India Bangladesh Fuel Trade: मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है. दरअसल बांग्लादेश जनवरी और दिसंबर 2026 के बीच भारत से 1,80,000 डीजल इंपोर्ट करेगा. इसके लिए बांग्लादेश ने ऑयल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड के साथ 14.62 करोड़ टका की डील साइन की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बांग्लादेश भारत से हर महीने कितना ईंधन खरीदता है.

बांग्लादेश हर महीने कितना ईंधन खरीदता है

अगर 2026 के 1,80,000 टन डीजल इंपोर्ट के टारगेट को पूरे साल में बराबर बांटें तो बांग्लादेश लगभग हर महीने भारत से 15000 डीजल इंपोर्ट करेगा. आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच ईंधन सहयोग लगभग एक दशक से लगातार बढ़ रहा है. इसकी नींव 2017 में रखी गई थी, जब दोनों देशों में 15 साल का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया था. इसके तहत भारत की नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड बांग्लादेश पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन को डीजल सप्लाई करेगी.

शुरुआत में लॉजिस्टिक्स धीमें और काफी महंगे थे. 2016 से डीजल रेल के जरिए सप्लाई किया जाता था. जिसका एवरेज लगभग 2200 टन हर महीने का था और वॉल्यूम 50,000 से 1,50,000 टन के बीच रहता था.

फ्रेंडशिप पाइपलाइन ने बदला सब कुछ

असली बदलाव मार्च 2023 में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन चालू होने के साथ आया. यह पाइपलाइन भारत में सिलीगुड़ी को बांग्लादेश में पार्वतीपुर से जोड़ती है. यह पहले के 512 किलोमीटर के रेल रूट की तुलना में सिर्फ 131.5 किलोमीटर लंबा है. यह सालाना 1 मिलियन टन तक डीजल ट्रांसपोर्ट कर सकती है. 2024 में यह औसत करीब 5800 प्रति माह था और 2026 में यह बढ़कर 15000 प्रति माह हो जाएगा. 2024 में आयात लगभग 70,000 टन का था. 2025 में यह बढ़कर 1,30,000 टन का हो गया और 2026 में मंजूर आंकड़ा 1,80,000 टन का है.

डील की कीमत और वित्तीय ढांचा

2026 के समझौते की कीमत लगभग 119.1 मिलियन डॉलर है. डीजल की बेस कीमत 83.22 डॉलर प्रति बैरल तय की गई है. इसमें 5.50 डॉलर प्रति बैरल का अतिरिक्त प्रीमियम शामिल है. आपको बता दें कि बांग्लादेश पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपने खुद के फंड और बैंक फाइनेंसिंग के जरिए इंपोर्ट का भुगतान करता है. 15 साल के समझौते के तहत सालाना आयात में और बढ़ोतरी होने की काफी ज्यादा उम्मीद है. बांग्लादेश के लिए भारतीय डीजल अपने ट्रांसपोर्ट और कृषि क्षेत्र को चलाने के लिए काफी ज्यादा किफायती और राजनीतिक रूप से स्थिर विकल्प है.

