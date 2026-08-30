BRICS देशों के पास कितना पैसा, दुनिया की कितनी इकोनॉमी पर कंट्रोल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्रिक्स अर्थव्यवस्था वैश्विक जीडीपी का 35-40% प्रतिनिधित्व करती है।

विस्तारित ब्रिक्स में 45% आबादी, 30% वैश्विक तेल उत्पादन।

चीन का प्रभुत्व, डी-डॉलरकरण और हरित ऊर्जा पर जोर।

BRICS Economy: अपनी BRICS अध्यक्षता के दौरान भारत इस ग्रुप को ज्यादा प्रैक्टिकल और विकास-केंद्रित बनाने पर ध्यान देगा. 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें BRICS समिट के लिए स्टार्टअप, इनोवेशन, मजबूत सप्लाई चेन और ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं. इस बीच BRICS की बढ़ती आर्थिक ताकत एक बड़ा सवाल खड़ा करती है. इन देशों के पास कुल मिलाकर कितना पैसा है और वे ग्लोबल इकॉनमी के कितने हिस्से को कंट्रोल करते हैं? आइए जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब.

BRICS की इकॉनमी कितनी बड़ी?

नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बढ़ते हुए BRICS+ ग्रुप कुल इकॉनमी लगभग 31.7 ट्रिलियन डॉलर से 32 ट्रिलियन डॉलर है. यह दुनिया की कुल नॉमिनल जीडीपी का लगभग 26% से 28% हिस्सा है.

हालांकि जब इकॉनमी को परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर मापा जाता है तो तस्वीर बदल जाती है. इस आधार पर BRICS देशों की हिस्सेदारी ग्लोबल जीडीपी का लगभग 35% से 40% है. यह जी7 की हिस्सेदारी से काफी ज्यादा है, लगभग 28% से 29%.

यह अंतर इस वजह से है क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी अलग-अलग देश में समान और सेवा की खरीदने की क्षमता और लागत को ध्यान में रखता है. इससे भारत और चीन जैसी बड़ी उभरती इकॉनमी को ज्यादा महत्व मिलता है.





BRICS दुनिया के कितने हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है?

BRICS के विस्तार ने इसकी आर्थिक और आबादी से जुड़ी पहुंच को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे देश मूल सदस्यों में शामिल हो चुके हैं. इससे इस ग्रुप की ग्लोबल मौजूदगी और बड़ी हो चुकी है.

BRICS+ देशों में दुनिया की लगभग 45% से 49% आबादी रहती है. इस ग्रुप में भारत और चीन शामिल हैं जो दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं. इससे BRICS को आबादी और कंज्यूमर मार्केट के मामले में काफी ज्यादा ताकत मिलती है.

ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भी इस ब्लॉक की बड़ी भूमिका है. इसके सदस्य मिलकर दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा पैदा करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड में BRICS देश की हिस्सेदारी ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का लगभग 22% से 23% है.





BRICS की आर्थिक ताकत में चीन का दबदबा

हालांकि BRICS में कई बड़ी इकॉनमी शामिल हैं लेकिन इसकी आर्थिक ताकत मुख्य रूप से चीन में केंद्रित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले चीन की इकॉनमी BRICS की कुल जीडीपी का लगभग 70% हिस्सा है. BRICS ग्रुप में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह ग्रुप की कुल जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देता है.

रूस का हिस्सा लगभग 9% है और ब्राजील लगभग 7% का योगदान देता है. दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा लगभग 2% है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि हालांकि ब्रिक्स एक बड़ी सामूहिक आर्थिक शक्ति है, लेकिन इसके सदस्यों की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर है.

ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए BRICS क्यों जरूरी?

एनर्जी BRICS के ग्लोबल प्रभाव के सबसे बड़े स्रोत में से एक है. इस ग्रुप में रूस, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे दुनिया के कुछ प्रमुख तेल और एनर्जी उत्पादक देश शामिल हैं. साथ ही चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी उपभोक्ताओं में से हैं. प्रमुख उत्पादकों और उपभोक्ताओं का यह मेल BRICS को ग्लोबल एनर्जी सुरक्षा, तेल बाजार और साफ सुथरी एनर्जी की तरफ भविष्य के बदलाव से जुड़ी चर्चा में काफी महत्व देता है.

इस वजह से BRICS की अध्यक्षता के दौरान ग्रीन एनर्जी पर भारत का फोकस उन देशों के बीच सहयोग का एक जरूरी क्षेत्र बन सकता है जिनकी एनर्जी की जरूरत और संसाधन काफी अलग-अलग हैं.

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BRICS, यूएस डॉलर के बारे में क्या कर रहा है?

BRICS के अंदर चर्चा का एक और बड़ा मुद्दा डी डॉलराइजेशन है. इस शब्द का मतलब है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए यूएस डॉलर पर काफी ज्यादा निर्भरता को कम करने की कोशिश. अजीत डोभाल और BRICS के दूसरे प्रतिनिधियों ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और BRICS के सदस्यों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर काफी ज्यादा जोर दिया है. इसका मकसद सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में डॉलर आधारित वित्तीय सिस्टम पर काफी ज्यादा निर्भर रहने के बजाय और ऑप्शन देना है.

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