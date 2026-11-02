Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिहार एमएलसी चुनावों ने दलबदल कानून बहस गरमाई।

दलबदल कानून निर्दलीय सदस्य को चुनाव बाद पार्टी में रोकता है।

नियम तोड़ने पर सदस्यता त्यागकर उपचुनाव लड़ने की शर्त।

अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी करते, बिना तय समय।

Anti-Defection Law: बिहार विधान परिषद चुनावों ने इस बहस को जन्म दे दिया है कि क्या कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के तुरंत बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है. बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और डॉक्टर राहुल राज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की. इन दोनों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवारों को हराया था.

शनिवार शाम को यह दोनों निर्वाचित सदस्य पटना स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंचे. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के दूसरे नेताओं के मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता पर्चियां स्वीकार की, कमल के निशान वाले केसरिया स्कार्फ पहने और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह पार्टी में शामिल हो गए हैं. रविवार तक इन दोनों नेताओं और भाजपा प्रवक्ताओं ने अपना रुख बदल लिया. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या चुनाव रिजल्ट आते ही पार्टी बदल सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार. जानें क्या है इसे लेकर कानून.

दसवीं अनुसूची क्या कहती है?

दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए से लाया गया था. इसका उद्देश्य विधायकों द्वारा पैसे या फिर पद के लालच में बार-बार राजनीतिक दल बदलने की "आया राम गया राम" वाली प्रवृत्ति पर रोक लगाना और सरकार की स्थिरता को बढ़ावा देना था.

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2(2) खास तौर से निर्दलीय सदस्यों के बारे में है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि निर्दलीय चुना गया है, चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है.

यह प्रतिबंध पूरे चुनावी कार्यकाल के लिए लागू रहता है. अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसे पहले अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा और साथ ही फिर उस पार्टी का टिकट पर उपचुनाव लड़ना होगा.





निर्दलीय सदस्य क्या कर सकते हैं?

वे सत्ताधारी दल को बाहर से समर्थन दे सकते हैं या फिर किसी सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं. वे मंत्री भी बन सकते हैं. वे विधायकों और प्रस्तावों पर अपनी समझ के मुताबिक मतदान कर सकते हैं. पार्टी व्हिप उन पर लागू नहीं होता है. इसके बावजूद भी अगर उनका आचरण ऐसा है जिससे लगे कि वह किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है.

दल बदल क्या माना जा सकता है?

कार्यकाल के दौरान किसी निर्दलीय विजेता के लिए किसी पार्टी की औपचारिक प्राथमिकता सदस्यता लेना मना है. इसमें पार्टी का सदस्यता फॉर्म भरना, सदस्यता शुल्क देना या फिर किसी दूसरे तरीके से आधिकारिक सदस्य बनना शामिल है. इसके लिए लिखित सबूत होना जरूरी नहीं है, व्यक्ति का आचरण ही यह दिखा सकता है कि उसने अपनी मर्जी से सदस्यता ली है.

केरल हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक पार्टी का झंडा इस्तेमाल करना, सदस्य के तौर पर पार्टी की बैठकों में शामिल होना या फिर पार्टी का पदाधिकारी बनना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति ने अपनी निष्ठा बदल ली है भले ही उसने सदस्यता के कागजों पर हस्ताक्षर न किए हों.





निर्दलीय और मनोनीत सदस्य

राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों के लिए नियम कुछ अलग हैं. एक मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य बनने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है. इस समय सीमा के बाद पार्टी में शामिल होने पर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है. इसके उलट निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते.

यह भी पढ़ें: रामलीला मैदान में किस मुगल बादशाह ने कराई थी रामलीला, कब हुआ था पहला प्रदर्शन?

अयोग्यता का फैसला कौन करता है?

अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सदन के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या विधान परिषद के मामले में अध्यक्ष फैसला लेते हैं. कोई तय समय सीमा न होने की वजह से पक्षपात और देरी की चिंता पैदा होती है. पीठासीन अधिकारी किसी मामले को महीनों या फिर सालों तक लंबित रख सकते हैं. इससे संबंधित सदस्य अयोग्य होने से बच सकता है और सरकार को अपना बहुमत बनाए रखने में मदद मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों का फैसला आमतौर पर 3 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: सुनसान जगहों पर क्यों होता है भूत का अहसास, क्या है इसका साइंस?