क्या गोद लिया बेटा हो सकता है पटवर्धन परिवार का उत्तराधिकारी,क्या है कानून?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अभिनेत्री भाग्यश्री के पिता ने गोद लिए बेटे को वारिस घोषित किया।

हिंदू दत्तक ग्रहण कानून गोद लिए बेटे को कानूनी वारिस बनाता है।

पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति पर गोद लिए बेटे के अधिकार मिलते हैं।

हालांकि, बेटियों के भी संपत्ति पर समान कानूनी अधिकार होते हैं।

Bhagyashree Patwardhan Family: गणेश चतुर्थी के दौरान अभिनेत्री भाग्यश्री दसानी के सांगली के ऐतिहासिक गणपति पंचायतन मंदिर जाने के बाद पटवर्धन शाही परिवार में उत्तराधिकार का विवाद चर्चा में आ चुका है. विजय सिंह राजे पटवर्धन की तीन बेटियों में सबसे बड़ी भाग्यश्री ने मंदिर में आरती की. इसके बाद उनके पिता ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके गोद लिए हुए बेटे आदित्य राजे, सांगली गद्दी और संस्थान के एकमात्र उत्तराधिकार हैं. इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या गोद लिया हुआ बेटा कानूनी तौर पर परिवार और उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार बन सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम क्या कहता है?

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 हिंदुओं के बीच गोद लेने की प्रक्रिया के लिए कानूनी ढांचा देता है. धारा 12 में कहा गया है कि गोद लिए गए बच्चों को गोद लेने की तारीख से कानूनी उद्देश्यों के लिए गोद लेने वाले माता-पिता का बच्चा माना जाता है. कानून में दिए गए अपवादों के अधीन बच्चे के जैविक परिवार के साथ कानूनी संबंध खत्म हो जाते हैं और बच्चा गोद लेने वाले परिवार का हिस्सा बन जाता है.

इस वजह से अगर आदित्य राजे को गोद लेना कानूनी रूप से वैध था तो गोद लिए हुए बेटे के तौर पर उनकी स्थिति उन्हें पटवर्धन परिवार में विरासत का अधिकार दिला सकती है.





क्या गोद लिया हुआ बेटा संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता है?

विरासत के अधिकारों का निर्धारण करते समय भारतीय उत्तराधिकार कानून आमतौर पर जैविक बेटे और कानूनी रूप से गोद लिए गए बेटे के बीच कोई भी अंतर नहीं करता है.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत गोद लिए गए बेटे को गोद लेने वाले परिवार का बच्चा माना जाता है. अगर कोई हिंदू माता-पिता बिना किसी वैध वसीयत के मर जाते हैं तो गोद लिया हुआ बेटा दूसरे पात्र 'क्लास 1' उत्तराधिकारियों के साथ विरासत का हिस्सा बन सकता है. हालांकि सटीक हिस्सा संपत्ति की प्रकृति, जीवित दूसरे उत्तराधिकारियों और क्या कोई वसीयत या पहले से बंटवारा हुआ है जैसी वजहों पर निर्भर करता है.

पैतृक संपत्ति के बारे में क्या?

स्थिति तब और भी जरूरी हो जाती है जब संपत्ति पैतृक या फिर संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति जिसमें जन्म से अधिकार मिलता है वाली संपत्ति हो. कानूनी रूप से गोद लिए गए बेटे को हिंदू कानून के लागू प्रावधान के अधीन गोद लेने वाले परिवार की कोपार्सनरी संपत्ति में अधिकार मिल सकते हैं. लेकिन बेटियों के भी जरूरी कानूनी अधिकार होते हैं. हिंदू उत्तराधिकार कानून में बदलाव के बाद बेटियों को हिंदू मिताक्षरा सह उत्तराधिकार संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिए गए हैं. बस शर्त यह है कि वह कानून में बताई गई शर्तों को पूरा करती हों.





खुद कमाई गई संपत्ति का क्या होता है?

अगर किसी माता-पिता ने अपनी कमाई से संपत्ति खरीदी है तो आमतौर पर मालिक को यह अधिकार होता है कि वह एक वैध वसीयत के जरिए उसे किसी को भी दे सके. इस वजह से कोई व्यक्ति यह तय कर सकता है कि लागू कानून के तहत उसकी मौत के बाद उसकी खुद की कमाई गई संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए.

अगर मलिक बिना वसीयत छोड़े मर जाता है तो उत्तराधिकार का मामला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तय होता है. ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से गोद लिया गया बेटा दूसरे हकदार उत्तराधिकारियों के साथ बच्चे के तौर पर संपत्ति का हकदार हो सकता है.

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गोद लिया हुआ बेटा कैसे बनेगा संपत्ति का मालिक?

मुख्य अंतर पारिवारिक उत्तराधिकार और नागरिक संपत्ति अधिकारों के बीच है. अगर आदित्य राजे का गोद लिया जाना वैध है तो उन्हें हिंदू कानून के तहत गोद लिए गए बेटे का कानूनी दर्जा मिल सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पटवर्धन परिवार से जुड़ी हर संपत्ति का एकमात्र मालिक बन जाते हैं.

ठीक इसी तरह सिर्फ बेटी होने से भाग्यश्री के संपत्ति पर कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाते, जहां वह उत्तराधिकार की हकदार हैं. उनके अधिकार इस बात पर निर्भर होंगे की संपत्ति पैतृक है, सह उत्तराधिकार वाली है या फिर खुद कमाई गई है, क्या कोई वैध वसीयत मौजूद है और क्या संपत्ति का बंटवारा पहले हो चुका है.

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