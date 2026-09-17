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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकहां से कहां तक था पटवर्धन राजघराने का राज, अब क्या करते हैं काम?

कहां से कहां तक था पटवर्धन राजघराने का राज, अब क्या करते हैं काम?

पटवर्धन राजघराने का इतिहास. महाराष्ट्र के सांगली, मिरज से कर्नाटक के जमखंडी तक फैला था साम्राज्य. आज बिजनेस, कला और संगीत के जरिए देश-विदेश में अपनी नई पहचान बना रहे हैं वंशज.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Sep 2026 10:34 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री के शाही परिवार से एक बड़ी खबर सामने आई है . महाराष्ट्र के मशहूर पटवर्धन राजघराने में उत्तराधिकार को लेकर भारी कलह और विवाद छिड़ गया है. भाग्यश्री के पिता और सांगली रियासत के मौजूदा राजा विजयसिंहराव माधवराव पटवर्धन ने अपनी बेटियों को संपत्ति और विरासत से बेदखल कर दिया है. 

उन्होंने अपने एक गोद लिए हुए बेटे आदित्यराजे पटवर्धन को इस प्रतिष्ठित राजघराने का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है. इस पारिवारिक झगड़े के सामने आने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह पटवर्धन राजघराना कितना बड़ा था, इसका शासन कहां तक फैला था और आज के समय में इस परिवार के लोग क्या काम करते हैं?

कोंकण से शुरू होकर दक्षिण भारत तक फैला था राज

पटवर्धन राजवंश का इतिहास काफी पुराना बताया जाता है. इस परिवार की शुरुआत महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले से हुई थी. इस घराने के पूर्वज हरिभट पटवर्धन के बेटों ने मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के दरबार में अपनी सैन्य कुशलता से बहुत बड़ा स्थान बनाया. उन्होंने टीपू सुलतान और हैदर अली जैसी बड़ी ताकतों के खिलाफ युद्ध में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया और जीत हासिल की.इस बहादुरी से खुश होकर पेशवाओं ने उन्हें बड़ी जागीरें दीं. 

इसके बाद पटवर्धन राजवंश का शासन दक्षिण महाराष्ट्र से लेकर उत्तरी कर्नाटक तक फैला गया. इनका साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की सबसे उपजाऊ और समृद्ध जमीन पर था. आगे चलकर इस राजघराने की कई अलग-अलग शाखाएं और रियासतें बन गईं. सांगली पटवर्धन घराने की सबसे बड़ी और खास रियासत थी, जिसकी स्थापना साल 1782 में हुई थी. भाग्यश्री इसी सांगली रियासत की राजकुमारी हैं.

आज के दौर में क्या करते हैं इस शाही परिवार के लोग?

भले ही राजा-महाराजाओं का पुराना दौर और राजपाट अब खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी पटवर्धन परिवार समाज में बेहद सम्मानित है. सांगली के मौजूदा राजा और भाग्यश्री के पिता विजयसिंहराव पटवर्धन बेहद उच्च शिक्षित हैं. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और LL.B. की पढ़ाई पूरी की है. वह कई बड़ी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में लीगल एडवाइजर और इंडस्ट्रियल कंसलटेंट के तौर पर काम कर चुके हैं. वह अमेरिका में भी अपना बड़ा कारोबार संभालते हैं.

इसके अलावा, इस घराने का सबसे लोकप्रिय चेहरा भाग्यश्री ने फिल्म मैने प्यार किया से रातोंरात स्टारडम हासिल किया था. वर्तमान में वह कई टीवी शो, फिल्मों और सोशल मीडिया पर एक बड़ी सेलिब्रिटी और फिटनेस इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रही हैं. उनके बेटे अभिमन्यु दासानी और बेटी अवंतिका दासानी भी बतौर एक्टर-एक्ट्रेस बॉलीवुड फिल्मों में अपनी पहचान बना रहे हैं.

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सोशल वर्क और ट्रस्ट का संचालन

यह शाही परिवार सांगली और उसके आसपास के इलाकों में आज भी सक्रिय है. वे लोग कई बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेज और राजा विजयसिंहराव-लायंस जैसे बड़े अस्पतालों का संचालन करते हैं. हालिया विवाद के बाद अब उनके द्वारा घोषित नए उत्तराधिकारी आदित्यराजे पटवर्धन इन सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थानों की देखभाल और मैनेजमेंट का काम संभालेंगे.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Bhagyashree Royal Family Patwardhan Dynasty History
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