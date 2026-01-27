हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBorder 2: IAF के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों की कहानी, जानिए कैसे आसमान में किया था तांडव

Border 2: IAF के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों की कहानी, जानिए कैसे आसमान में किया था तांडव

Border 2: बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है. आइए जानते हैं निर्मलजीत सिंह सेखों की वीर कहानी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Border 2: बॉर्डर 2 की रिलीज ने एक बार फिर से 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है. दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है. निर्मलजीत सिंह सेखों को भारत का सर्वोच्च युद्ध कालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला हुआ है. आइए जानते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी.

प्रारंभिक जीवन और भारतीय वायु सेना में प्रवेश 

निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना के पास रुरका गांव में हुआ था. बचपन से ही उनमें अनुशासन और देशभक्ति की गहरी भावना थी. उन्हें 4 जून 1967 को भारतीय वायु सेना में कमीशन मिला और उन्होंने फाइटर पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया. अपने साथियों के बीच अपने शांत स्वभाव और बेहतरीन फ्लाइंग स्किल्स के लिए जाने जाने वाले निर्मलजीत को श्रीनगर एयर फोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया था.  यह जम्मू और कश्मीर में एक रणनीतिक रूप से जरूरी बेस था.

पाकिस्तान का हमला

1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कई F-86 सेबर फाइटर जेट्स के साथ श्रीनगर एयर बेस पर अचानक हवाई हमला कर दिया. इस हमले का मकसद कश्मीर में भारतीय हवाई ऑपरेशन को तोड़ना था. उस समय बेस पर हवाई सुरक्षा की तैनाती काफी ज्यादा सीमित थी. सीधे आदेश न मिलने के बावजूद भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत ने तुरंत उड़ान भरने और एयरफील्ड की रक्षा करने का फैसला किया. वह अपने फॉलैंड नेट में सवार हो गए.

छह दुश्मन जेट्स के खिलाफ एक पायलट 

श्रीनगर के ऊपर आसमान में निर्मलजीत ने अकेले ही छह पाकिस्तानी सेबर जेट्स का सामना किया. उन्होंने अपने फ्लाइंग कौशल और निडरता का प्रदर्शन करते हुए एक दुश्मन विमान को मार गिराया और दूसरे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया. उनके आक्रामक हमले ने पूरे दुश्मन दल को तितर-बितर कर दिया. 

शहादत और बेमिसाल बहादुरी 

इस खतरनाक हवाई लड़ाई के दौरान निर्मलजीत का विमान आखिरकार दुश्मन की गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हो गया. नुकसान होने के बाद भी उन्होंने हमलावरों का सामना करना जारी रखा जब तक कि उनका विमान नीचे नहीं गिर गया. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शहीद हो गए लेकिन इससे पहले उन्होंने वह कर दिखाया जो इतिहास में कुछ ही पायलटों ने किया. 

परमवीर चक्र और विरासत 

अपने साहस, सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के लिए फ्लाइंग ऑफीसर निर्मलजीत सिंह सेखों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. वह भारतीय वायु सेना के पहले और एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है.

ये भी पढ़ें: अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Param Vir Chakra Border 2 Nirmaljit Sekhon
और पढ़ें
