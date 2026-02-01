Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है. एक बार फिर से महिला केंद्रित उपायों को काफी प्रमुखता से शामिल किया गया है. इस साल का बजट महिलाओं और लड़कियों के लिए इनकम जेनरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सुरक्षित शिक्षा बुनियादी ढांचे पर जोर देता है. आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है.

लखपति दीदी योजना को नया प्रोत्साहन

सरकार ने लखपति दीदी योजना को जारी रखने और मजबूत करने की घोषणा की है. यह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल है. इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह को ₹5,00,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण सरकारी सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है. उद्देश्य बिल्कुल साफ है महिलाओं को स्थायी आजीविका बनाने में मदद करना और कम से कम 1 लाख की वार्षिक आय तक पहुंचाना.

महिला उद्यमियों के लिए सीधे बाजार तक पहुंच

लखपति दीदी मॉडल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में शी मार्ट्स की शुरुआत की गई है. यह महिला उद्यमियों को सीधे बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक नई पहल है. ये मार्ट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चलाए और प्रबंधित किए जाएंगे और खुदरा दुकानों के रूप में काम करेंगे.

यहां पर महिलाओं द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद बेचे जाएंगे. बिचौलियों को हटाकर शी मार्ट्स का लक्ष्य मुनाफा बढ़ाना, महिलाओं द्वारा ब्रांड बिल्डिंग को बढ़ावा देना और उन्हें उनके व्यवसायों का सच्चा स्वामित्व देना है.

महिलाओं के रोजगार और आय को मजबूत करना

सरकार ने लखपति दीदी ढांचे से प्रेरित होकर एक व्यापक महिला रोजगार और आय वृद्धि योजना की भी घोषणा की है. ध्यान ऐसे स्केलेबल आजीविका मॉडल बनने पर है जहां पर महिलाएं सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर और निर्णय लेने वाली हों.

हर जिले में लड़कियों के हॉस्टल

शिक्षा के लिए सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक देश के हर जिले में लड़कियों के हॉस्टल बनाने की योजना है. इस योजना के बाद छात्राओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुनिश्चित हो पाएगा. उम्मीद है कि इस कदम से लड़कियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की उन लड़कियों में ड्रॉप आउट दर में काफी कमी आएगी जो उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में जाती हैं.

इसी के साथ हॉस्टल पहल एक साफ शैक्षणिक प्राथमिकता के साथ आती है. बजट में लड़कियों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स शिक्षा पर खास जोर दिया गया है. सुरक्षित आवास और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करके सरकार का लक्ष्य टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है.

