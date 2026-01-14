BMC Elections 2026: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट कई भारतीय राज्यों के बजट से काफी ज्यादा है. आपको बता दें कि 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बीएमसी ने ₹74,427 करोड़ का एक बजट पेश किया था. आइए जानते हैं कि भारत के किन राज्यों से ज्यादा मुंबई नगर निगम का बजट है.

बीएमसी का करोड़ों का बजट

बीएमसी का 74,427 करोड़ रुपए का सालाना बजट कम से कम 5 भारतीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल बजट से बड़ा है. यह रकम इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के 50 छोटा देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है. इसमें भूटान, मालदीव और फिजी शामिल हैं. आपको बता दें कि बीएमसी की वित्तीय स्थिति अपने संपत्ति कर और राजस्व आय की वजह से इतनी ज्यादा मजबूत है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025-26 के लिए संपत्ति कर से बीएमसी को 5200 करोड़ का राजस्व हुआ है. वहीं कुल राजस्व आय लगभग 43,159 करोड़ अनुमानित है.

गोवा का बजट

2025-26 के लिए गोवा का बजट ₹28,162 करोड़ है. यह बीएमसी के बजट के आधे से भी कम है. गोवा के खर्चे में रेवेन्यू खर्च के तौर पर 20,299 करोड़ रुपये और कैपिटल खर्च के तौर पर 7,863 करोड़ रुपये शामिल हैं. टूरिज्म से होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद भी गोवा के पूरे राज्य बजट की तुलना एक शहर के म्युनिसिपल फाइनेंस से की जाती है तो काफी मामूली लगता है.

त्रिपुरा का बजट

त्रिपुरा ने 2025-26 के लिए 32,423 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. यह बीएमसी के बजट का मुश्किल से 43% है. त्रिपुरा ने शिक्षा के लिए ₹6,166 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 1,948 करोड़ रुपये और कृषि के लिए 1,885 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

मणिपुर का बजट

2025-26 के लिए मणिपुर का बजट 35,103 करोड़ रुपये है. यह बीएमसी के सालाना बजट का लगभग आधा है. इसमें से लगभग 9,520 करोड़ रुपये सोशल सेक्टर के लिए रखे गए हैं साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा रखे गए.

अरुणाचल प्रदेश का बजट

क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश का 2025-26 के लिए बजट 39,842 करोड़ रुपए है. आपको बता दें बीएमसी की तुलना में यह बजट लगभग 35000 करोड़ कम है.

लद्दाख

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 2025-26 के लिए सिर्फ 4,692 करोड़ का बजट आवंटित किया गया. इसका मतलब है कि मुंबई का म्युनिसिपल निकाय लद्दाख के मुकाबले लगभग 16 गुना बड़े बजट के साथ काम करता है.

