महाराष्ट्र नगर निकाय में कैसे तय होता है मेयर, क्या इसके लिए अलग चुनाव करते हैं पार्षद?

भारत के बड़े शहरों में नगर निगम सिर्फ सफाई, सड़क और पानी तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये शहर की राजनीति और प्रशासन की रीढ़ होते हैं. मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में नगर निगम के चुनाव का असर सिर्फ शहर तक नहीं, बल्कि पूरे राज्य और देश की राजनीति पर भी पड़ता है. खासतौर पर मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को देश का सबसे अमीर नगर निकाय माना जाता है. ऐसे में यह सवाल लोगों के मन में बार-बार आता है कि मेयर कैसे चुना जाता है. क्या जनता सीधे मेयर को वोट देती है या पार्षदों के जरिए चुनाव होता है.

हाल ही में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव संपन्न हो चुके हैं. सभी वार्डों से पार्षद चुन लिए गए हैं और अब सबकी निगाहें मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर टिकी हुई हैं. चार साल से ज्यादा समय बाद मुंबई को एक बार फिर चुना हुआ मेयर मिलने जा रहा है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र में नगर निकायों में मेयर कैसे तय होता है, पार्षदों की क्या भूमिका होती है और मेयर के पास कितनी ताकत होती है.

महाराष्ट्र नगर निकाय में मेयर कैसे तय होता है

मुंबई में मेयर का सीधा चुनाव जनता नहीं करती है. यहां जनता अपने-अपने वार्ड से पार्षद (काउंसलर) चुनती है. बीएमसी में कुल 227 वार्ड होते हैं. हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है. ये सभी पार्षद मिलकर बीएमसी का सदन बनाते हैं, इसके बाद यही पार्षद आपस में मतदान करके मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते हैं.

मेयर बनने के लिए कितनी सीटें जरूरी होती हैं?

मुंबई में मेयर चुनने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को बीएमसी सदन में कम से कम 114 सीटों का समर्थन चाहिए होता है. जिस दल या गठबंधन के पास यह बहुमत होता है, वही तय करता है कि मेयर कौन बनेगा. इस बार बीएमसी चुनाव में करीब 1,700 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 879 महिलाएं और 821 पुरुष शामिल थे. मुंबई की एक खास बात यह है कि यहां मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का होता है. जबकि पार्षदों का कार्यकाल 5 साल का होता है. इसका मतलब यह हुआ कि एक ही पार्षद अपने 5 साल के कार्यकाल में दो बार मेयर के चुनाव में वोट डालता है.

चार साल बाद मुंबई को क्यों मिलने जा रहा है मेयर?

2017 में हुए बीएमसी चुनाव के बाद चुनी गई नगरपालिका का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो गया था. इसके बाद से बीएमसी का कामकाज राज्य सरकार के नियुक्त प्रशासक चला रहे थे. नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक आखिरी बार मेयर ने पद संभाला था. अब करीब 4 साल बाद चुनी हुई नगरपालिका और मेयर आने वाले हैं. इससे उम्मीद की जा रही है कि विकास कार्यों में तेजी आएगी और प्रशासनिक फैसले ज्यादा सक्रिय होंगे.

