हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSheikh hasina death sentence: सद्दाम हुसैन, भुट्टो और चाउशेस्कु... शेख हसीना से पहले किन-किन नेताओं को हो चुकी फांसी की सजा?

Sheikh hasina death sentence: सद्दाम हुसैन, भुट्टो और चाउशेस्कु... शेख हसीना से पहले किन-किन नेताओं को हो चुकी फांसी की सजा?

sheikh hasina: बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है. चलिए आपको बताते हैं कि उनके पहले किन-किन नेताओं को मौत की सजा हो चुकी है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

Sheikh hasina death penalty: बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी पाया है. ट्राइब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने तीन आरोपों में हसीना को दोषी ठहराया. यह महीनों चले ट्रायल का नतीजा है, जिसमें हसीना पर पिछले साल छात्र आंदोलन पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोष साबित हुआ. तीन सदस्यों वाले इस ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गोलाम मुर्तजा मजुमदर ने की. चलिए आपको बताते हैं कि शेख हसीना से पहले किन नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई है. 

किन-किन नेताओं को पहले हो चुकी है फांसी

अगर शेख हसीना से पहले सबसे पहला नाम,जो दुनियाभर के लोगों को जुबानी याद है वह है सद्दाम हुसैन का. इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 2006 में मानवता के खिलाफ अपराध, राजनीतिक दमन और नरसंहार के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई थी. उनके शासनकाल के दौरान शिया समुदाय और कुर्द आबादी पर बड़े पैमाने पर अत्याचार के मामले सामने आए. अमेरिकी हमले के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद डेथ पेनल्टी लागू की गई, जो आधुनिक इतिहास की सबसे चर्चित फांसीयों में से एक बनी.

जुल्फिकार अली भुट्टो

इस लिस्ट में दूसरे नम्बर पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम भी शामिल है. उन्हें 4 अप्रैल 1979 में रावलपिंडी में फांसी दे दी गयी थी. बताया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो को निष्पक्ष ट्रायल नहीं दिया गया था. यह फैसला जनरल जिया-उल-हक के सैन्य तख्तापलट के बाद हुआ, जब भुट्टो पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया. इस ट्रायल को विवादित और राजनीतिक बदले की कार्रवाई माना गया. 

निकोलाए चाउशेस्कु 

इस लिस्ट में अगल नाम एक सनकी तानाशाह का है. इसने रोमानिया पर 25 साल तानाशाही की. 21 दिसंबर 1989  में देशभर में फैले विद्रोह के बीच गिरफ्तार किया गया. उनकी पत्नी सहित उन्हें एक सैन्य अदालत में कुछ ही घंटों के ट्रायल के बाद जनसंहार, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों में दोषी पाया गया. फैसले के तुरंत बाद दोनों को फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा दी गई. इसे यूरोप में तानाशाही के अंत का एक प्रतीक माना जाता है. बताया जाता है कि इन 25 सालों में उसने रोमानिया के लोगों की जिंदगी नर्क कर दी थी. 

मतिउर रहमान निजामी

इस लिस्ट में बांग्लादेश के ही एक लीडर मतिउर रहमान निजामी का नाम है. 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के मामलों में दोषी ठहराया गया.  बांग्लादेश की विशेष अदालत  ने उन्हें नरसंहार, हत्या और यातना जैसे मामलों में मौत की सजा दी. वह कट्टरपंथी दल जमात-ए-इस्लामी का प्रमुख भी था. 

Published at : 17 Nov 2025 02:55 PM (IST)
Sheikh Hasina BANGLADESH Sheikh Hasina Death Order
