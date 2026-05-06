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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBengal Politics: INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?

Bengal Politics: INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?

Bengal Politics: कांग्रेस से वाम मोर्चा और फिर TMC तक बंगाल की राजनीति का रोमांचक सफर, जहां हर चुनाव बदल देता है खेल वही 2026 में BJP की एंट्री ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 06 May 2026 10:26 AM (IST)
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Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की राजनीति भारत की सबसे दिलचस्प और बदलावों से भरी राजनीति मानी जाती है. यहां सत्ता का केंद्र समय-समय पर अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के हाथ में रहा है.  कभी Indian National Congress का दबदबा रहा, तो कभी Communist Party of India (Marxist) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा (Left Front) दशकों तक सत्ता में. वही आज के दौर में All India Trinamool Congress (TMC) और Bharatiya Janata Party के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, खासकर हालिया चुनावों में.

कांग्रेस का शुरुआती दौर और वाम मोर्चा का लंबा शासन

स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दौर में बंगाल की राजनीति पर कांग्रेस का राज था. 1952 से लेकर 1972 तक लगभग सभी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ही प्रमुख शक्ति रही और उसने लगातार सरकार बनाई. इस दौरान राज्य के विकास और प्रशासनिक ढांचे को स्थापित करने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही. हालांकि 1960 के दशक के अंत तक राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया, जिसने आगे आने वाले बड़े बदलाव की नींव रखी.

वहीं, 1977 में बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ आया, जब CPI(M) के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में आया. यह सरकार लगातार 34 साल (1977-2011) तक चली, जो दुनिया की सबसे लंबी लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकारों में से एक मानी जाती है. इस दौरान भूमि सुधार, पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर काम किया गया, जिससे वामपंथी राजनीति की मजबूत पकड़ बनी रही. 

यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल में किस नेता को मिली सबसे बड़ी जीत, जानें उन्होंने कितने रिकॉर्ड तोड़े?

TMC का उदय और ममता बनर्जी

लेकिन 2011 में एक बड़ा बदलाव हुआ, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC ने वाम मोर्चा सत्ता से हटा दिया. mamata Banerjee की पार्टी ने 2011, 2016 और 2021 के चुनावों में लगातार जीत हासिल की और बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिखा. TMC ने खुद को “मां, माटी, मानुष” के नारे के साथ जनता के करीब स्थापित किया और लंबे समय तक सत्ता में बनी रही.

2026 चुनाव और बदलते संकेत

हालांकि हालिया West Bengal Assembly Election 2026 ने फिर से बंगाल की राजनीति को बदलने के संकेत दिए हैं. शुरुआती रुझानों और परिणामों में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया और कई सीटों पर बढ़त बनाई, जिससे राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावना बनी. इसके साथ ही कांग्रेस और वाम दल भी कुछ क्षेत्रों में वापसी करते नजर आए, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. 

भविष्य की राजनीति की दिशा

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक चक्र की तरह रही है जहां कांग्रेस से वामपंथ, फिर TMC और अब भाजपा के उभार तक सत्ता लगातार बदलती रही है. आज के चुनावों में जहां TMC अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा राज्य में स्थायी जगह बनाने की कोशिश में है. आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और भी प्रतिस्पर्धी और बहुआयामी होने की पूरी संभावना है.

यह भी पढ़ेंः  चुनाव हारने के बाद सीएम न दे इस्तीफा तो क्या होगा, क्या गवर्नर दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता?

Published at : 06 May 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Bengal Politics West Bengal Politics West Bengal Assembly Election 2026 Political History Of Bengal
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