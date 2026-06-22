देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां की पुलिस करती है, जानें कौन है नंबर-1?

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत ने एक बार फिर से अपराधियों और कानून की इस जंग पर देशव्यापी बहस छेड़ दी है. कोई इस कार्रवाई को सही बता रहा है तो कोई पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है. ऐसे में यहां यह समझना जरूरी हो गया है कि आखिर भारत के किस राज्य की पुलिस अपराधियों को ढेर करने के मामले में टॉप पर है. आइए जान लेते हैं.

माफिया राज खत्म करने के लिए कौन सा राज्य एनकाउंटर के मामले में टॉप पर?

संगठित अपराध और बड़े-बड़े माफियाओं के खिलाफ सीधी और कड़ी कार्रवाई करने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है. राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस को यहां खुली छूट है. सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि मार्च 2017 से लेकर अब तक, यानि पिछले लगभग नौ सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के नाम पर 17,430 से भी ज्यादा पुलिस एनकाउंर दर्ज किए गए हैं, जो देश के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है.

किस इलाके में गूंजती हैं सबसे ज्यादा पुलिस की बंदूकें?

अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे खतरनाक और संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी का नाम इस लिस्ट में टॉप पर आता है. राज्य में हुए कुल एनकाउंटरों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले मेरठ जोन में देखने को मिलता है. जहां अब तक 3800 से ज्यादा पुलिस मुठभेड़ें हो चुकी हैं. इसके अलावा पूर्वांचल का वाराणसी जोन भी इस मामले में पीछे नहीं है. इन दोनों ही इलाकों को कभी बड़े गैंगस्टरों और रंगदारी मांगने वाले अपराधियों का गढ़ मना जाता था, जहां अब पुलिस का सख्त पहरा रहता है.

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कितने अपराधी मारे गए और कितनों ने किया सरेंडर?

सरकारी आंकड़ों की मानें तो इन 17400 से ज्यादा एनकाउंटरों में अब तक 289 खूंखार और इनामी अपराधी मार गिराए गए हैं. हालांकि इन मुठभेड़ों का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं, बल्कि इनके जरिए भारी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं. पुलिस की इस अक्रामक रणनीति के डर से या तो 34,250 से ज्यादा आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, या फिर उन्होंने खुद डरकर थानों में सरेंडर कर दिया है. अकेले साल 2025 की बात करें तो उस एक साल में ही 48 अपराधी मारे जा चुके हैं.

और किन राज्यों में सबसे ज्यादा ढेर होते हैं अपराधी?

साल 2024 की एक रिपोर्ट की मानें तो देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले टॉप पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ असम, मणिपुर, झारखंड और बिहार राज्य शामिल हैं. हालांकि इन राज्यों में एनकाउंटर की वजहें और हालात एकदम अलग हैं. जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पुलिस का सामना सीधे तौर पर पेशेवर अपराधियों शूटरों और बड़े माफियाओं से होता है, वहीं दूसरी ओर असम, मणिपुर और झारखंड जैसे राज्यों में पुलिस और सेना के एनकाउंटर ज्यादातर उग्रवादियों, अलगाववादियों और नक्सलियों के खिलाफ होते हैं.

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