भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है, जानें कितना है इसका किराया?

India Bangladesh Bus: महीनों के डिप्लोमेटिक तनाव के बाद बांग्लादेश ने तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारत के प्रति नरम रुख का संकेत दिया है. ढाका भारतीय यात्रियों के लिए वीजा सर्विस को पूरी तरह से बहाल कर दिया है. इससे बॉर्डर पार आने जाने का एक जरूरी चैनल फिर से खुल चुका है. इसके बाद ढाका के रास्ते अगरतला और कोलकाता को जोड़ने वाली मैत्री बस सर्विस भी 24 फरवरी से दोबारा शुरू होने वाली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है और इनका किराया कितना है.

कोलकाता से ढाका बस सर्विस

सबसे व्यस्त और सबसे मशहूर इंटरनेशनल सड़क रूट कोलकाता और ढाका के बीच है. पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सरकारी बस और कुछ प्राइवेट ऑपरेटर इस कॉरिडोर पर रेगुलर चलते हैं. बसें आमतौर पर कोलकाता के साल्ट लेक में करुणामयी से निकलती है और पेट्रापोल बेनापोले बॉर्डर से होकर जाती है.

इस रूट का किराया आमतौर पर ₹1800 से ₹2000 के बीच होता है. ट्रैफिक और बॉर्डर पर इमीग्रेशन और कस्टम प्रक्रिया में लगने वाले समय के हिसाब से सफर में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं.

अगरतला से कोलकाता वाया ढाका

अगरतला और कोलकाता के बीच बांग्लादेश से होकर एक अनोखा क्रॉस बॉर्डर रूट चलता है. इसे रॉयल मैत्री बस सर्विस के नाम से जाना जाता है. यह अगरतला को कोलकाता से जोड़ता है और बांग्लादेशी इलाके से गुजरता है. जियोग्राफिकली यह रूट पूरी तरह से भारतीय इलाके से सफर करने के मुकाबले काफी छोटा है. इस सर्विस का लगभग किराया ₹2800 है. बसें हफ्ते में तीन दिन चलती हैं. मंगलवार, गुरुवार और रविवार.

डायरेक्ट अगरतला से ढाका सर्विस

जो लोग त्रिपुरा और बांग्लादेश की राजधानी के बीच सीधे सफर तय करना चाहते हैं उनके लिए अगरतला और ढाका के बीच रेगुलर बस सर्विस चलती है. दोनों शहरों के बीच दूरी काफी कम होने की वजह से लंबे रूट के मुकाबले किराया ज्यादा सस्ता है. टिकट की कीमत आमतौर पर ₹900 से ₹1000 के बीच होती है.

दिल्ली और दूसरे कनेक्टिंग रूट

दिल्ली से ढाका के लिए लंबी दूरी के ऑप्शन भी मौजूद हैं. इनका किराया लगभग ₹2999 से शुरू होता है. हालांकि यह यात्राएं लंबी और कम होती हैं लेकिन यह उत्तर भारत के उन यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी देती हैं जो सड़क यात्रा पसंद करते हैं. इसके अलावा ढाका और शिलांग और गुवाहाटी जैसे उत्तर पूर्वी भारतीय शहरों के बीच बसें चलती हैं.

यात्रा की जरूरतें

इनमें से किसी भी इंटरनेशनल बस सर्विस में यात्रा करने वाले यात्रियों के पास वैलिड पासपोर्ट और वीजा जरूर होना चाहिए. इमीग्रेशन फॉर्मेलिटी तय बॉर्डर चेकप्वाइंट पर की जाती है.

