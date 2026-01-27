Border 2: बॉर्डर 2 की रिलीज ने एक बार फिर से 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है. दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है. निर्मलजीत सिंह सेखों को भारत का सर्वोच्च युद्ध कालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला हुआ है. आइए जानते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी.

प्रारंभिक जीवन और भारतीय वायु सेना में प्रवेश

निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना के पास रुरका गांव में हुआ था. बचपन से ही उनमें अनुशासन और देशभक्ति की गहरी भावना थी. उन्हें 4 जून 1967 को भारतीय वायु सेना में कमीशन मिला और उन्होंने फाइटर पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया. अपने साथियों के बीच अपने शांत स्वभाव और बेहतरीन फ्लाइंग स्किल्स के लिए जाने जाने वाले निर्मलजीत को श्रीनगर एयर फोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया था. यह जम्मू और कश्मीर में एक रणनीतिक रूप से जरूरी बेस था.

पाकिस्तान का हमला

1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कई F-86 सेबर फाइटर जेट्स के साथ श्रीनगर एयर बेस पर अचानक हवाई हमला कर दिया. इस हमले का मकसद कश्मीर में भारतीय हवाई ऑपरेशन को तोड़ना था. उस समय बेस पर हवाई सुरक्षा की तैनाती काफी ज्यादा सीमित थी. सीधे आदेश न मिलने के बावजूद भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत ने तुरंत उड़ान भरने और एयरफील्ड की रक्षा करने का फैसला किया. वह अपने फॉलैंड नेट में सवार हो गए.

छह दुश्मन जेट्स के खिलाफ एक पायलट

श्रीनगर के ऊपर आसमान में निर्मलजीत ने अकेले ही छह पाकिस्तानी सेबर जेट्स का सामना किया. उन्होंने अपने फ्लाइंग कौशल और निडरता का प्रदर्शन करते हुए एक दुश्मन विमान को मार गिराया और दूसरे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया. उनके आक्रामक हमले ने पूरे दुश्मन दल को तितर-बितर कर दिया.

शहादत और बेमिसाल बहादुरी

इस खतरनाक हवाई लड़ाई के दौरान निर्मलजीत का विमान आखिरकार दुश्मन की गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हो गया. नुकसान होने के बाद भी उन्होंने हमलावरों का सामना करना जारी रखा जब तक कि उनका विमान नीचे नहीं गिर गया. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शहीद हो गए लेकिन इससे पहले उन्होंने वह कर दिखाया जो इतिहास में कुछ ही पायलटों ने किया.

परमवीर चक्र और विरासत

अपने साहस, सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के लिए फ्लाइंग ऑफीसर निर्मलजीत सिंह सेखों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. वह भारतीय वायु सेना के पहले और एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है.

