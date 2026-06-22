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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां की पुलिस करती है, जानें कौन है नंबर-1?

देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां की पुलिस करती है, जानें कौन है नंबर-1?

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर में भरत भूषण के एनकाउंटर का मामला इन दिनों गर्माया हुआ है. आइए इसी क्रम में जान लेते हैं कि आखिर देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा एनकाउंटर होते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 22 Jun 2026 02:42 PM (IST)
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Bharat Bhushan Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत ने एक बार फिर से अपराधियों और कानून की इस जंग पर देशव्यापी बहस छेड़ दी है. कोई इस कार्रवाई को सही बता रहा है तो कोई पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है. ऐसे में यहां यह समझना जरूरी हो गया है कि आखिर भारत के किस राज्य की पुलिस अपराधियों को ढेर करने के मामले में टॉप पर है. आइए जान लेते हैं.

माफिया राज खत्म करने के लिए कौन सा राज्य एनकाउंटर के मामले में टॉप पर?

संगठित अपराध और बड़े-बड़े माफियाओं के खिलाफ सीधी और कड़ी कार्रवाई करने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है. राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस को यहां खुली छूट है. सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि मार्च 2017 से लेकर अब तक, यानि पिछले लगभग नौ सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के नाम पर 17,430 से भी ज्यादा पुलिस एनकाउंर दर्ज किए गए हैं, जो देश के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है.

किस इलाके में गूंजती हैं सबसे ज्यादा पुलिस की बंदूकें?

अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे खतरनाक और संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी का नाम इस लिस्ट में टॉप पर आता है. राज्य में हुए कुल एनकाउंटरों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले मेरठ जोन में देखने को मिलता है. जहां अब तक 3800 से ज्यादा पुलिस मुठभेड़ें हो चुकी हैं. इसके अलावा पूर्वांचल का वाराणसी जोन भी इस मामले में पीछे नहीं है. इन दोनों ही इलाकों को कभी बड़े गैंगस्टरों और रंगदारी मांगने वाले अपराधियों का गढ़ मना जाता था, जहां अब पुलिस का सख्त पहरा रहता है.

यह भी पढ़ें: Bharat Tiwari Encounter: सरेंडर के बाद भी भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर! इस मामले में क्या हो सकती है सजा?

कितने अपराधी मारे गए और कितनों ने किया सरेंडर?

सरकारी आंकड़ों की मानें तो इन 17400 से ज्यादा एनकाउंटरों में अब तक 289 खूंखार और इनामी अपराधी मार गिराए गए हैं. हालांकि इन मुठभेड़ों का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं, बल्कि इनके जरिए भारी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं. पुलिस की इस अक्रामक रणनीति के डर से या तो 34,250 से ज्यादा आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, या फिर उन्होंने खुद डरकर थानों में सरेंडर कर दिया है. अकेले साल 2025 की बात करें तो उस एक साल में ही 48 अपराधी मारे जा चुके हैं.

और किन राज्यों में सबसे ज्यादा ढेर होते हैं अपराधी?

साल 2024 की एक रिपोर्ट की मानें तो देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले टॉप पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ असम, मणिपुर, झारखंड और बिहार राज्य शामिल हैं. हालांकि इन राज्यों में एनकाउंटर की वजहें और हालात एकदम अलग हैं. जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पुलिस का सामना सीधे तौर पर पेशेवर अपराधियों शूटरों और बड़े माफियाओं से होता है, वहीं दूसरी ओर असम, मणिपुर और झारखंड जैसे राज्यों में पुलिस और सेना के एनकाउंटर ज्यादातर उग्रवादियों, अलगाववादियों और नक्सलियों के खिलाफ होते हैं.

यह भी पढ़ें: परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Police Encounters UP Police Bharat Bhushan Tiwari Encounter Bharat Bhushan Tiwari
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