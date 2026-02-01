हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBudget 2026: शी मार्ट्स से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक... इस बार के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास?

Budget 2026: शी मार्ट्स से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक... इस बार के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास?

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस साल के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Feb 2026 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है. एक बार फिर से महिला केंद्रित उपायों को काफी प्रमुखता से शामिल किया गया है. इस साल का बजट महिलाओं और लड़कियों के लिए इनकम जेनरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सुरक्षित शिक्षा बुनियादी ढांचे पर जोर देता है. आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है.

लखपति दीदी योजना को नया प्रोत्साहन 

सरकार ने लखपति दीदी योजना को जारी रखने और मजबूत करने की घोषणा की है. यह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल है. इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह को ₹5,00,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण सरकारी सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है. उद्देश्य बिल्कुल साफ है महिलाओं को स्थायी आजीविका बनाने में मदद करना और कम से कम 1 लाख की वार्षिक आय तक पहुंचाना.

महिला उद्यमियों के लिए सीधे बाजार तक पहुंच

लखपति दीदी मॉडल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में शी मार्ट्स की शुरुआत की गई है. यह महिला उद्यमियों को सीधे बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक नई पहल है. ये मार्ट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चलाए और प्रबंधित किए जाएंगे और खुदरा दुकानों के रूप में काम करेंगे. 

यहां पर महिलाओं द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद बेचे जाएंगे. बिचौलियों को हटाकर शी मार्ट्स का लक्ष्य मुनाफा बढ़ाना, महिलाओं द्वारा ब्रांड बिल्डिंग को बढ़ावा देना और उन्हें उनके व्यवसायों का सच्चा स्वामित्व देना है.

महिलाओं के रोजगार और आय को मजबूत करना 

सरकार ने लखपति दीदी ढांचे से प्रेरित होकर एक व्यापक महिला रोजगार और आय वृद्धि योजना की भी घोषणा की है. ध्यान ऐसे स्केलेबल आजीविका मॉडल बनने पर है जहां पर महिलाएं सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर और निर्णय लेने वाली हों.

हर जिले में लड़कियों के हॉस्टल 

शिक्षा के लिए सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक देश के हर जिले में लड़कियों के हॉस्टल बनाने की योजना है. इस योजना के बाद छात्राओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुनिश्चित हो पाएगा. उम्मीद है कि इस कदम से लड़कियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की उन लड़कियों में ड्रॉप आउट दर में काफी कमी आएगी जो उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में जाती हैं.

इसी के साथ हॉस्टल पहल एक साफ शैक्षणिक प्राथमिकता के साथ आती है. बजट में लड़कियों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स शिक्षा पर खास जोर दिया गया है. सुरक्षित आवास और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करके सरकार का लक्ष्य टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है.

ये भी पढ़ें: देश में बनाई जाएंगी 1000 से ज्यादा इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, दवाओं के विकास में आएगी तेजी

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 01 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Lakhpati Didi Budget 2026 She MARTS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
विश्व
पाकिस्तान के साथ आया अमेरिका! बलूचिस्तान हमले के बाद बोला- US ने BLA को आतंकवादी...
पाकिस्तान के साथ आया अमेरिका! बलूचिस्तान हमले के बाद बोला- US ने BLA को आतंकवादी...
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026 AI Powered Agriculture Bharat Vistar Explained| Paisa Live
Budget 2026 में Textile Sector Revamp: रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की नई राह | Paisa Live
Nirmala Sitharaman presents Budget 2026: A Yuva Shakti Vision | Paisa Live
Budget 2026 में Capital Expenditure बढ़ा Rs12.2 Lakh Crore, Tier2 और Tier3 cities पर focus|PaisaLive
Action over Populism: Union Budget 2026 में Reforms और Viksit Bharat का Roadmap | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
विश्व
पाकिस्तान के साथ आया अमेरिका! बलूचिस्तान हमले के बाद बोला- US ने BLA को आतंकवादी...
पाकिस्तान के साथ आया अमेरिका! बलूचिस्तान हमले के बाद बोला- US ने BLA को आतंकवादी...
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
टेलीविजन
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? घर पहुंचे दोस्त ने खोली पोल
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? हुआ खुलासा
क्रिकेट
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
ट्रेंडिंग
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
यूटिलिटी
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget