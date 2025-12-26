Bangladesh Unrest: बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है. हाल ही में अशांति के दौरान एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई. इसी बीच एक मुस्लिम देश हिंदुओं के लिए अपनी असाधारण सुरक्षा के साथ विश्व स्तर पर सबसे अलग खड़ा है. आइए जानते हैं कि वह कौन सा देश है जहां पर हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित है.

हिंदुओं के लिए सबसे सुरक्षित मुस्लिम देश

संयुक्त अरब अमीरात को हिंदुओं के लिए सबसे सुरक्षित मुस्लिम देश माना जाता है. उन देशों के उलट जहां पर अल्पसंख्यकों को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, यूएई में हिंदू खुले तौर पर अपने धर्म का पालन करते हैं. यूएई दुनिया के कुछ सबसे सख्त भेदभाव विरोधी कानूनों को लागू करता है. 2023 के संघीय कानून संख्या 34 के तहत हिंदू या फिर किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह के धार्मिक अपमान, नफरत फैलाने वाले भाषण या फिर भेदभाव एक आपराधिक अपराध है.

ऐसा करते पाए जाने पर 5 लाख से 20 लाख दिरहम तक का भारी जुर्माना और कारावास शामिल है. सबसे जरूरी बात यह है कि यह कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होता है. यह कानूनी निश्चितता प्रवासी हिंदुओं को सुरक्षा की मजबूत भावना देती है.

अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर

बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी 2024 में हुआ था. यह मंदिर आबू धाबी में है. इसी के साथ दुबई में जेबेल अली हिंदू मंदिर, जो 2022 में खोला गया था, रोजाना हजारों भक्तों की सेवा करता है. इन आधुनिक स्थलों के अलावा बुर दुबई में श्रीकृष्ण मंदिर 1958 में स्थापित किया गया था. इसी से पता चलता है कि यूएई में दशकों से हिंदू पूजा स्वीकार की गई है.

सरकारी नीतियां

यूएई दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास मिनिस्ट्री ऑफ टोलरेंस एंड कोएक्जिस्टेंस जैसा कोई मंत्रालय है. साल 2025 को कम्युनिटी का साल घोषित किया गया है. इसमें यूएई की 200 से ज्यादा राष्ट्रीयताओं के बीच एकता पर फोकस किया गया है. यहां पर दिवाली, होली और नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहार सार्वजनिक तौर से मनाए जाते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिवाली जैसे त्योहार पर बुर्ज खलीफा जैसी जगहें रोशन कर दी जाती हैं और बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आधिकारिक तौर पर सपोर्ट किया जाता है.

सुरक्षा रैंकिंग में कहां आता है यूएई

ग्लोबल इंडेक्स में यूएई लगातार दुनिया के सबसे सुरक्षित देश में से एक है. 2025 के नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में यह शीर्ष सुरक्षित देश में आता है. आपको बता दें कि यूएई की आबादी में लगभग 30 से 35% भारतीय हैं. वे बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और सेवाओं में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं.

