, पूरे पड़ोसी मुल्क भी उसकी ताकत को महसूस करते हैं. लाखों करोड़ के आंकड़े, विकास योजनाएं और बड़े फैसले भारत को एक अलग स्तर पर खड़ा कर देते हैं. लेकिन सवाल उठता है कि भारत के आसपास मौजूद देश आखिर कहां ठहरते हैं? क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान का बजट भारत के सामने कहीं नजर आता भी है? आइए जान लेते हैं.

निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट

1 फरवरी को पेश होने वाला यूनियन बजट 2026 कई मायनों में खास है. यह रविवार के दिन आएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा. एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतने बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब तक किसी और वित्त मंत्री के नाम नहीं रहा. बजट से पहले देश में विकास, टैक्स और खर्च को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन साथ ही पड़ोसी देशों के बजट से तुलना भी दिलचस्प बन जाती है.

भारत का बजट कितना बड़ा?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का कुल बजट 50.65 लाख करोड़ रुपये का था. इसमें केंद्र सरकार का कुल खर्च इसी के आसपास आंका गया था, जबकि उधार को छोड़कर कुल आमदनी 34.96 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान था. इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, रक्षा और सामाजिक योजनाओं पर खास जोर दिया गया था. पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स को विकास की रीढ़ माना गया, जिस पर भारी निवेश किया गया था.

पाकिस्तान का बजट

पाकिस्तान का बजट भारत के मुकाबले बेहद छोटा नजर आता है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पाकिस्तान ने 17.6 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये का बजट पेश किया था, जो भारतीय मुद्रा में करीब 5.68 लाख करोड़ रुपये बैठता है. दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान अपने बजट का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च करता है. इसके बाद सबसे बड़ा खर्च रक्षा पर होता है, जिसमें पिछली बार करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई.

बांग्लादेश की स्थिति क्या है?

भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश का बजट भी आकार में भारत से काफी छोटा है. बांग्लादेश का कुल बजट 7.61 ट्रिलियन टका के आसपास है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 5.70 लाख करोड़ रुपये होता है. हालांकि बांग्लादेश का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं पर रहता है, लेकिन बजट का आकार भारत के सामने बहुत सीमित दिखाई देता है.

नेपाल का छोटा, लेकिन संतुलित बजट

नेपाल की अर्थव्यवस्था और आबादी दोनों भारत से काफी छोटी हैं, जिसका असर उसके बजट पर भी दिखता है. नेपाल का कुल बजट करीब 1.75 ट्रिलियन नेपाली रुपये है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपये बनता है. यह राशि भारत के बजट का एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन नेपाल अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे संतुलित तरीके से खर्च करने की कोशिश करता है.

अफगानिस्तान और भूटान का हाल

अफगानिस्तान का बजट लगभग 529.9 बिलियन अफगानी है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 4.97 लाख करोड़ रुपये के आसपास बैठता है. राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के चलते अफगानिस्तान की बजटीय स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. वहीं भूटान का बजट सबसे छोटा है, जो करीब 80.5 बिलियन न्गुल्ट्रम यानी लगभग 80.5 अरब रुपये है.

भारत क्यों है सबसे आगे?

इन सभी आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाता है कि भारत का बजट अपने पड़ोसी देशों से कई गुना बड़ा है. बड़ी अर्थव्यवस्था, विशाल आबादी, मजबूत टैक्स सिस्टम और लगातार बढ़ता विकास भारत को इस स्थिति में लाता है. यही वजह है कि भारत क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक नेतृत्व की भूमिका में दिखाई देता है.

