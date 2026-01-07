एक स्टार रेटिंग से एप्लायंस के बारे में क्या चलता है पता? समझें 2-3-4 और 5 स्टार का भी मतलब

आज के समय में जब बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, तब घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान चुनते समय सिर्फ कीमत देखना समझदारी नहीं है. एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर जैसे सामान हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन यही सामान सबसे ज्यादा बिजली भी खर्च करते हैं.

इसी बढ़ती बिजली खपत को कंट्रोल करने और लोगों को जागरूक बनाने के लिए सरकार ने स्टार रेटिंग सिस्टम लागू किया है. अब 1 जनवरी 2026 से यह सिस्टम और भी सख्त हो गया है. नए नियमों के बाद न सिर्फ कंपनियों को बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने होंगे, बल्कि बिना स्टार रेटिंग वाले एप्लायंसेज पर बैन लगाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि स्टार रेटिंग आखिर होती क्या है और 1, 2, 3, 4 और 5 स्टार का असली मतलब क्या है.

एक स्टार रेटिंग से एप्लायंस के बारे में क्या चलता है पता?

एक स्टार रेटिंग यह बताती है कि एप्लायंस जैसे एसी, फ्रिज कितनी बिजली खर्च करता है. भारत में BEE (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी) यह तय करता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजों कितनी बिजली खर्च करता है. इसी आधार पर उसे 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है. जितने ज्यादा स्टार, उतनी कम बिजली खपत और जितने कम स्टार, उतनी ज्यादा बिजली खपत. स्टार रेटिंग का सीधा मतलब आपका बिजली बिल कितना आएगा और आप लंबे समय में कितने पैसे बचा पाएंगे है.

1, 2, 3, 4 और 5 स्टार का असली मतलब क्या है

1. 1 स्टार रेटिंग - 1 स्टार रेटिंग वाले एप्लायंसेज सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट होते हैं. ये सस्ते तो होते हैं, लेकिन हर महीने बिजली के बिल से आपकी जेब पर भारी पड़ते हैं. ये सबसे ज्यादा बिजली खपत, शुरुआती कीमत कम और लंबे समय में महंगे साबित होते हैं. सरकार धीरे-धीरे इन्हें बाजार से हटाने की तैयारी में है. इसी वजह से बिना स्टार या 1 स्टार वाली चीजों पर बैन लगाने की बात हो रही है.

2. 2 स्टार रेटिंग - 2 स्टार एप्लायंसेज, 1 स्टार से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन फिर भी बिजली की खपत ज्यादा रहती है. ये सीमित बिजली बचत, कम यूज वाले सामानों के लिए ठीक है. लेकिन लंबे समय के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है.

3. 3 स्टार रेटिंग - भारत में ज्यादातर लोग 3 स्टार रेटिंग वाले एसी और फ्रिज खरीदते हैं, क्योंकि यह कीमत और बचत के बीच संतुलन बनाता है. ये ठीक-ठाक बिजली बचत, कीमत ज्यादा नहीं, यूज के लिए सही होते हैं. अगर आपका बजट सीमित है और यूज बहुत ज्यादा नहीं है, तो 3 स्टार एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है.

4. 4 स्टार रेटिंग - 4 स्टार एप्लायंसेज, 3 स्टार से काफी ज्यादा बिजली बचाते हैं. ये अच्छी एनर्जी एफिशिएंसी, बिजली बिल में साफ फर्क, लंबे समय में पैसों की बचत, क्वालिटी और परफॉर्मेंस में बेहतर होता है. यह उन लोगों के लिए सही है जो रोजाना ज्यादा यूज करते हैं.

5. 5 स्टार रेटिंग - 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण सबसे कम बिजली खपत करते हैं. ये सबसे ज्यादा बिजली की बचत, बिजली बिल में बड़ी राहत, पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं. इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है. जैसे 1.5 टन का 5 स्टार AC, 3 स्टार AC के मुकाबले हर घंटे कम यूनिट बिजली खर्च करता है.

