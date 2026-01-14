हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBMC Elections 2026: देश के कितने राज्यों से भी ज्यादा है मुंबई नगर निगम का बजट? होश उड़ा देंगे आंकड़े

BMC Elections 2026: देश के कितने राज्यों से भी ज्यादा है मुंबई नगर निगम का बजट? होश उड़ा देंगे आंकड़े

BMC Elections 2026: 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि मुंबई नगर निगम का बजट किन राज्यों के बजट से ज्यादा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Jan 2026 09:23 AM (IST)
Preferred Sources

BMC Elections 2026: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट कई भारतीय राज्यों के बजट से काफी ज्यादा है. आपको बता दें कि 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बीएमसी ने ₹74,427 करोड़ का एक बजट पेश किया था. आइए जानते हैं कि भारत के किन राज्यों से ज्यादा मुंबई नगर निगम का बजट है.

बीएमसी का करोड़ों का बजट 

बीएमसी का 74,427 करोड़ रुपए का सालाना बजट कम से कम 5 भारतीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल बजट से बड़ा है. यह रकम इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के 50 छोटा देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है. इसमें भूटान, मालदीव और फिजी  शामिल हैं. आपको बता दें कि बीएमसी की वित्तीय स्थिति अपने संपत्ति कर और राजस्व आय की वजह से इतनी ज्यादा मजबूत है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025-26 के लिए संपत्ति कर से बीएमसी को 5200 करोड़ का राजस्व हुआ है. वहीं कुल राजस्व आय लगभग 43,159 करोड़ अनुमानित है.

गोवा का बजट 

2025-26 के लिए गोवा का बजट ₹28,162 करोड़ है. यह बीएमसी के बजट के आधे से भी कम है. गोवा के खर्चे में रेवेन्यू खर्च के तौर पर 20,299 करोड़ रुपये और कैपिटल खर्च के तौर पर 7,863 करोड़ रुपये शामिल हैं. टूरिज्म से होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद भी गोवा के पूरे राज्य बजट की तुलना एक शहर के म्युनिसिपल फाइनेंस से की जाती है तो काफी मामूली लगता है.

त्रिपुरा का बजट 

त्रिपुरा ने 2025-26 के लिए 32,423 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. यह बीएमसी के बजट का मुश्किल से 43% है. त्रिपुरा ने शिक्षा के लिए ₹6,166 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 1,948 करोड़ रुपये और कृषि के लिए 1,885 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

मणिपुर का बजट

2025-26 के लिए मणिपुर का बजट 35,103 करोड़ रुपये है. यह बीएमसी के सालाना बजट का लगभग आधा है. इसमें से लगभग 9,520 करोड़ रुपये सोशल सेक्टर के लिए रखे गए हैं साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा रखे गए.

अरुणाचल प्रदेश का बजट 

क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश का 2025-26 के लिए बजट 39,842 करोड़ रुपए है. आपको बता दें बीएमसी की तुलना में यह बजट लगभग 35000 करोड़ कम है.

लद्दाख 

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 2025-26 के लिए सिर्फ 4,692 करोड़ का बजट आवंटित किया गया. इसका मतलब है कि मुंबई का म्युनिसिपल निकाय लद्दाख के मुकाबले लगभग 16 गुना बड़े बजट के साथ काम करता है. 

ये भी पढ़ें: संडे को पहली बार पेश नहीं हो रहा बजट, इस साल भी हुआ था ऐसा कारनामा

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 14 Jan 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Mumbai Municipal Corporation BMC Budget BMC Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
America-Iran Tension: अमेरिका ने इमरजेंसी मीटिंग में हो गया कुछ बड़ा FINAL? | Trump | Khamenei
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हेल्थ
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
यूटिलिटी
बिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 
बिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget