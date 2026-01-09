हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India Bangladesh Fuel Trade: भारत से हर महीने कितना पेट्रोल-डीजल खरीदता है बांग्लादेश? आंकड़ा सुनकर घूम जाएगा माथा

India Bangladesh Fuel Trade: भारत से हर महीने कितना पेट्रोल-डीजल खरीदता है बांग्लादेश? आंकड़ा सुनकर घूम जाएगा माथा

India Bangladesh Fuel Trade: मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत से डीजल इंपोर्ट करने के फैसले को मंजूरी दे दी है. आइए जानते हैं बांग्लादेश भारत से हर महीने कितना ईंधन खरीदता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 Jan 2026 05:40 PM (IST)
India Bangladesh Fuel Trade: मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है. दरअसल बांग्लादेश जनवरी और दिसंबर 2026 के बीच भारत से 1,80,000 डीजल इंपोर्ट करेगा. इसके लिए बांग्लादेश ने ऑयल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड के साथ 14.62 करोड़ टका की डील साइन की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बांग्लादेश भारत से हर महीने कितना ईंधन खरीदता है.

बांग्लादेश हर महीने कितना ईंधन खरीदता है 

अगर 2026 के 1,80,000 टन डीजल इंपोर्ट के टारगेट को पूरे साल में बराबर बांटें तो बांग्लादेश लगभग हर महीने भारत से 15000 डीजल इंपोर्ट करेगा. आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच ईंधन सहयोग लगभग एक दशक से लगातार बढ़ रहा है. इसकी नींव 2017 में रखी गई थी, जब दोनों देशों में 15 साल का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया था. इसके तहत भारत की नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड बांग्लादेश पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन को डीजल सप्लाई करेगी. 

शुरुआत में लॉजिस्टिक्स धीमें और काफी महंगे थे. 2016 से डीजल रेल के जरिए सप्लाई किया जाता था. जिसका एवरेज लगभग 2200 टन हर महीने का था और वॉल्यूम 50,000 से 1,50,000 टन के बीच रहता था.

फ्रेंडशिप पाइपलाइन ने बदला सब कुछ 

असली बदलाव मार्च 2023 में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन चालू होने के साथ आया. यह पाइपलाइन भारत में सिलीगुड़ी को बांग्लादेश में पार्वतीपुर से जोड़ती है. यह पहले के 512 किलोमीटर के रेल रूट की तुलना में सिर्फ 131.5 किलोमीटर लंबा है. यह सालाना 1 मिलियन टन तक डीजल ट्रांसपोर्ट कर सकती है. 2024 में यह औसत करीब 5800 प्रति माह था और 2026 में यह बढ़कर 15000 प्रति माह हो जाएगा. 2024 में आयात लगभग 70,000 टन का था. 2025 में यह बढ़कर 1,30,000 टन का हो गया और 2026 में मंजूर आंकड़ा 1,80,000 टन का है.

डील की कीमत और वित्तीय ढांचा 

2026 के समझौते की कीमत लगभग 119.1 मिलियन डॉलर है. डीजल की बेस कीमत 83.22 डॉलर प्रति बैरल तय की गई है. इसमें 5.50 डॉलर प्रति बैरल का अतिरिक्त प्रीमियम शामिल है. आपको बता दें कि बांग्लादेश पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपने खुद के फंड और बैंक फाइनेंसिंग के जरिए इंपोर्ट का भुगतान करता है. 15 साल के समझौते के तहत सालाना आयात में और बढ़ोतरी होने की काफी ज्यादा उम्मीद है. बांग्लादेश के लिए भारतीय डीजल अपने ट्रांसपोर्ट और कृषि क्षेत्र को चलाने के लिए काफी ज्यादा किफायती और राजनीतिक रूप से स्थिर विकल्प है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 09 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Bangladesh Diesel India Fuel Trade Friendship Pipeline
Iran Protest: कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Iran Protest: कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली विदेशी एक्ट्रेस कौन हैं? 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से बटोर रही सुर्खियां
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस
क्रिकेट मैदान पर पूर्व रणजी प्लेयर की मौत, जानें फिट खिलाड़ियों को क्यों पड़ रहा हार्ट अटैक?
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
