हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है, जानें कितना है इसका किराया?

भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है, जानें कितना है इसका किराया?

India Bangladesh Bus: बांग्लादेश ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा सर्विस को वापस से शुरू कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Feb 2026 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

India Bangladesh Bus: महीनों के डिप्लोमेटिक तनाव के बाद बांग्लादेश ने तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारत के प्रति नरम रुख का संकेत दिया है. ढाका भारतीय यात्रियों के लिए वीजा सर्विस को पूरी तरह से बहाल कर दिया है. इससे बॉर्डर पार आने जाने का एक जरूरी चैनल फिर से खुल चुका है. इसके बाद ढाका के रास्ते अगरतला और कोलकाता को जोड़ने वाली मैत्री बस सर्विस भी 24 फरवरी से दोबारा शुरू होने वाली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है और इनका किराया कितना है.

कोलकाता से ढाका बस सर्विस 

सबसे व्यस्त और सबसे मशहूर इंटरनेशनल सड़क रूट कोलकाता और ढाका के बीच है. पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सरकारी बस और कुछ प्राइवेट ऑपरेटर इस कॉरिडोर पर रेगुलर चलते हैं. बसें आमतौर पर कोलकाता के साल्ट लेक में करुणामयी से निकलती है और पेट्रापोल बेनापोले बॉर्डर से होकर जाती है.

इस रूट का किराया आमतौर पर ₹1800 से ₹2000 के बीच होता है. ट्रैफिक और बॉर्डर पर इमीग्रेशन और कस्टम प्रक्रिया में लगने वाले समय के हिसाब से सफर में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं. 

अगरतला से कोलकाता वाया ढाका 

अगरतला और कोलकाता के बीच बांग्लादेश से होकर एक अनोखा क्रॉस बॉर्डर रूट चलता है. इसे रॉयल मैत्री बस सर्विस के नाम से जाना जाता है. यह अगरतला को कोलकाता से जोड़ता है और बांग्लादेशी इलाके से गुजरता है. जियोग्राफिकली यह रूट पूरी तरह से भारतीय इलाके से सफर करने के मुकाबले काफी छोटा है. इस सर्विस का लगभग किराया ₹2800 है. बसें हफ्ते में तीन दिन चलती हैं. मंगलवार, गुरुवार और रविवार.

डायरेक्ट अगरतला से ढाका सर्विस 

जो लोग त्रिपुरा और बांग्लादेश की राजधानी के बीच सीधे सफर तय करना चाहते हैं उनके लिए अगरतला और ढाका के बीच रेगुलर बस सर्विस चलती है. दोनों शहरों के बीच दूरी काफी कम होने की वजह से लंबे रूट के मुकाबले किराया ज्यादा सस्ता है. टिकट की कीमत आमतौर पर ₹900 से ₹1000 के बीच होती है.

दिल्ली और दूसरे कनेक्टिंग रूट 

दिल्ली से ढाका के लिए लंबी दूरी के ऑप्शन भी मौजूद हैं. इनका किराया लगभग ₹2999 से शुरू होता है. हालांकि यह यात्राएं लंबी और कम होती हैं लेकिन यह उत्तर भारत के उन यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी देती हैं जो सड़क यात्रा पसंद करते हैं. इसके अलावा ढाका और शिलांग और गुवाहाटी जैसे उत्तर पूर्वी भारतीय शहरों के बीच बसें चलती हैं.

यात्रा की जरूरतें

इनमें से किसी भी इंटरनेशनल बस सर्विस में यात्रा करने वाले यात्रियों के पास वैलिड पासपोर्ट और वीजा जरूर होना चाहिए. इमीग्रेशन फॉर्मेलिटी तय बॉर्डर चेकप्वाइंट पर की जाती है.

ये भी पढ़ें:  किस दिन खेली जाती है वाराणसी की मसान होली, इसमें कौन हो सकता है शामिल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
India Bangladesh Bus Kolkata Dhaka Agartala Dhaka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है, जानें कितना है इसका किराया?
भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है, जानें कितना है इसका किराया?
जनरल नॉलेज
ये मुगल बादशाह था सबसे बड़ा अंधविश्वासी, हर दिन बदलता था कपड़े
ये मुगल बादशाह था सबसे बड़ा अंधविश्वासी, हर दिन बदलता था कपड़े
जनरल नॉलेज
Holi 2026: किस दिन खेली जाती है वाराणसी की मसान होली, इसमें कौन हो सकता है शामिल?
किस दिन खेली जाती है वाराणसी की मसान होली, इसमें कौन हो सकता है शामिल?
जनरल नॉलेज
कहां से आया 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' शब्द, किसने सुझाया था AI का नाम?
कहां से आया 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' शब्द, किसने सुझाया था AI का नाम?
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
क्रिकेट
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, टी20 वर्ल्ड कप का ये गणित चकरा देगा सिर
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, सिर चकरा देगा ये गणित
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget